В Ленобласти нашли самый крупный за всю историю клад с серебром X—XIV веков

Исследователи нашли в кладе несколько круглых медальонов, украшенных зернью

В Ленинградской области российские археологи обнаружили клад средневековых серебряных изделий, который, по предварительным оценкам, является крупнейшим из известных кладов этого периода на Северо-Западе России, сообщило Минобрнауки России. Фото драгоценностей опубликовало РИА «Новости».

Исследователи нашли в кладе несколько круглых медальонов, украшенных зернью и сканью, крупную орнаментированную гривну, привески-монеты, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень, подковообразную фибулу и кожаное очелье. Общий вес находок составляет более двух килограммов.

Среди обнаруженных монет — арабский дирхем, который, по словам Станислава Бельского, руководителя экспедиции и старшего научного сотрудника отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), предварительно датируется 907—912 годами.

Помимо этого, в кладе были найдены две уникальные монеты — брактеаты уппсальского типа, произведенные в Швеции в конце XI — первой половине XII века. В мире их всего четыре экземпляра, два из которых находятся в Уппсале, а два — в Тиверском кладе.

Также был найден необычный медальон с изображениями птиц, предположительно воронов бога Одина — Хугина и Мунина, что вызывает интерес, так как это языческий мотив на фоне предметов, имеющих христианскую символику.

Все найденные предметы обладают высоким качеством, большинство из них, вероятно, изготовлены в Древней Руси или Скандинавии. В раскопках принимала участие и Санкт-Петербургская археологическая организация «Актуальная археология», которая работала над сохранностью Тиверского городка. Директор центра Игорь Гарбуза отметил, что основной целью является изучение и сохранение археологических находок и их интеграция в современное музейное пространство.

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Никита Егоров