В Татарстане выявили более 5,3 тысячи нарушений земельного законодательства
Обследовано свыше 350 тысяч гектаров земель
С начала 2026 года Управление Росреестра по Республике Татарстан провело 5 353 контрольных мероприятия без личного взаимодействия с правообладателями. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам мониторинга инспекторы выявили более 5,3 тысячи нарушений земельного законодательства, обследовав свыше 350 тысяч гектаров земель.
Гражданам и организациям объявлено 5 212 предостережений о недопустимости нарушений. Лишь в 109 случаях, при повторном неустранении проблем, инспекторы выдали предписания об их устранении.
Напомним, по итогам лета 2026 года спрос на недвижимость в Татарстане вырос на 27%, а самая сильная динамика зафиксирована в отношении жилых домов.
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