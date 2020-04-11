Как пройдет Рамазан-2020 в режиме самоизоляции

В Казани из-за коронавируса отменяют республиканский ифтар, а в Уфе Таджуддин игнорирует запреты

Фото: Максим Платонов

Считанные дни остаются до наступления Рамазана. Но привычных для Казани специальных шатров, республиканского ифтара и ночных таравих-намазов в мечетях мусульманам ожидать не стоит, во всяком случае в этом году. Аналогичная ситуация и у соседей в Уфе, но с некоторыми оговорками. Пандемия коронавируса, из-за которой последовали довольно жесткие ограничения в регионах России, спутала все карты верующим. Однако имамы не опускают руки и находят пути, чтоб помочь нуждающимся, которым помогали раньше. Как в режиме всеобщей самоизоляции в Татарстане и Башкортостане пройдет священный месяц, разбирался корреспондент «Реального времени».

Covid-19 «закрыл» мечети

В этом году Рамазан (Рамадан), который наступит вечером 23 апреля, будет самым необычным в своей истории — не только в России, но и во всем мусульманском мире. Разумеется, пост (ураза) никто не отменял, и каждый мусульманин обязан с 24 апреля по 23 мая от рассвета до заката воздерживаться от пищи, питья, интимной близости и дурных мыслей. Но в 2020 году (1441 год по хиджре — мусульманскому летоисчислению) не будет привычных массовых вечерних трапез (ифтар), коллективных молитв в мечетях, мероприятий для детей, во всяком случае офлайн. Пандемия коронавируса, охватившая планету, внесла коррективы в планы последователей религии пророка Мухаммада.

Так, в главных святынях ислама — в Мекке и Медине — власти Саудовской Аравии продлили на священный месяц круглосуточный комендантский час. Как известно, королевство одной из первых стран пострадало от коронавируса и ввело самые жесткие ограничения. Поэтому посещение мечетей в КСА будет невозможно. Опустела Кааба, ежедневно собиравшая толпы паломников.

Запрещены массовые скопления людей в Турции, и мечети не стали исключением. Безлюдными остаются стамбульские «Султанахмет» («Голубая»), «Сулеймание», «Фатих» и другие мусульманские храмы города. Закрыты они и в Объединенных Арабских Эмиратах. Остальные страны мусульманского Востока тоже отменили многолюдные собрания на молитву и разговение. Попали под раздачу и приверженцы ислама в Европе.

В мечетях Татарстана не будет проходить коллективная молитва таравих, совершаемая каждую ночь священного месяца. Фото Олега Тихонова

Татарстан: республиканский ифтар отменят?

Многие мечети в России перешли на особый режим работы, который затронет и проведение мероприятий в Рамазан. Например, в «домах Аллаха» Татарстана не будет проходить коллективная молитва таравих, совершаемая каждую ночь священного месяца. Так, совет улемов Духовного управления мусульман РТ, «руководствуясь требованиями здравого смысла», определил, что такие намазы возможно выполнять лишь в домашних условиях до 23 мая «или до принятия другого решения». В мечетях их совершать не будут. Ифтары мусульмане смогут проводить лишь в узком кругу близких.

Не будет в этом году «Шатров Рамадана», полюбившихся местным мусульманам и гостям, оказавшимся в священный месяц в Татарстане. В прошлые годы порядка 50 казанских мечетей устанавливали большие навесы, под которыми каждый день собирались тысячи верующих, чтобы с заходом солнца вместе сделать первый глоток воды и поесть плов.

Визитную карточку мусульман Татарстана — Республиканский ифтар — в этом году, судя по всему, придется отменить. Ежегодно в Казани многотысячный дастархан накрывают ДУМ РТ, Ассоциация предпринимателей-мусульман России и дирекция спорткомплекса «Ак Барс Арена». Как сообщало «Реальное время», под сводами футбольного стадиона должны были собраться 20 тысяч постящихся. Планировалось пригласить президента РТ Рустама Минниханова, госсоветника Минтимера Шаймиева, лидеров традиционных конфессий региона, российских муфтиев и зарубежных гостей. Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов на вопрос нашего корреспондента об отмене такого массового меджлиса лишь отреагировал: «На все воля Аллаха».

В прошлые годы порядка 50 казанских мечетей устанавливали большие навесы, под которыми каждый день собирались тысячи верующих, чтобы с заходом солнца вместе сделать первый глоток воды и поесть плов. Фото Романа Хасаева

В ведомстве муфтия Камиля Самигуллина косвенно подтвердили, что рекордного застолья в Рамазан не будет.

— Ситуация меняется каждый день. И пока мы не рассматриваем подготовку к Республиканскому ифтару, — ответила «Реальному времени» пресс-секретарь ДУМ РТ Резеда Закирова.

Отметим, в прошлые годы мегаифтар в татарстанской столице уже дважды отменялся. А в 2012 году из-за убийства мусульманского деятеля Валиуллы Якупова и покушения на тогдашнего муфтия РТ Илдуса Файзова проводить торжественную трапезу посчитали неуместным. В 2013 году городу опять было не до масштабного разговения: Казань принимала Универсиаду.

Вместе с тем, в муфтияте надеются, что к концу Рамазана ограничительные меры в регионе ослабнут. И запрет на массовые мероприятия, в том числе на коллективные молитвы и ифтары, будет снят.

Что касается праздничной молитвы (гает-намаз) на Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) 24 мая, о ней духовное управление сообщит дополнительно.

Визитную карточку мусульман Татарстана — Республиканский ифтар — в этом году, судя по всему, придется отменить

С заботой о нуждающихся

Рамазан считается месяцем милосердия. И в это время принято больше уделять внимания нуждающимся. Поэтому многие благотворительные фонды активизируют свою деятельность. Казанская мечеть «Ярдэм» (специализируется на работе с инвалидами), при которой функционирует одноименный фонд, запустила проект «Дорога жизни». Порядка 70 волонтеров развозят горячую еду людям, которые проходили реабилитационные мероприятия при махалле. Инвалиды, одинокие пенсионеры, малоимущие казанцы и многодетные семьи уже начали бесплатно получать ланч-боксы с горячей едой, а также медикаменты.

Как объяснил нашему журналисту имам-хатыб «Ярдэма» Илдар Баязитов, для пожилых прихожан и инвалидов мечеть была единственной отрадой, где они могли собираться, общаться. Теперь они лишены этой радости. Более того, людям с ограниченными возможностями здоровья порой нелегко самим приготовить пищу. А в условиях самоизоляции затруднено передвижение родственников, которые могли бы им помочь. Покупать готовую пищу за деньги не всегда позволяет и материальное положение: у большинства пенсии по старости или по инвалидности едва хватает на жизнь.

Порядка 700 человек уже начали получать наборы с готовой едой. В Рамазан их будут получать более 2 тысяч нуждающихся. К слову, каждая такая порция обходится меценатам в 155 рублей.

— Мы стараемся готовить самые вкусные блюда, — говорит Илдар хазрат. — В ланч-боксе будет горячее с мясом, салат, выпечка, хлеб. Каждый раз — новые блюда. В один день — казан-кебаб с картошкой и эчпочмаком, на другой — плов, на третий — голубцы и т. д. Ребята будут выезжать после обеда, и за час—полтора до ифтара у людей будет уже еда.

Кроме того, представители «Ярдэма» усилят работу с бездомными, поскольку им теперь даже не у кого просить милостыню. А общепиты, которые раньше подкармливали бомжей, на время закрылись.

Перед выездом каждый волонтер проходит медосмотр и инструктаж, при себе имеет необходимые справки. Ему выдаются маски и перчатки. При передаче набора соблюдаются меры предосторожности.

Казанская мечеть «Ярдэм», при которой функционирует одноименный фонд, запустила проект «Дорога жизни». Порядка 70 волонтеров развозят горячую еду людям, которые проходили реабилитационные мероприятия при махалле

Такая разная Башкирия

В Башкирии одновременно с Москвой одними из первых в стране — еще в марте — прекратили проводить пятничные молитвы (джума) и другие коллективные собрания в мечетях. По распоряжению председателя — муфтия Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнура Биргалина муэдзины продолжают проговаривать призыв на молитву (азан) в громкоговорители.

Также через динамики священнослужители периодически призывают местных жителей ограничить движение, соблюдать режим самоизоляции и беречь себя. Так что не только в Чечне звучат подобные воззвания, которые стали мемом («Без маски, без перчатки не выходить…»).

При этом башкирский муфтий в беседе с корреспондентом «Реального времени» подчеркнул, что в мусульманских храмах будут по-прежнему работать дежурные имамы, которые нужны для неотложных дел — заупокойной молитвы (джаназа) и другие.

Уфа в предстоящий Рамазан планировала впервые провести Республиканский ифтар. В качестве площадки большого застолья руководство ДУМ РБ рассматривало футбольные стадионы «Динамо», «Нефтяник» (домашнее поле ФК «Уфа») и ледовый дворец «Уфа-Арена» (домашний лед ХК «Салават Юлаев»). В муфтияте надеялись, что трапезу с мусульманами разделят глава Башкирии Радий Хабиров и другие почетные гости.

— В этом году Республиканского ифтара не будет. Не будет и коллективных молитв в мечетях — они для таких мероприятий закрыты, — сообщил Айнур хазрат.

Как будет организован Ураза-байрам, по признанию Биргалина, он сам пока не знает: зависит от обстановки с коронавирусом к 24 мая. Фото mkset.ru

Как будет организован Ураза-байрам, по признанию Биргалина, он сам пока не знает: зависит от обстановки с коронавирусом к 24 мая.

Ежегодно по окончании священного месяца ДУМ РБ проводит праздничное мероприятие в кинотеатре «Родина». В религиозной организации сообщили, что в этом году предварительное согласие кинотеатра уже получено. Если к середине мая в республике отменят карантинные меры, то в «Родине» состоится праздник для детей.

Таджуддин: «Мы обязаны вынести это испытание»

Несколько иная ситуация в «епархии» верховного муфтия Талгата Таджуддина, которому подчиняются чуть меньше половины мечетей Башкортостана. Некоторые приходы Центрального духовного управления мусульман России до недавнего времени беспрепятственно принимали посетителей. На минувшей неделе в Первой соборной мечети Уфы («Тукаевская») прошел джума-намаз, правда, по сокращенной программе. Как объяснил сам глава ЦДУМ России, если людям нужны магазины и кафе для телесной пищи, то храмы — для духовной. Таким образом он подкармливает души своих единоверцев. Однако еще в начале марта шейх-уль-ислам вполне положительно относился к идее закрыть на время мечети для прихожан, кроме сельских молельных домов, где собираются не более 10 человек.

— В мире и согласии, не поддаваясь панике и отчаянию, сознавая единство рода человеческого, мы обязаны вынести это испытание с искренней верой и надеждой, в ежедневном милостивом сострадании и заботе ко всем окружающим нас. И это будет практическим уроком благочестия и праведности, — рассказал Талгат Таджуддин.

Будут ли в таком же режиме функционировать таджуддиновские приходы в Рамазан, в ЦДУМ затруднились ответить. Как стало известно «Реальному времени», столь неоднозначное отношение верховного муфтия и его «паствы» к рекомендации «оставаться дома» уже вызывает беспокойство в структурах региональной власти. И накануне Таджуддин объявил, что с этой недели массовые мероприятия в его приходах отменяются, а проповеди можно будет послушать онлайн. Такое указание будет распространяться и на священный месяц.

Таджуддин объявил, что с этой недели массовые мероприятия в его приходах отменяются, а проповеди можно будет послушать онлайн. Такое указание будет распространяться и на священный месяц. Фото Максима Платонова

Заплатить по счетам

Дабы избежать путаницы во времени приема пищи и молитв, в татарстанском муфтияте рекомендуют следить за календарем намазов, который имеется на сайте ДУМ РТ и в специальном приложении, запущенном духовным управлением. Например, в ночь на 24 апреля, когда наступит священный месяц, верующий должен покушать (сухур) до 1:24, а потом целый день поститься. И первый кусок пищи и глоток воды он может вкусить вечером — в 19:08. То есть в этот день ураза будет длиться более 17 с половиной часов.

В Рамазан состоятельные верующие выплачивают своеобразный благотворительный налог — закят. Кроме того, каждый мусульманин должен до конца месяца отдать фитр-садака — очистительную милостыню.

Для жителей Татарстана совет улемов ДУМ РТ определил на этот год минимальный размер фитр-садаки в 100 рублей. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма — 600 рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена фидия: за каждый пропущенный день по 200 рублей. Эти цифры совпадают с прошлогодними данными. Зато вырос размер нисаба (минимальный достаток, с которого идет выплата закята) — до 280 тысяч рублей. В 2019 году он составлял 230 тысяч рублей. При наличии таких денег, добытых халяльным путем, мусульмане должны отстегнуть не менее 2,5 процента от свободных средств.

Поскольку наличными купюрами в нынешних условиях далеко не многие смогут расплатиться, в муфтияте предлагают направлять деньги онлайн — в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ или другим адресатам.

В Башкирии с этими суммами определятся уже в дни Рамазана. Как правило, они несколько отличаются от татарстанских.

— Ежегодно фитр-закят, фидья и нисаб индексируются в зависимости от стоимости продуктов питания и драгоценных металлов, — комментирует муфтий Башкортостана Айнур Биргалин. — За год изменился курс рубля, цены выросли. Потому минимальная планка фитр-садаки будет выше.

В ЦДУМ России эти расходы мусульман тоже подсчитывают в священный месяц.