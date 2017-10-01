Гарантийный фонд РТ

Общая информация

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» создана в 2011 году.

Основная цель Фонда:обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан к кредитным и иным финансовым ресурсам.



Задачей Фонда является развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах банковской гарантии.

Руководитель - Шавалиев Дилюс Расимович

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