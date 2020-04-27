Мэр Казани призвал сажать овощи и картошку: «Пришло время не только загорать и шашлыки жарить»
В Казани стало в два раза больше пациентов с COVID-19
По итогам прошедшей недели в Казани 249 человек лечатся от COVID-19, неделю назад было 103 пациента. Набережные Челны на втором месте — там 80 пациентов с коронавирусом. В целом за неделю по России число пациентов выросло в два раза, описала ситуацию с заболеваемостью во время заседания штаба по противодействию эпидемии замначальника Управления здравоохранения Гульнара Гайфуллина. Она рассказала, что наряду с другими организациями помощь медикам оказывает и компания «Икеа». Она отгружает в больницы города, работающие с COVID-19, мебель, постельное белье, принадлежности для ванны.
— Слава богу, что в Татарстане нет смертельных случаев. Это говорит о том, что идет проверка на прочность, и сдает экзамен в целом система здравоохранения и исполнительная власть, поскольку находятся в одной упряжке, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Растущие цифры по заболеваемости говорят о том, что плато еще не достигнуто, и меры, которые принимают в стране, республике, городе, не надуманные, и ситуация требует внимания к здоровью собственному и здоровью окружающих. Расслабляться не просто рано, а опасно.
- Заболевших COVID-19 в Казани — 249 человек.
- Выздоровели от коронавируса 57 татарстанцев, в том числе 41 — в Казани.
- За сутки в городе провели около 2,7 тысячи исследований, всего более 40 тысяч тестов.
- Под медицинским наблюдением в Казани находятся 982 человека
- На обсервации — 293 человека.
Магазины нарушают режим
Замначальника УВД по Казани Валерий Саматошенков сообщил, что в связи с ограничительным режимом полицейские «отрабатывают» 272 человека, прибывших из Москвы и из-за рубежа. Правоохранители зафиксировали за прошлую неделю, по сравнению с предшествующей, более интенсивное автомобильное движение на дорогах города. А вот количество преступлений сократилось.
- За неделю сотрудники МВД проверили на улицах города более 150 тыс. граждан и более 120 тыс. автомобилей, запретили проезд 520 тыс. транспортных средств.
- За неделю правоохранители в Казани выписали более 1 тыс. протоколов о нарушении порядка самоизоляции, всего с начала ограничительных мер — более 2 тыс. протоколов, суды рассмотрели свыше 1200 дел по этим фактам.
- Вахитовский суд оштрафовал руководителя магазина оргтехники на 100 тыс. рублей за нарушение требований спецрежима.
- За нарушения режима работы объектов розничной торговли в ночное время оштрафовали три магазина.
- Полицейские задержали индивидуального предпринимателя, который без документов продавал 4 тыс. медицинских масок на сумму 150 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Всего в Казани за злоупотребление свободой массовой информации привлекли к административной ответственности девять человек, шесть из них оштрафованы на сумму от 15 до 30 тыс. рублей.
- За неделю правоохранители остановили 59 детей, которые находились на улицах без взрослых. Шести родителям выписали штрафы.
- Сотрудники МВД выявили 55 административных правонарушений миграционного учета.
Праздник Победы пройдет онлайн
Накануне праздника в городе завершили медосмотры ветеранов войны. Кроме того, под контролем Комитета внешнего благоустройства приводят в порядок памятники, бюсты, обелиски.
В связи с переносом парада все события пройдут в новом формате онлайн.
— Беспрецедентное количество мероприятий пройдет онлайн. Найдите время, возможность, покажите своим бабушкам и дедушкам (не все они умеют пользоваться гаджетами), как посмотреть эти мероприятия. В этом году шествия «Бессмертный полк» не будет, но и в режиме онлайн виртуальное объединение людей ничуть не менее крепкое, — обратился к горожанам Метшин.
- Символическое поднятие знамени Победы состоится в одноименном парке в памятную дату водружения флага над Рейхстагом — 1 мая.
- Здесь же 9 мая откроют новый памятник Советскому солдату, прообразом которого стал Гази Загитов, участник водружения знамени над Рейхстагом. Трансляция открытия памятника предполагается в соцсетях и на канале ТНВ.
- 9 мая участники республиканского «Авторетроклуба-21» совершат праздничный заезд с песнями на автомобилях военных лет.
- Школьники принимают участие в акции «Открытки Победы», объявленной на сайте ПФО.Победа.рф. Художественные школы проводят в соцсетях мастер-классы по изготовлению открыток.
- Библиотекари Казани проводят марафон «75 строк Победы» — в соцсетях зачитывают лучшие произведения военных лет.
- Театральная студия ДК им. Ленина запустила онлайн-челлендж «Стихи Победы».
- Сотрудники музеев в рамках «Музейной весны Татарстана — 2020» проводят онлайн-экскурсии по парку Победы и мемориалу «Книга памяти».
- Впервые «Бессмертный полк» стартует в режиме онлайн 28 апреля. Можно сделать фото или снять видео с портретом родственника, полученный материал предлагают опубликовать в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».
- Стартовал онлайн-проект «15 песен до Победы». Ежедневно с 25 апреля в 21.00 из концертных залов Казани будут идти трансляции песен о войне. 9 мая в 21.00 все композиции объединят в один концерт.
- Традиционный праздничный концерт к 75-летию Победы покажут на телеканале ТНВ.
«Пришло время вернуться на землю-матушку»
Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома Казани, рассказал, что с 30 апреля по 1 ноября будут работать шесть сезонных маршрутов до станций Дербышки, Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат и садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Время в пути не должно превышать 2 часа, напомнил дачникам Шакиров.
Продолжается дистанционная продажа саженцев, рассады, инвентаря в семи строительных гипермаркетах, в 25 садово-огородных центрах, восьми специализированных магазинах. Всего саженцы продают в 130 объектах города.
— Необходимо контролировать количество пассажиров и при необходимости выпускать дополнительные автобусы, чтобы не было толкучки, — распорядился глава города.
— Нужно использовать максимально дачное время, чтобы подумать о продовольственной безопасности. Пришло время вернуться на землю-матушку, не только загорать и шашлыки жарить, но и растить овощи. Каждый год мои родители сажали картошку и делали заготовки. Мы с братьями спрашивали, для чего. Картофель и соленья, варенья лишними в погребе не показались сейчас. Когда все началось, режим самоизоляции о многом заставил задуматься. Первый президент РТ Шаймиев говорил: «Если у хозяина в погребе на год вперед нет кормов и он не может себя прокормить, что он за хозяин?» Настоящий хозяин рассчитывает на себя. Благо вокруг Казани много дачных участков, садов, огородов. В рамках программы поддержки дачных участков привели в порядок системы электроснабжения, водоснабжения, вывоза мусора, дороги. Сегодняшняя ситуация показала своевременность всех принятых президентом Миннихановым мер, — констатировал глава Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым