Каждый четвертый россиянин хотя бы раз преувеличивал свою начитанность перед партнером

61% россиян готовы прочитать нелюбимую книгу ради человека, который им нравится

Фото: Екатерина Петрова

Цифровой книжный сервис «КИОН Строки» и дейтинг-сервис «VK Знакомства» выяснили, как россияне рассказывают о своих книжных привычках при знакомстве. В онлайн-опросе участвовали 1,6 тыс. человек. Из них 61% респондентов готовы прочитать книгу, которая им неинтересна, если ее любит потенциальный партнер. Среди мужчин таких оказалось 67%, среди женщин — 59%.

При этом 65% россиян заявили, что никогда не преувеличивали свою начитанность перед человеком, который им нравился. Еще 26% признались, что хотя бы немного приукрашивали свои знания о книгах. Согласно опросу, 17% участников хотя бы раз рассказывали потенциальному партнеру, что читали конкретную книгу, хотя на самом деле знали ее только по названию, экранизации или отзывам.

Такое признание не обязательно заканчивается отказом от общения. 38% опрошенных в этой ситуации спросили бы человека, что он действительно любит читать. Еще 23% восприняли бы попытку произвести впечатление положительно. Среди мужчин 20% назвали бы такое поведение милым. Большинство участников также не считают нужным скрывать реальные книжные предпочтения. 64% спокойно рассказывают партнеру о своих читательских вкусах. При этом 10% предпочли бы не говорить о том, что почти не читают.

Некоторые респонденты скрывали бы интерес к отдельным жанрам. 6% постеснялись бы признаться в любви к романам о любви. По 4% не хотели бы рассказывать об интересе к бизнес-литературе, книгам по саморазвитию, комиксам и манге.

Совпадение вкусов при этом не стало главным условием совместимости. 43% россиян считают, что книжные предпочтения вообще не влияют на отношения. Еще 20% считают достаточным, чтобы оба человека просто любили читать. Для 19% разница во вкусах, наоборот, создает возможность обмениваться рекомендациями. Такие респонденты считают различия в читательских интересах поводом советовать друг другу книги и обсуждать их.



Екатерина Петрова