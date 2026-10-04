Мерц и Райхе прилетели в Киев с необъявленным визитом

Ранее в город также прилетал глава МИД Германии, чтобы обсудить тему производства оружия

Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии, и министр экономики Катарина Райхе неожиданно приехали в Киев в воскресенье, пишет агентство Reuters. В публикации отмечается, что Мерц прибыл в украинскую столицу утром, его сопровождает экономическая делегация.

— Федеральный канцлер Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев утром в воскресенье. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и экономическая делегация, — говорится в публикации.

Добавим, что в конце августа глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также совершил неожиданный визит в Украину. Кроме того, в мае страну посетил министр обороны Борис Писториус, чтобы обсудить вопросы, связанные с производством вооружений. Писториус позже заявил, что Германия и Украина планируют совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, зачем глава ЦРУ прилетел в Россию.

Никита Егоров