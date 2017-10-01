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Гарантийный фонд РТ

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Общая информация

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» создана в 2011 году.

Основная цель Фонда:обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Задачей Фонда является развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах банковской гарантии.

Руководитель - Шавалиев Дилюс Расимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 227-40-72
  • Email: info@garfond.ru
  • Сайт: www.garfondrt.ru

Дата последнего обновления: 01.10.2017

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