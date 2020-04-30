За год количество жалоб Минниханову по трудовым вопросам взлетело в 9 раз

Фото: Максим Платонов

Люди встают на учет по безработице через год после потери работы

Сегодня утром президент Татарстана Рустам Минниханов провел большое совещание с главами ведомств и муниципалитетов республики. Об этом рассказала на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

— Рустам Минниханов обратился к руководителям организаций и муниципалитетов и напомнил, что необходимо неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора. К сожалению, есть очаги заражения на предприятиях. Президент нацеливает сохранять коллективы. Главными получателями помощи от государства должны быть те предприятия, которые сохраняют рабочие места. И как только ситуация будет меняться, нужно будет возобновлять активную деятельность. Глава республики также обратился к профсоюзам, рекомендовал отслеживать и отстаивать права трудящихся.

С начала года численность безработных увеличилась в 2,5 раза — на 17 тысяч человек. Теперь в Татарстане около 28 тысяч безработных.

21 тысяча человек получили статус безработных в марте, из них свыше 10 тысяч не работали уже более года.

После 1 марта сотрудников уволили организации торговли, транспортировки, хранения, ремонта автомобилей, сферы услуг, гостиничного бизнеса.

Около трети производителей республики намереваются и дальше сокращать персонал до конца года.

На сегодняшний день работодатели Татарстана предлагают более 15 тысяч вакансий.

В марте — апреле прошлого года президент республики получил 14 обращений по вопросам нарушения трудовых прав, а за такой же период этого года — более 120 обращений.

С 9 апреля в республике начислили более 13 тысяч пособий по безработице.

Можно заниматься спортом, гулять с детьми и ездить на дачу

Руководитель пресс-службы сообщила, что Минниханов поручил разработать до 5 мая послабления режима самоизоляции для федерального плана и отдельно для республики. Но «не надо воспринимать это как повод расслабиться», — предупредила Лилия Галимова. Правда, потом перечислила уже введенные послабления.

Теперь покидать дом могут люди старше 65 лет — главным образом, чтобы отправиться на дачу.

Заниматься спортом на открытом воздухе (но не в парках и на стадионах) можно с 5 до 7 утра (только индивидуально). Можно бегать и кататься на велосипеде.

С 1 мая в Татарстане открывается навигация — татарстанцы могут поехать на дачу речным транспортом.

Если до сих пор выезжать на дачу можно было не больше двух раз в неделю, то теперь разрешается до четырех раз в неделю.

«Гулять с детьми в периметре дома не возбраняется», — заявила Галимова. Она рассказала, что многие родители в чатах договариваются о графике прогулок.

Салюты на 9 Мая — пока под вопросом. План празднования Дня Победы дорабатывается с учетом послаблений.

Екатерина Аблаева