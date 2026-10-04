Власти Польши потребовали отчета Киева о помощи: «Мы не можем разбрасываться деньгами»

Экс-премьер-министр страны призвал прекратить поддерживать Украину в случае отсутствия доклада

Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал Владимира Зеленского прекратить «выпрашивать» дополнительную помощь, пока Украина не даст отчет о предыдущих поставках вооружений и расходах. В эфире телеканала Polsat News Миллер выразил недовольство тем, что никто не интересуется судьбой 300 танков и другой техники, отправленных на первом этапе помощи, а также миллиардами евро, перечисленными на поддержку Украины.

— Зеленский просто приходит и просит: «Дайте», и мы даем, — отметил он.

На вопрос о том, намекает ли он на возможные случаи коррупции с использованием польских средств, Миллер ответил, что это является общеизвестным фактом, и выступил за приостановку помощи Киеву.

— Если Польша так и не получит от них отчета о том, как использовалась наша помощь, то это должно быть так. У нас есть обязательства перед своими гражданами, и мы не можем разбрасываться деньгами и техникой, — добавил экс-премьер.

В пятницу Зеленский отметил, что дефицит в бюджете Украины препятствует разработке и производству важного вооружения. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что основные бюджетные потребности Украины на 2026 год уже покрыты финансированием, несмотря на требования Киева о дополнительной помощи. В конце августа Зеленский также признал, что бюджетные потери составляют 27 миллиардов долларов и потребовал от Европы предоставить часть средств, ранее выделенных на следующий год.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц прилетел в Киев с необъявленным визитом.

Никита Егоров