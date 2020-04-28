Путин: ограничения начнут снимать с 12 мая, но «Свобода каждого ограничена свободой других»

Что смогла сделать Россия за месяц самоизоляции

В сегодняшнем, уже четвертом, программном заявлении президент России подвел итоги того, чего смогла добиться Россия за месяц активных мер противодействия вирусу.

Президент рассказал о том, что страна сосредоточила и активизировала ресурсы промышленности. Так, аппаратов ИВЛ в начале года в стране выпускалось всего 60—70 единиц в месяц. В апреле их сделали уже больше 800, в мае будет 2 500. Производство масок выросло в стране в 10 раз — до 8,5 млн в апреле. В марте в России выпускали в сутки 3 000 защитных костюмов для врачей. К середине мая производство увеличат до более чем 150 000 костюмов!



Россия с нуля развернула производство некоторых лекарственных препаратов, а с начала марта в 9 раз увеличила производство тест-систем. Число исследований на коронавирус выросло в 60 раз, охват будет постоянно увеличиваться.



Президент поручил правительству и Минпромторгу продолжить работу так, чтобы ежедневно наращивать производство, обеспечить постоянный жесткий контроль за этой сферой.

— Удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. К 28 апреля регионам была поставлена задача дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым оборудованием. Знаю, что в целом задача решена в срок — развернуто 116 тысяч таких коек, — похвалил президент исполнителей. Но добавил, что это всего лишь общая картина по стране. — Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность, не должно быть где-то густо, а где-то пусто!

Президент строго напомнил о том, что расслабляться рано

В России появился новый праздник

Путин напомнил: несмотря на то, что с эпидемией мир столкнулся впервые, сейчас мы знаем о болезни гораздо больше, чем недавно. А значит, можем более четко строить стратегию борьбы с ней. Президент строго напомнил о том, что расслабляться рано:

— Решения, принятые вчера, уже завтра и послезавтра могут быть недостаточны. Поэтому поручаю Минздраву непрерывно актуализировать планы с учетом постоянного изменения ситуации. Мы, как и до сих пор, должны действовать на опережение. Если план по развертыванию коек выполнен, это совсем не повод останавливать работу. Используйте каждую возможность нарастить ресурс, не дожидаясь команды сверху!

Но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать вся система здравоохранения, все ее звенья, напомнил президент. Он вспомнил о том, что сегодня неофициально отмечается День скорой помощи. Путин, как и в предыдущих выступлениях, поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, но сегодня подарил им не только новые выплаты и теплые слова, но и новый государственный праздник.

«Вы демонстрируете свое мужество, свои лучшие человеческие качества», — сказал он и сообщил о том, что 28 апреля вводит официальный праздник: в России будут отмечать День работника скорой помощи.

Но не отменяются и иные болезни: сердечно-сосудистые, хронические, острые, онкологические, напомнил президент и строго сказал:

— Люди должны получать всю необходимую помощь!

Страна приблизилась к пику эпидемии

Россия реализовала также несколько пакетов мер для поддержания экономики страны, граждан, семей с детьми. Решения принимались буквально в считанные часы, но они должны и выполняться так же собранно и эффективно.

— Решения будут считаться выполненными, когда все семьи получат положенные им выплаты на руки, а предприятия получат все необходимые меры поддержки. До этого момента вопросы будут оставаться на контроле, — сказал президент.

Ключевым фактом Путин считает то, что России удалось затормозить распространение эпидемии, обстановка относительно стабилизировалась. Но графики заболеваемости и мнения медиков говорят о том, что «мы сейчас состоим перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Эта угроза касается каждого», — напомнил президент. Он согласился с тем, что самоизоляция — это тяжело, что люди от этого уже устали. Но важно сделать так, чтобы волна схлынула, пошла на спад и не вернулась снова. Для этого надо аккуратно, шаг за шагом приступать к снижению ограничения.

— Чем строже сейчас мы будем соблюдать ограничения, тем быстрее все пройдет. Конечно, хочется, чтобы все неудобства закончились. Но полагать, что это пройдет стороной, беспечно и опасно, — предупредил Путин.



Ключевым фактом Путин считает то, что России удалось затормозить распространение эпидемии, обстановка относительно стабилизировалась

Четыре решения президента

Путин огласил четыре важных тезиса, четыре решения, с которых, скорее всего, начнется плавный выход страны из изоляции. Самое главное — этот выход не будет синхронным и не будет единоразовым.

Поскольку «сейчас нельзя рисковать», 6, 7 и 8 мая объявляются нерабочими днями с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия, они должны находиться на рабочих местах и, главное, — не принимать решений «под копирку». То, что обосновано в одних регионах, в других может навредить, — сказал президент. Поскольку темпы и набор ограничений в разных регионах разный, то выход из них тоже будет несимметричным. Одномоментно принимать решения по всей стране нельзя. Поэтому Правительство и Роспотребнадзор получили от президента поручение за неделю, к 5 мая, подготовить критерии и параметры последовательных шагов по поэтапному выходу из режима ограничений, начиная с 12 мая. Правительство получило поручение разработать новый пакет поддержки бизнеса, поскольку с огромными проблемами столкнулись индивидуальные предприниматели, самозанятые, представители малого и среднего бизнеса. Также Правительство должно разработать общенациональный план восстановления экономики, готовить решения и консолидировать под них ресурсы. По сути, он станет дорожной картой по выводу экономики из кризиса.



Обращение к народу: «Жизнь обязательно наладится!»

После того, как президент заслушал доклады собравшихся на онлайн-конференции, он обратился к народу с прочувствованным и эмоциональным текстом. Путин выразил соболезнования тем, кто потерял близких в борьбе с эпидемией. Посочувствовал тем, у кого накопились материальные и финансовые проблемы, и сказал, что понимает всех, кто хочет уже выдохнуть и сказать: «Все позади».

Но отдельный акцент он сделал на том, насколько важно думать не только о своей личной конституционной свободе, но и о благе других. «Безусловная ценность цивилизации — свобода. Но жизнь человека неповторима, это абсолютная ценность, данная нам свыше», — напомнил Путин, объясняя, чем обусловлены решения об ограничениях, которые он принял.

В обращении президент сказал, что страна обязательно проведет парад Победы, шествие Бессмертного полка, но потом, когда будет уверенность, что это полностью безопасно

«Свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение — ставит свою личную свободу выше благополучия других — это превращается даже в эгоизм и в какой то степени насилие над окружающими», — безапелляционно заявил президент, призвав думать о благе других людей.

В обращении президент сказал, что страна обязательно проведет парад Победы, шествие Бессмертного полка, но потом, когда будет уверенность, что это полностью безопасно. А пока, 9 мая в небе России в парадном строю пройдет авиационная техника, в центрах городов состоится праздничный салют.

«Мы помянем солдат Великой Отечественной войны, тех, кого уже нет с нами, Конечно, поздравим ветеранов. Посмотрим старые семейные фотоальбомы с детьми и внуками. Расскажем им то, что слышали от бабушек и дедушек, споем «День Победы», «Катюшу», «Землянку», наши любимые песни. А все, что планировали, обязательно состоится», — пообещал Путин.



Президент привел еще несколько ярких метафор: отсутствие заботы о пожилых и ослабленных членах общества сравнил с поведением первобытных людей, древних спартанцев (которые в итоге потеряли государственность) и даже героев рассказа Джека Лондона. Мы живем в XXI веке, по словам Путина, а значит, естественный отбор должен уступить место философии любви к человеку.

— Сохраним, сбережем людей, а остальное приложится. Мы все обязательно поправим и наверстаем. Одолеем коронавирус, поднимем экономику, укрепим благосостояние, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им снова встать на ноги. Такие меры поддержки будут постоянно дополняться и расширяться. А сейчас каждый наш успех укрепляет нашу надежду и уверенность в победе над эпидемией. Жизнь обязательно наладится! — подбодрил нацию президент.

Людмила Губаева, фото kremlin.ru