Гарантийный фонд РТ
Общая информация
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» создана в 2011 году.
Основная цель Фонда:обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан к кредитным и иным финансовым ресурсам.
Задачей Фонда является развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах банковской гарантии.
Руководитель - Шавалиев Дилюс Расимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 227-40-72
- Email: info@garfond.ru
- Сайт: www.garfondrt.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2017