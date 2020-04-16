Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»

Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, который пройдет вместо отмененного конкурса «Евровидение-2020».

Как сообщается на сайте конкурса, шоу будет посвящено всем 41 участницам в неконкурентном формате. Оно объединит артистов 2020 года из их европейских локаций в общем исполнении композиции «Евровидения-1997» Love Shine A Light группы Katrina And The Waves.

Концерт покажет Первый канал.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) отменил песенный конкурс «Евровидение». В этом году он должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию на конкурсе должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big с песней Uno.

Потом стало известно, что организаторы песенного конкурса «Евровидение» проведут 16 мая специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light с участием музыкантов, которые должны были выступить на смотре этого года.