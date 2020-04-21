Минпросвещения РФ разъяснило порядок проведения ГИА и ЕГЭ

Пункты приема Государственной итоговой аттестации в девятых классах в этом году будут организованы на базе тех же школ, в которых учились сдающие, однако это изменение не коснется Единого госэкзамена, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Отмечается, что, в соответствии с новым проектом расписания ГИА, основной период для выпускников девятых классов пройдет с 8 июня по 31 июля в этом году. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводить не будут.

Напомним, что российские регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам.



Ранее сообщалось, что сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году начнется 8 июня и завершится 11 июля.

