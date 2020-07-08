В Нижнекамске задержан подозреваемый в нападении на двух женщин

В Нижнекамске задержали подозреваемого в резонансном нападении и избиении двух женщин. Это ранее судимый за грабеж Альберт Хабибуллин, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Подозреваемому 33 года, в 2017 он получил реальный срок за грабеж, но в прошлом году был освобожден условно-досрочно. Ранее мужчина четырежды привлекался к уголовной ответственности.

Потерпевшими по его новому делу признаны две жительницы Нижнекамска. Первой потерпевшей признана многодетная мать пятерых детей. На нее подозреваемый, по версии силовиков, напал 1 июля 2020 года на улице Баки Урманче в Нижнекамске и без всяких причин нанес ей многочисленные удары ногой по телу.

Второй потерпевшей стала 25-летняя сотрудница одного из подразделений Росгвардии. На нее мужчина напал в парке «Семья» 3 июля утром.

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