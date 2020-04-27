Мэр Казани призвал сажать овощи и картошку: «Пришло время не только загорать и шашлыки жарить»

В Казани стало в два раза больше пациентов с COVID-19

По итогам прошедшей недели в Казани 249 человек лечатся от COVID-19, неделю назад было 103 пациента. Набережные Челны на втором месте — там 80 пациентов с коронавирусом. В целом за неделю по России число пациентов выросло в два раза, описала ситуацию с заболеваемостью во время заседания штаба по противодействию эпидемии замначальника Управления здравоохранения Гульнара Гайфуллина. Она рассказала, что наряду с другими организациями помощь медикам оказывает и компания «Икеа». Она отгружает в больницы города, работающие с COVID-19, мебель, постельное белье, принадлежности для ванны.

— Слава богу, что в Татарстане нет смертельных случаев. Это говорит о том, что идет проверка на прочность, и сдает экзамен в целом система здравоохранения и исполнительная власть, поскольку находятся в одной упряжке, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Растущие цифры по заболеваемости говорят о том, что плато еще не достигнуто, и меры, которые принимают в стране, республике, городе, не надуманные, и ситуация требует внимания к здоровью собственному и здоровью окружающих. Расслабляться не просто рано, а опасно.



Заболевших COVID-19 в Казани — 249 человек.

Выздоровели от коронавируса 57 татарстанцев, в том числе 41 — в Казани.

За сутки в городе провели около 2,7 тысячи исследований, всего более 40 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в Казани находятся 982 человека

На обсервации — 293 человека.

Валерий Саматошенков сообщил, что в связи с ограничительным режимом полицейские «отрабатывают» 272 человека, прибывших из Москвы и из-за рубежа

Магазины нарушают режим

Замначальника УВД по Казани Валерий Саматошенков сообщил, что в связи с ограничительным режимом полицейские «отрабатывают» 272 человека, прибывших из Москвы и из-за рубежа. Правоохранители зафиксировали за прошлую неделю, по сравнению с предшествующей, более интенсивное автомобильное движение на дорогах города. А вот количество преступлений сократилось.

За неделю сотрудники МВД проверили на улицах города более 150 тыс. граждан и более 120 тыс. автомобилей, запретили проезд 520 тыс. транспортных средств.

За неделю правоохранители в Казани выписали более 1 тыс. протоколов о нарушении порядка самоизоляции, всего с начала ограничительных мер — более 2 тыс. протоколов, суды рассмотрели свыше 1200 дел по этим фактам.

Вахитовский суд оштрафовал руководителя магазина оргтехники на 100 тыс. рублей за нарушение требований спецрежима.

За нарушения режима работы объектов розничной торговли в ночное время оштрафовали три магазина.

Полицейские задержали индивидуального предпринимателя, который без документов продавал 4 тыс. медицинских масок на сумму 150 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего в Казани за злоупотребление свободой массовой информации привлекли к административной ответственности девять человек, шесть из них оштрафованы на сумму от 15 до 30 тыс. рублей.

За неделю правоохранители остановили 59 детей, которые находились на улицах без взрослых. Шести родителям выписали штрафы.

Сотрудники МВД выявили 55 административных правонарушений миграционного учета.

«В этом году шествия «Бессмертный полк» не будет, но и в режиме онлайн виртуальное объединение людей ничуть не менее крепкое», — обратился к горожанам Метшин

Праздник Победы пройдет онлайн

Накануне праздника в городе завершили медосмотры ветеранов войны. Кроме того, под контролем Комитета внешнего благоустройства приводят в порядок памятники, бюсты, обелиски.

В связи с переносом парада все события пройдут в новом формате онлайн.

— Беспрецедентное количество мероприятий пройдет онлайн. Найдите время, возможность, покажите своим бабушкам и дедушкам (не все они умеют пользоваться гаджетами), как посмотреть эти мероприятия. В этом году шествия «Бессмертный полк» не будет, но и в режиме онлайн виртуальное объединение людей ничуть не менее крепкое, — обратился к горожанам Метшин.

Символическое поднятие знамени Победы состоится в одноименном парке в памятную дату водружения флага над Рейхстагом — 1 мая.

Здесь же 9 мая откроют новый памятник Советскому солдату, прообразом которого стал Гази Загитов, участник водружения знамени над Рейхстагом. Трансляция открытия памятника предполагается в соцсетях и на канале ТНВ.

9 мая участники республиканского «Авторетроклуба-21» совершат праздничный заезд с песнями на автомобилях военных лет.

Школьники принимают участие в акции «Открытки Победы», объявленной на сайте ПФО.Победа.рф. Художественные школы проводят в соцсетях мастер-классы по изготовлению открыток.

Библиотекари Казани проводят марафон «75 строк Победы» — в соцсетях зачитывают лучшие произведения военных лет.

Театральная студия ДК им. Ленина запустила онлайн-челлендж «Стихи Победы».

Сотрудники музеев в рамках «Музейной весны Татарстана — 2020» проводят онлайн-экскурсии по парку Победы и мемориалу «Книга памяти».

Впервые «Бессмертный полк» стартует в режиме онлайн 28 апреля. Можно сделать фото или снять видео с портретом родственника, полученный материал предлагают опубликовать в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

Стартовал онлайн-проект «15 песен до Победы». Ежедневно с 25 апреля в 21.00 из концертных залов Казани будут идти трансляции песен о войне. 9 мая в 21.00 все композиции объединят в один концерт.

Традиционный праздничный концерт к 75-летию Победы покажут на телеканале ТНВ.

Ильдар Шакиров рассказал, что с 30 апреля по 1 ноября будут работать шесть сезонных маршрутов до станций Дербышки, Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат и садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик»

«Пришло время вернуться на землю-матушку»

Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома Казани, рассказал, что с 30 апреля по 1 ноября будут работать шесть сезонных маршрутов до станций Дербышки, Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат и садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Время в пути не должно превышать 2 часа, напомнил дачникам Шакиров.

Продолжается дистанционная продажа саженцев, рассады, инвентаря в семи строительных гипермаркетах, в 25 садово-огородных центрах, восьми специализированных магазинах. Всего саженцы продают в 130 объектах города.

— Необходимо контролировать количество пассажиров и при необходимости выпускать дополнительные автобусы, чтобы не было толкучки, — распорядился глава города.

— Нужно использовать максимально дачное время, чтобы подумать о продовольственной безопасности. Пришло время вернуться на землю-матушку, не только загорать и шашлыки жарить, но и растить овощи. Каждый год мои родители сажали картошку и делали заготовки. Мы с братьями спрашивали, для чего. Картофель и соленья, варенья лишними в погребе не показались сейчас. Когда все началось, режим самоизоляции о многом заставил задуматься. Первый президент РТ Шаймиев говорил: «Если у хозяина в погребе на год вперед нет кормов и он не может себя прокормить, что он за хозяин?» Настоящий хозяин рассчитывает на себя. Благо вокруг Казани много дачных участков, садов, огородов. В рамках программы поддержки дачных участков привели в порядок системы электроснабжения, водоснабжения, вывоза мусора, дороги. Сегодняшняя ситуация показала своевременность всех принятых президентом Миннихановым мер, — констатировал глава Казани.



Екатерина Аблаева, фото kzn.ru