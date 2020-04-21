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Минпросвещения РФ разъяснило порядок проведения ГИА и ЕГЭ

17:18, 21.04.2020
Минпросвещения РФ разъяснило порядок проведения ГИА и ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

Пункты приема Государственной итоговой аттестации в девятых классах в этом году будут организованы на базе тех же школ, в которых учились сдающие, однако это изменение не коснется Единого госэкзамена, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Отмечается, что, в соответствии с новым проектом расписания ГИА, основной период для выпускников девятых классов пройдет с 8 июня по 31 июля в этом году. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводить не будут.

Напомним, что российские регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам.

Ранее сообщалось, что сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году начнется 8 июня и завершится 11 июля.

ОбществоОбразование
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