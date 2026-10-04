Племянник Анатолия Кашпировского назвал истинную причину смерти психотерапевта

Специалист умер накануне на 87-м году жизни

Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского, скончавшегося на 87-м году жизни, стал рак желудка четвертой степени с метастазами в другие органы, сообщил его племянник Юрий Мамаев, чьи слова приводит РИА «Новости». Директор Кашпировского Сергей Рудых ранее сообщил, что он умер в субботу.

Мамаев уточнил, что онкологический диагноз был поставлен полтора года назад, и, несмотря на это, Кашпировский не страдал от острой сердечной недостаточности. По словам племянника, у него развилась полиорганная недостаточность, которая стала непосредственной причиной его смерти, так как органы были поражены метастазами.

Прощание с Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в 12:00 по московскому времени в Большом зале Троекуровского кладбища.

Ранее сообщалось, что скончался председатель правления «Алтынбанка» Ринат Абдуллин.

Никита Егоров