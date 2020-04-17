Как российский бизнес помогает клиентам и предпринимателям на самоизоляции

Социальные кейсы от ведущих компаний в поддержку пострадавших в период пандемии граждан и предпринимателей

Фото: Максим Платонов

Такси для медиков, содействие в продаже блюд закрывшихся ресторанов и разговоры по заблокированному номеру. В условиях пандемии коронавируса и последовавшего кризиса российский бизнес вводит свои меры поддержки для клиентов и других компаний. «Реальное время» попыталось сориентироваться в этих социальных кейсах.

Разговоры по заблокированным номерам и консультации с врачами



Абоненты МТС теперь могут принимать звонки, даже если на балансе у них недостаточно средств и номер заблокирован. Также оператор «большой тройки» увеличил продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях до 180 минут.

— В условиях удаленной работы это облегчает проведение конференц-звонков и телефонных переговоров, — отметила в разговоре с «Реальным временем» руководитель направления отдела по работе с регионами департамента по связям с общественностью ПАО «МТС» Анна Лысенко.

Также МТС обнулил стоимость мобильного интернет-трафика на популярные образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству: «Нетология», Arzamas, Coursera и других. Причем часть предложений доступна и пользователям других операторов. До конца апреля жители всех регионов России могут воспользоваться бесплатными онлайн-консультациями дежурных терапевтов и педиатров в телемедицинском сервисе SmartMed от МТС и «Медси». А команда сервиса Smart University разработала бесплатные онлайн-интенсивы для учеников старших классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике и английскому.

Помимо этого ряд цифровых сервисов объединен в единый пакет #БудьДома стоимостью всего 1 рубль (в расширенный набор вошли «МТС ТВ», «МТС Библиотека», «МТС Фитнес» и SmartMed).

Бизнесу «Билайн» открыл 2 месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга. Он позволяет контролировать перемещения сотрудников на «удаленке». Фото Ильи Репина

Виртуальные концерты и ТВ за счет оператора

В условиях самоизоляции выросла популярность онлайн-концертов. МТС провела на своей платформе несколько VR-концертов культовых исполнителей: «Чайф», The Hatters, Юрия Бутусова и «Чиж&Co» и планирует новые акции.

«Билайн» предлагает своим клиентам больше двигаться даже в условиях вынужденной изоляции. Он обновил условия акции «Гиги за шаги»: с 1 апреля вместо привычных 10 тысяч шагов можно совершать только 1 тысячу и получать 100 МБ каждый день или 3 ГБ в месяц дополнительного трафика к основному пакету.

Кроме того, его клиенты теперь могут пользоваться мобильной связью при отрицательном балансе до 30 дней. «Билайн» также открыл бесплатный доступ к услуге «Билайн-секретарь» (помогает организовать конференц-связь, к которой можно подключить до 5 мобильных номеров любых операторов). А еще в пять раз увеличил количество минут и интернета в составе пакетов популярных услуг в международном роуминге и обнулил стоимость звонков на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавируса для своих абонентов. Также он временно отказался от платы за услугу «Доверительный платеж» в роуминге, чтобы клиенты смогли пользоваться услугами связи за границей даже при нулевом балансе.

Всем пользователям «Билайн ТВ» доступны 20 общероссийских телеканалов даже при отрицательном балансе (сервисом могут пользоваться и абоненты других операторов при регистрации по e-mail). Введена 100-процентная скидка на пакет «Стартовый» (70 телеканалов различных тематик) на 2 месяца.

Оператор также подготовил для бизнеса пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы. Бизнесу «Билайн» открыл 2 месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга. Он позволяет контролировать перемещения сотрудников на «удаленке». Это можно сделать как при помощи базовых станций, так и по GPS/ГЛОНАСС. Однако, оператор оговаривает, что на это необходимо согласие самих сотрудников.

Абоненты «Мегафона» получили безлимитный доступ к самым популярным пакетам фильмов и сериалов, в том числе детских, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий. Фото Ильи Репина

Бесплатное образование и книги

«МегаФон» запустил специализированные курсы подготовки к ЕГЭ на собственной образовательной платформе. Бесплатный доступ к ней открыт до конца апреля. Полезные онлайн-курсы на платформе «МегаФон Образование» могут найти все желающие. Направления самые разные: IT, менеджмент, маркетинг, финансы. В том числе без внесения средств можно пользоваться ресурсом «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng.

Также оператор, с учетом того что за последние несколько недель потребление онлайн‑видео и цифрового телевидения выросло на треть, обновил инфраструктуру для его ускорения. Наиболее заметными эти улучшения будут для пользователей Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, абоненты «МегаФона» получили безлимитный доступ к самым популярным пакетам фильмов и сериалов, в том числе детских, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий. Он действует пока что до 31 мая. Этим сервисом могут пользоваться и клиенты других операторов связи.

Кроме того, абоненты «МегаФона» могут пока что бесплатно пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, «ТамТам», Snapchat и другими. А также сервисами доставки еды Delivery Club, «Яндекс.Еда», «Сбермаркет», делать покупки на сайтах «Аптека.ру», «Все аптеки», «Здравсити», а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

«Теле 2» разместил на своем сайте памятку абонентам, в которой сделал акцент на услугах и сервисах, которые сейчас особенно актуальны. Фото Максима Платонова

«Теле 2» разместил на своем сайте памятку абонентам, в которой сделал акцент на услугах и сервисах, которые сейчас особенно актуальны. Например, как приобрести или восстановить-заменить SIM-карту без визита в салон связи (после онлайн-заявки курьер бесплатно привезет ее вам домой).

Если у кого-то нет возможности пополнить счет онлайн, предусмотрены услуги «Обещанный платеж» или «На доверии». А ряд тарифов включает в себя бесплатный «SOS-пакет», позволяющий даже при невнесении абонплаты за тариф пользоваться WhatsApp, «Яндекс.Картами» и «Яндекс.Навигатором».

Оператор также предусмотрел несколько способов проконсультироваться со специалистом, оставаясь дома, а также сделал бесплатным доступ к сайту стопкоронавирус.рф, обнулив стоимость звонков на горячие линии.

Кроме того, он запустил бесплатную услугу «Безлимитные мессенджеры за границей». Даже если баланс на нуле, можно подключить услугу и переписываться в WhatsApp, Viber и «ТамТам» с друзьями и родственниками.



Гендиректор «Теле 2» Сергей Эмдин замечает, что в экстремальных условиях важно собрать внутренние резервы — чтобы найти информацию онлайн, позвонить в консульство и успокоить близких. Поэтому компания сделала бесплатными мессенджеры в 24 странах мира, открыв возможность уйти в минус без всяких условий. Кстати, операторы «Теле 2» уверяют, что готовы и просто побеседовать с абонентом.

Клиенты «Альфа-Банка» из-за пандемии коронавируса могут на пару месяцев получить отсрочку по кредитным платежам по ипотеке и за кредит наличными. Фото: stolypin.institute

«Кредитный карантин» для «физиков» и бизнеса

Клиенты «Альфа-Банка» из-за пандемии коронавируса могут на пару месяцев получить отсрочку по кредитным платежам по ипотеке и за кредит наличными. Такой же срок можно не гасить задолженность по кредитной карте, однако проценты при этом нужно продолжать вносить аккуратно.

Для получения отсрочки по кредиту наличными достаточно нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении «Альфа-Банка». Ипотечникам необходимо написать в чат или просто позвонить в контакт-центр банка. Важное примечание: программа «Кредитный карантин» доступна только тем клиентам, у кого нет просрочки по текущим кредитам.

«Альфа-Банка» также разработал меры поддержки наиболее уязвимых бизнес-сегментов, столкнувшихся с падением спроса. Он заявляет о готовности предоставить «кредитные каникулы» предпринимателям и компаниям, работающим, например, в сфере туризма и организации конференций и выставок. Обещано, что отсрочка предоставляется без скрытых комиссий и оплат.

— Понимая, что в текущих условиях на восстановление пострадавшим сферам бизнеса понадобится время, «Альфа-Банка» дает «передышку» длительностью 3 месяца, — комментирует региональный управляющий ОО «Казанский» Владислав Абрамов.



Льгота распространяется на действующих и новых клиентов «Альфа-Банка» на все пакеты из действующей линейки, кроме пакетов услуг с не лимитированными операциями («Все, что надо», «Просто 1%»).

ВТБ начал предоставлять кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам (по ипотечным, потребительским и автокредитам) с 31 марта. Фото Романа Хасаева

ВТБ, как сообщил председатель правления банка Андрей Костин, уже предоставил кредитные каникулы 40 тысячам «физиков», а также одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей. Всего же, по словам Костина, от малых и микропредприятий ВТБ было получено около 5 тысяч заявлений на общую сумму 226 млрд рублей.

Отметим, что ВТБ начал предоставлять кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам (по ипотечным, потребительским и автокредитам) с 31 марта. Отсрочка двух минимальных платежей, по словам Костина, также была предоставлена около 1,5 миллиона владельцев кредитных карт банка.

А с 30 марта ВТБ запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий. В частности, им дается отсрочка по платежам до полугода. Банк даже создал на своем сайте специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome.

Чтобы каждый предприниматель мог совершать банковские операции удаленно без дополнительных затрат, «Ак Барс Банк» запустил акцию «Будь онлайн». Клиенты могут подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием устройств «Рутокен» и/или облачной подписи PayControl и получить корпоративные карты платежных систем MasterCard или Visa с безвозмездным обслуживанием в течение года.

В банке уверяют, что система дистанционного банковского обслуживания позволит удаленно управлять своими банковскими счетами и вести бухгалтерский учет, сдавать отчетность онлайн. Она также поможет заниматься внешнеэкономической деятельностью (заранее предупредит о рисках приостановления расходных операций).



Торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка» на время карантина выделили приоритетные часы для посещения магазинов пожилыми людьми во всех регионах своего присутствия: как правило, с 8.00 до 10.00. Фото Ильи Репина

Особые часы для пенсионеров и продажа блюд закрывшихся ресторанов



Торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка» на время карантина выделили приоритетные часы для посещения магазинов пожилыми людьми во всех регионах своего присутствия: как правило, с 8:00 до 10:00. Остальным категориям покупателей настоятельно рекомендуют в это время воздержаться от покупок. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе X5 Retail Group,эта мера принята в рамках поддержки предписаний органов власти.

Ранее торговая сеть «Перекресток» запустила сервис специально для пожилых людей для заказа продуктов по телефону и их самовывоза из ближайшего супермаркета. Правда, пока что услуга доступна только в 12 супермаркетах в Москве и в 31 в Санкт-Петербурге.

Кроме этого, «Перекресток» поддержал благотворительную инициативу «Добро Mail.ru» по распространению плакатов, которые можно повесить у себя в подъезде, предложив пенсионерам свою помощь по покупке продуктов в магазине. Если у волонтера нет возможности самостоятельно распечатать плакат, он может попросить его на кассе во всех магазинах сети «Перекресток».

Эта торговая сеть также решила поддержать ресторанный бизнес — предлагает им разместить свою продукцию на полках супермаркетов. Благодаря этому покупатели смогут приобрести блюда из своих любимых ресторанов, которые были вынуждены приостановить свою деятельность. Потенциальным партнерам необходимо оставить заявку, позвонив на горячую линию 8800-200-95-55. Предложения обещают рассмотреть в течение двух суток. Однако наличие сертификатов качества и деклараций для рестораторов обязательны. Кроме того, срок годности реализуемой продукции должен быть не менее трех дней.

Помимо этого, в 15 супермаркетах «Перекресток» в Москве уже начали размещаться объявления о доставке еды из местных кафе. В числе первых таких партнеров — сеть кафе «АндерСон» и рестораны сети Novikov Group. Владельцы кафе сами берут на себя всю коммуникацию с покупателями и обеспечивают доставку, сообщают в пресс-службе X5 Retail Group.



Эта торговая сеть также решила поддержать ресторанный бизнес — предлагает им разместить свою продукцию на полках супермаркетов. Фото Максима Платонова

А 5Post («дочка» X5), развивающая новые почтовые сервисы, запустила ускоренную процедуру (в течение дня) подключения новых партнеров и предоставление своей инфраструктуры для малого и среднего онлайн-бизнеса.

— Сегодня, когда многие логистические цепочки замирают, а интернет-магазины не могут в срок довезти необходимые товары до клиентов, мы хотим предоставить наши возможности всем представителям малого и среднего онлайн-бизнеса, которые должны продолжать свою работу, — говорит управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов. 5Post берется доставить их до ближайшей к дому покупателя «Пятерочки».

Более 8 тысяч точек пунктов выдачи заказов в продуктовых магазинах «Пятерочка» и на прилегающих к ним территориях, будут работать в обычном режиме. График работы всех сортировочных центров, а также служб, отвечающих за поддержку работы сервиса, также остается неизменным.

IT-архитектура 5Post (а она располагает 12 сортировочными центрами) позволяет подключать новых партнеров всего за один день: достаточно отправить заявку на fivepost@x5.ru, заключить стандартный договор и получить ключ к системе. 5Post уже сотрудничает с крупнейшими интернет-магазинами, такими как Ozon, «Беру», AliExpress, и планирует активно развивать партнерские отношения. Так, например, недавно к ее платформе подключился крупнейший книжный интернет-магазин «Лабиринт» (его доставка в пункты выдачи 5Post бесплатная).

Только в минувшем феврале 5Post вместе с партнерами выдала более 1,3 млн посылок, а способна гораздо больше. При этом, как отмечают в пресс-службе X5 Retail Group, ее дочерняя компания соблюдает все нормы и директивы правительства, связанные со сдерживанием вируса.

Сеть магазинов «Магнит» с апреля ввела такую же скидку (10 процентов) для социальных волонтеров и соцработников, покупающих товары пенсионерам в период режима самоизоляции. Фото Ильи Репина

Скидки медикам



Сеть гипермаркетов «Лента» приготовила для покупателей готовый набор самых нужных товаров, стоимость которого не превышает 550 рублей. Его можно купить для себя или для тех, кому он очень нужен: пожилым соседям, родителям, и всем, кто временно не может прийти за покупками. Кстати, ретейлер предусмотрел для таких покупателей бесплатное такси до дома (в радиусе 10 км). В набор товаров первой необходимости входят молоко длительного хранения, макароны, сахар, растительное масло, чай, рыбные и мясные консервы, консервированные овощи, кондитерские изделия, шоколад, туалетная бумага и кусковое мыло.

Кроме того, гендиректор компании «Лента» Герман Тинга обратился с письмом к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, предложив поддержать медработников: каждый из них до конца мая может получить специальную 10-процентную скидку во всех магазинах «Ленты» (нужно предъявить подтверждающее письмо с работы).

А сеть магазинов «Магнит» с апреля ввела такую же скидку (10 процентов) для социальных волонтеров и соцработников, покупающих товары пенсионерам в период режима самоизоляции: она действует в будние дни до 11.00 во всех 65 регионах присутствия компании.

«Скидка позволит <...> купить продукты по сниженной цене чьим-то бабушкам и дедушкам», — рассказал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Кроме того, «Магнит» объявил о запуске социальной программы #МагнитЗабота, которая стартует в Краснодарском крае и распространится в другие регионы РФ. Это адресная продовольственная помощь социально незащищенным жителям: ретейлер планирует предоставить около 28 тысяч продуктовых наборов семьям с детьми-инвалидам и семьям в социально опасном положении. В состав набора войдут продукты питания длительного хранения (те же макароны и т. д.). Дюннинг призвал присоединиться к этой программе и других участников продовольственного рынка.

Отметим, что «Магнит» подумал и о поневоле высвободившихся у других работодателях людях: он трудоустроил в своих магазинах и распределительных центрах 1,5 тысячи сотрудников сторонних компаний. Согласно информации на сайте компании, за последние полторы недели (информация датирована 10 апреля) было найдено дело бывшим работникам ресторанов общественного питания, непродовольственных сетей и аэропортов. Среди них Burger King, KFC, «Шоколадница», «Спортмастер» и другие организации. «Магнит» еще в конце марта объявил о готовности помочь компаниям, вынужденным ограничить свою деятельность в условиях коронавируса, и предоставить временные рабочие места их сотрудникам.

Вместе с партнерами-таксопарками «Яндекс.Такси» выделил отдельный парк машин для перевозки врачей. Фото Рината Назметдинова

Таксопарк для врачей и услуги дезинфектора на сторону

В компании «Яндекс» отмечают, что сейчас растет спрос на три вещи — безопасность, доставку самых разных товаров — продуктов, лекарств, хозяйственных товаров и поддержку бизнеса. В этих направлениях она и предприняла свои шаги.

К примеру, «Яндекс.Такси» организовал пункты дезинфекции автомобилей для партнеров-перевозчиков. Как сообщили «Реальному времени» в компании, тщательно обрабатываются панели, руль, ручки дверей, рычаги и все остальные поверхности. Эти меры распространяются и на машины каршеринга «Яндекс.Драйв».

Кроме того, в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Краснодаре в тестовом режиме заработал телемедицинский контроль через приложение, а в Москве открыты пункты, где водители и курьеры могут пройти бесплатную диагностику: измерить температуру и давление. Вместе с партнерами-таксопарками «Яндекс». Такси выделил отдельный парк машин для перевозки врачей. Причем, стартует этот проект в Москве и Казани.

А чтобы стимулировать спрос, «Яндекс.Такси» предоставляет скидки пользователям по всей России. Компания рассматривает это как инвестиции. Также прорабатывает льготные условия для таксопарков вместе с автодилерами и автобрендами: как отметили нашему изданию в «Яндексе», это поможет сократить лизинговые выплаты за автомобили на время пандемии.

Кроме того, здесь готовы помочь организовать быструю и безопасную доставку тем из коллег, кто испытывает нехватку в курьерах или не имеет своей логистики — речь идет о ретейлерах, продавцах хозяйственных товаров, одежды, мебели. Среди партнеров «Яндекса» сети «ВкусВилл», «Леруа Мерлен», «Детский мир». Не исключено, что этот список значительно расширится: ведутся переговоры и с другими компаниями и ряд из них уже находится на финальной стадии.

В «Яндекс.Еде» ускорили процедуру подключения ресторанов с семи до одного рабочего дня. Фото Максима Платонова

Запущен также тариф «Курьер» — курьеры на велосипедах, самокатах и автомобилях развозят небольшие посылки весом до 10 кг. В «Яндексе» полагают, что это подойдет пользователям и компаниям, которым не нужны срочность или перевозка тяжелых посылок с помощью исключительно автотарифа «Доставка».

В «Яндекс.Еде» ускорили процедуру подключения ресторанов с семи до одного рабочего дня. Также партнерские службы доставки готовы помочь с временной занятостью официантам и другим сотрудникам ресторанов. На время сложной ситуации рестораны могут подключиться к «Яндекс.Еде» как к маркетплейсу, доставляя заказы собственными курьерами — для таких партнеров «Яндекс.Еда» обнулил комиссию.

Обещано, что дополнительно каждый новый ресторан, подключившийся к «Яндекс.Еде» по 15 июня, получит 100 бесплатных доставок за счет сервиса. В компании считают, что этими мерами поддержки смогут воспользоваться независимые рестораторы и локальные сети, имеющие не более трех ресторанов.

Кроме того, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» совместно запустили фонд финансовой помощи партнерам, чтобы поддержать водителей и курьеров в период пандемии. «Реальному времени» пояснили, что фонд поможет тем, кто заболел коронавирусом или находится на карантине из-за контактов с зараженными.