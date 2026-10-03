Почти половина россиян готова обойтись без смартфона лишь несколько дней

Больше всего респондентов (38%) беспокоило бы отсутствие связи с близкими, 15% — невозможность решить рабочие или учебные вопросы

Фото: Динар Фатыхов

46% россиян могут провести без смартфона максимум несколько дней, еще 31% — целые сутки. При этом 4% не смогли бы отказаться от устройства даже на несколько часов, следует из опроса магазина приложений RuStore и «Наука Mail».

Случайно забытый дома смартфон заставил бы 55% опрошенных вернуться за ним, тогда как 45% продолжили бы день без устройства. Больше всего респондентов (38%) беспокоило бы отсутствие связи с близкими, 15% — невозможность решить рабочие или учебные вопросы, 14% — риск пропустить важный звонок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самой необходимой функцией 41% участников назвали звонки и сообщения. Легче всего отложить смартфон в выходной дома (28%) или на природе (24%). Специально устраивать себе цифровой детокс готовы 63% респондентов, 34% не видят в этом необходимости.

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в топ регионов по мошенническим звонкам детям.

Зульфат Шафигуллин