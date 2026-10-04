В Татарстане выявили более 5,3 тысячи нарушений земельного законодательства

Обследовано свыше 350 тысяч гектаров земель

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года Управление Росреестра по Республике Татарстан провело 5 353 контрольных мероприятия без личного взаимодействия с правообладателями. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам мониторинга инспекторы выявили более 5,3 тысячи нарушений земельного законодательства, обследовав свыше 350 тысяч гектаров земель.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гражданам и организациям объявлено 5 212 предостережений о недопустимости нарушений. Лишь в 109 случаях, при повторном неустранении проблем, инспекторы выдали предписания об их устранении.

Напомним, по итогам лета 2026 года спрос на недвижимость в Татарстане вырос на 27%, а самая сильная динамика зафиксирована в отношении жилых домов.

Зульфат Шафигуллин