Covid-ликбез для главбуха: 25 вопрос-ответов по отчетности, налогам, поддержке, трудовым отношениям

25 вопрос-ответов на самые актуальные жизненные ситуации в период коронавирусной пандемии

Фото: курсы-обучения.рф

Режим самоизоляции стал серьезным испытанием на прочность не только для предприятий, но и для их бухгалтерий, которым в кратчайшие сроки пришлось перестроить свою работу. В День главного бухгалтера, который отмечается на этой неделе в России, старший партнер АНП «Зенит», эксперт Совета по предпринимательству при президенте РТ Юлия Заздравная составила по просьбе «Реального времени» подробнейшую памятку для предпринимателей. Здесь вы получите инструкции о том, как в условиях карантина платить налоги и зарплату, оформлять работников, получать помощь от государства, снизить страховые взносы, воспользоваться отсрочками и льготами для пострадавших от ограничительных мер, оформить больничные и отпуска и многое другое.

1. Какие документы необходимо оформить для перевода сотрудников на удаленную работу?

Трудовой кодекс РФ разрешает трудиться либо на территории работодателя, либо удаленно. При этом переход на дистанционную работу даже по причине эпидемии коронавируса возможен только в том случае, если между работником и работодателем достигнуто соответствующее соглашение.

Вся процедура проводится по ст. 72 Трудового кодекса РФ:

стороны должны достигнуть соглашения о переводе на дистанционную работу;

договоренность необходимо оформить письменно:

а) заявление работника о переводе на дистанционную работу,

б) приказ о переводе на дистанционную работу,

в) дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе работника на дистанционную работу.

2. Как оформлять отсутствие работников, вернувшихся из-за границы?

Необходимо оформить больничный в связи с карантином.

Чтобы получить электронный больничный, сотрудник должен самостоятельно подать заявление через личный кабинет застрахованного лица и приложить к нему копию паспорта и фото документов, подтверждающих поездку. Оформляют только электронный больничный.

Временные правила оформления листков нетрудоспособности установлены в постановлении правительства от 18.03.2020 №294.

Фото Максима Платонова

3. Какие документы необходимо оформить для отмены командировки в связи с эпидемиологической ситуацией?

Необходимо оформить приказ об отмене командировки, в котором надо указать причину этого. Если причина отмены связана с карантином, то можно дополнительно сослаться на рекомендации Минздрава и Всемирной организации здравоохранения.

Форма приказа об отмене командировки законодательством не установлена, составить его можно в произвольной форме, указав, почему поездку отменили («из-за решения правительства ограничить выезд из России на территорию одной из стран Европы» или «из-за временных рекомендаций Минздрава России о профилактических мерах из-за коронавируса»).

4. Как оформить возврат ранее купленных билетов?

Сбор за возврат билетов компания вправе включить в состав расходов (письмо Минфина от 08.09.2017 №03-03-06/1/57890).

Убыток, возникший из-за аннулирования невозвратных тарифов на проживание или на дорогу, можно включить в состав расходов (письмо Минфина от 18.05.2018 №03-03-07/33766).

Компания не может включать в расходы суточные по несостоявшейся поездке, поскольку работник не отправлялся в командировку. Выплаченные авансом суточные сотрудник обязан вернуть.

Если сотрудник не смог вернуться из командировки из-за карантина, то поездка продлевается. Чтобы продлить командировку, необходимо оформить приказ.

Фото Максима Платонова

5. Как правильно заполнить табель учета рабочего времени?

Заполнять табель учета рабочего времени необходимо как нерабочие оплачиваемые дни (например, нерабочие оплачиваемые дни (НОД). Минтруд указал, что отразить нерабочие дни в табеле учета рабочего времени можно кодом, который организация установит самостоятельно. При этом нужно учесть, что эти дни являются оплачиваемыми);

Ввести новый код можно отдельным приказом. А можно ввести новый код путем издания приказа о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета.

Если сотрудник отсутствует на работе из-за временной нетрудоспособности, в табелях учета рабочего времени проставляется код «Б». Этот код следует применять и в том случае, если сотрудник находится на карантине.

Отметка в табеле делается после того, как работодатель узнает номер электронного больничного. Этот номер нужно указать ФСС в запросе о направлении сведений,необходимых для начисления пособия.

6. Как вести табель в период действия режима изоляции?

С 1 января 2013 года согласно Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» унифицированные формы по учету труда и его оплаты, утвержденные Постановлением Госкомстата России №1, не являются обязательными к применению. Работодатели самостоятельно могут установить код для отражения в табеле учета рабочего времени указанный период, учитывая, что он является оплачиваемым.

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ «Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели» (по состоянию на 7 апреля 2020 года.)

Фото pgt68.ru

7. Как оформить сотруднику отпуск во время карантина?

В общем порядке нужно выплатить работнику отпускные и оформить ему отпуск.

Если работник с 30 марта по 30 апреля находится в отпуске, то отпуск на эти дни не продлевается. (Разъяснения Минтруда от 02.04.2020)

По желанию работника работодатель имеет право предоставить отпуск на этот период.

Перенос отпуска по просьбе работника — право работодателя, а не обязанность. (Разъяснения Минтруда от 02.04.2020).

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ «Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели» (по состоянию на 7 апреля 2020 года).



8. Как начисляются больничные во время карантина?

Больничный при карантине полностью оплачивают за счет средств Фона социального страхования. В больничном из-за карантина в строке «Причина нетрудоспособности» должен стоять код «3». Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается по общим правилам.

Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая выплата должна поступить после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия больничного листа.

Размер оплаты больничного по карантину не отличается от обычного уровня оплаты больничных листов.

Фото krd.ru

9. Имеет ли право директор компании отправить всех в неоплачиваемый отпуск?

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты без его согласия. Отпуск за свой счет работник может взять только по своей инициативе. Если работодатель приказывает отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, необходимо обратиться в Трудовую инспекцию.

За несоблюдение трудового законодательства по ст.5.27 КоАП РФ на работодателя будет наложен штраф и выдано предписание об устранении нарушений.

Штраф на организацию — до 50 тыс. рублей, на должностное лицо — до 5 тыс. рублей. За повторное нарушение: штраф на руководителя — до 20 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до 3 лет, штраф на компанию — до 70 тыс. рублей.

10. Как оплатить простой работников?

Простой из-за коронавируса не зависит от организации и сотрудника, поэтому его необходимо оплачивать в размере, не меньшем чем 2/3 тарифной ставки или должностного оклада. Такие правила установлены частью 2 статьи 157 ТК РФ.

Чтобы приостановить деятельность, требуется объявить простой в организации. Для этого руководитель издает приказ или иной распорядительный документ.

В приказе необходимо отразить следующую информацию:

В отношении каких работников вводится простой на предприятии. Это может быть отдел или несколько структурных подразделений фирмы, либо вся организация.

Причины простоя.

Конкретные календарные даты начала и окончания простоя.

Размер оплаты времени простоя.

Где будут находиться работники во время простоя.

Работодатель обязан уведомить службу занятости населения о простое в организации (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).

Документ можно составить в произвольной форме, так как форма уведомления не утверждена.

Информация для центра занятости обязательна только, если объявляется простой всей организации. Если простой объявляется в отдельном структурном отделе или цехе, уведомлять ЦЗН не нужно.

Фото tatar-inform.ru

11. На какие меры поддержки могут рассчитывать предприятия-налогоплательщики?

Снижение ставок страховых взносов:

С 1 апреля 2020 снижен размер страховых взносов с 30 до 15%. Такая ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ (12 130 рублей с 1января 2020 года).

Каждый месяц берем сумму выплат на конкретного сотрудника и считаем взносы: сумму выплат до МРОТ (на 1-е число месяца) — облагаем по ставке 30%, превышение МРОТ — 15%. Правила расчета взносов при превышении предельной годовой базы (у каждого фонда цифра своя) остаются прежними.

Снижение размера страховых взносов бессрочно, то есть после победы над коронавирусом отмена меры не предполагается.



Каждый месяц берем сумму выплат на конкретного сотрудника и считаем взносы: сумму выплат до МРОТ (на 1-е число месяца) — облагаем по ставке 30%, превышение МРОТ — 15%. Правила расчета взносов при превышении предельной годовой базы (у каждого фонда цифра своя) остаются прежними. Снижение размера страховых взносов бессрочно, то есть после победы над коронавирусом отмена меры не предполагается. Послабления в налоговом контроле до 31 мая 2020 года:

Налоговые органы не могут назначать новые и повторные выездные налоговые проверки, проверки по операциям между взаимозависимыми лицами, проверки применения ККТ, проверки в области валютного контроля — если не истекают сроки давности привлечения к ответственности.

Будут приостановлены все начатые проверки (кроме камеральных).

Не составляются акты и решения по выездным (повторным выездным) налоговым проверкам.

Приостановлен срок рассмотрения возражений на акты налоговых проверок.

Продлен срок ответа на требования налоговых органов на 20 рабочих дней, по камеральным проверкам — на 10 рабочих дней).

Отменены штрафы за непредставление документов, если срок представления документов пришелся на период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Приостановлено вынесение решений о приостановлении операций по счетам.

Продлены сроки сдачи отчетности.

Срок сдачи налоговых деклараций переносится на 3 месяца. Это правило применяется в отношении деклараций (за исключением НДС) и отчетности, срок представления которых приходится на март — май 2020 года. В отношении декларации по НДС за I квартал 2020 г. и расчетов по страховым взносам отсрочка предоставляется до 15 мая 2020 года.

Фото mpbc.ru

Новые сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности:

Вид отчетности Срок по НК РФ Срок с учетом продления Декларация по налогу на имущество за 2019 30 марта 30 июня Декларация по налогу на прибыль за 2019 30 марта 30 июня Бухгалтерская отчетность за 2019 год 31 марта 6 мая Декларация по УСН за 2019 год для ООО 31 марта 30 июня Декларация по НДС за I квартал 2020 25 апреля 15 мая Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2020 года 28 апреля 28 июля Расчет по страховым взносам за I квартал 2020 года апреля 15 мая

Подробная таблица по изменениям сроков сдачи отчетности и уплаты налогов представлена на сайте ФНС России.

Обратите внимание!

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. переносится на 6 мая 2020. Продление на 3 месяца согласно письму Минфина РФ от 07.04.2020 №07-04-07/27289/ВД-4-1/5878@ распространяется только на налогоплательщиков, поименованных в п. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ — это те, кто в соответствии со ст. 18 Закона «О бухгалтерском учете» не обязаны составлять и представлять обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности в ФНС.



С 16 марта ФНС России не принимает решения о банкротстве своих должников.

Фото Максима Платонова

12. Какие компании получат дополнительные меры государственной поддержки?

Сложно сегодня найти отрасль, которую не затронула шоковая антивирусная терапия. Тех, кто не пострадал, наверное нет. Тем не менее правительством РФ выделен ряд отраслей, которые признаны пострадавшими в наибольшей степени. На сегодня это: авиаперевозки; деятельность туристических агентств, гостиничный бизнес; общественное питание; организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Предприятия этих отраслей, а также малый и средний бизнес могут рассчитывать на расширенный пакет мер поддержки:

Перенос сроков уплаты налогов (для субъектов МСП из пострадавших отраслей);

Перенос сроков уплаты страховых взносов (для микропредприятий);

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве (для пострадавших отраслей);

Приостановление мер взыскания (для субъектов МСП и пострадавших отраслей);

Упрощенный порядок получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов и взносов (для пострадавших отраслей).

13. Как определить, относится ли компания к «пострадавшим отраслям»?

Принадлежность к «пострадавшим» отраслям определяется по основному коду ОКВЭД по состоянию на 1 марта 2020 года. Ознакомиться с полным перечнем можно по ссылке тут. Проверить, относится ли ваша компания к «пострадавшим», можно тут. Достаточно ввести ИНН.

14. Как узнать, входит ли компания в реестр МСП?

К субьектам МСП относятся организации и ИП с годовой выручкой (без НДС) и численностью сотрудников, не превышающими:

120 млн руб./ 15 чел. — микробизнес;

800 млн руб./ 100 чел. — малый бизнес;

2 млрд руб./ 250 чел. — средний бизнес.

При превышении лимита компания продолжает считаться МСП еще 3 года. Иными словами, если выручка превысила 2 млрд рублей в 2018-м, шансы на льготы еще есть.

Сведения в реестр заносятся налоговым органом автоматически, представлять документы не нужно. Проверить, включена ли ваша компания в реестр (по ИНН, наименованию и т. п.) можно по ссылке тут.

Фото twitter.com/nalog__ru

15. Как будет платить налоги малый и средний бизнес из пострадавших отраслей?

Субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях, перенесены сроки уплаты налогов:

на 6 месяцев:

налог на прибыль, единый сельскохозяйственный налог и налог по УСН за 2019 год;

налог (авансовые платежи) за март и I квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);

на 4 месяца:



налог (авансовые платежи) за апрель — июнь, II квартал и первое полугодие 2020 года;

налог по патенту, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года;

на 3 месяца:

НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год;

за I квартал 2020 года — до 30 октября 2020 года;

за II квартал 2020 года — до 30 декабря 2020 года.

Для всех остальных налогоплательщиков (за исключением тех, кто продолжат работать в период «нерабочих дней», например, непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации и т. д.) срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогам) и сборов сдвигается только на 6 мая 2020 года.



Подробная таблица по изменениям сроков сдачи отчетности и уплаты налогов представлена на сайте ФНС России.

16. После карантина налоги нужно будет заплатить все сразу или частями?

Выплату налогов после окончания отсрочки в 6 месяцев реструктурируют. Накопившиеся отчисления можно будет платить постепенно в течение как минимум года.

17. Продлен ли для МСП срок предоставления налоговых деклараций?

Срок представления налоговых деклараций продлен для всех налогоплательщиков. Подробно об этом — в вопросе 9.

Фото pfrf.ru

18. Есть ли дополнительные льготы для микропредприятий?

Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов:

на 6 месяцев — за март — май 2020 года

на 4 месяца — за июнь — июль 2020 года и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода более 300 тыс. рублей.

Также по заявлению президента РФ от 08 апреля, в качестве экстренной дополнительной помощи отсрочку на уплату страховых взносов в социальные фонды на 6 месяцев и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на 6 месяцев получат все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса.

19. Как получить отсрочку на уплату налогов?

Для всех предприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, предусмотрен упрощенный порядок предоставления отсрочки/рассрочки на уплату налогов.

Льготная отсрочка положена наиболее пострадавшим предприятиям при соблюдении следующих условий:

Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%. Имеется убыток за отчетные периоды 2020 года, при том что за 2019 год убытка не было.

Если есть основания для отсрочки или рассрочки, нужно подать заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или учета до 1 декабря 2020 года.

Отсрочка будет беспроцентной. Максимальный период отсрочки не может превышать 1 год.

20. Если приостановлены меры взыскания налоговой задолженности, значит, их можно не платить?

Нет, просто увеличены на 6 месяцев предельные сроки направления требования об уплате и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Это никак не ограничивает налоговые органы взыскать недоимку раньше, до истечения предельных сроков.

Своим Письмом от 03.04.2020 № ЕД-20-8/37@ ФНС РФ поручает налоговым инспекциям приостановить применение мер взыскания до 30.04.2020 (включительно) в отношении всех налогоплательщиков.

Но если налогоплательщик не относится к наиболее пострадавшим отраслям и приостановление «может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию», взыскание возможно, просто это должно быть согласовано с вышестоящим налоговым органом.

Иначе говоря, если налогоплательщик относится к «не пострадавшим» отраслям и при этом есть причины сомневаться в его намерениях, то в приостановлении взыскания может быть отказано.

Фото Рината Назметдинова

21. Какие меры поддержки предусмотрены для самозанятых?

Законопроект, предусматривающий распространение отдельных видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на самозанятых, одобрен Государственной думой в первом чтении.

Он предполагает закрепление за самозанятыми право пользоваться мерами поддержки, реализуемыми в отношении субъектов МСП. В первую очередь — это финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная помощь, также меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами.

При этом положения о поддержке самозанятых предлагается включить в госпрограммы РФ, а также в региональные и муниципальные госпрограммы, направленные на развитие МСП.

22. Как получить безвозмездную помощь от государства?

Получить безвозмездную финансовую помощь на выплату сотрудникам зарплаты за апрель и май 2020 года смогут компании, которые одновременно соответствуют трем критериям:

относятся к субъектам малого и среднего бизнеса;

осуществляют деятельность в пострадавших от коронавирусной инфекции отраслях. Перечень пострадавших отраслей, утвержден постановлением правительства от 03.04.2020 №434;

максимально сохранили рабочие места — на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля.

Объем поддержки для каждой компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Сумма безвозмездной государственной помощи будет определяться из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Компании смогут получить финансирование за апрель и май, начиная с 18 мая и в июне соответственно.

Заявку на выплату безвозмездной финансовой помощи государства можно будет подать с 1 мая 2020 года через сайт Федеральной налоговой службы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» и по почте.

Фото Рината Назметдинова

23. Как получить и оформить льготный кредит на зарплату в банке?

Льготные кредиты под 0% для выплаты заработной платы предусмотрены для компаний, у которых одновременно выполняются три условия:

Относятся к микропредприятиям или субъектам МСП;

Ведут деятельность не менее 1 года в наиболее пострадавших отраслях;

Не проходят процедуру банкротства, их деятельность не приостановлена по закону.

Для получения такого кредита необходимо обратиться в банк-участник программы (список коммерческих банков-участников определен п.6 постановления правительства РФ от 02.04.2020 №422).

К настоящему времени в Минэкономразвития РФ поступило 32 заявки от банков на участие в программе выдачи 0-процентных кредитов бизнесу. С 14 банками соглашения уже подписаны — это Сбербанк, «Промсвязьбанк», ВТБ, «Ак-Барс Банк», «Кузнецкий», «Челябивестбанк», «Саровбизнесбанк», РНКБ, МСП, «Банк «Открытие», «Банк «Акцепт», «Альфа-банк», «Томскпромстройбанк», «Владбизнесбанк».

Важный момент: обращаться за льготным кредитом нужно в то кредитное учреждение, с которым вы сотрудничаете по зарплатному проекту.

Условия предоставления кредита:

срок кредита — 6 месяцев;

ставка — 0%, начиная с 7-го месяца — 4%;

строго целевой характер кредита — зарплата сотрудников и социальные отчисления с нее;

необходимость документального подтверждения численности сотрудников, а также ежемесячного объема начисленной зарплаты и отчислений во внебюджетные фонды;

обеспечение не требуется

На какую сумму можно претендовать?

Сумма кредита рассчитывается на основании следующих параметров:

фактическое количество сотрудников;

минимальный размер оплаты труда с поправкой на районный коэффициент;

страховые взносы и отчисления в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, которые придутся на начисленную зарплату.

Фото Романа Хасаева

24. Как поступить, если в компании работают лица старше 65 лет?

Работодателю (страхователю) необходимо:

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, работодателю необходимо обеспечить соблюдение карантинного режима и режима изоляции работниками 65 лет и старше, обязать сотрудников не покидать места пребывания (дом, квартира). Проинформировать своих работников об ответственности за несоблюдение карантинного режима. Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 20 апреля 1955 года и ранее), что на период изоляции (с 20 апреля по 30 апреля 2020 года) им будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») без посещения медицинской организации. Начиная с 20 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет, электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение (филиал регионального отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации страхователя (далее — Фонд) электронный реестр сведений**, необходимых для назначения и выплаты пособий в общеустановленном порядке. Сведения о медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся в соответствии с нижеприведенными «Особенностями формирования».* Для формирования реестра сведений и предоставления его в Фонд страхователь может использовать собственное доработанное программное обеспечение, операторов электронного документооборота, бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда. На основании направленного Работодателем электронного реестра в соответствии с положениями постановлений правительства от 16.04.2020 №517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 01.04.2020 №402, уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия. Проинформировать работника о возможности получения информации о сумме назначенного пособия и сведениях об электронном листке нетрудоспособности посредством личного кабинета застрахованного лица, расположенного в сети интернет по адресу.

Если согласно Указу Президента РФ от 02.04.2020 №239 (далее — указ № 239) организация должна работать в период с 4 по 30 апреля 2020 года, то сотрудникам 65 лет и старше на период самоизоляции (с 20 апреля по 30 апреля 2020 года) будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») без посещения медицинской организации. Соответственно, таким сотрудникам будет выплачиваться только пособие по нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ.

Если организация не должна вести деятельность в период с 4 по 30 апреля 2020 года, за всеми сотрудниками (в том числе работниками от 65 и старше) сохраняется за этот период заработная плата.

Фото Максима Платонова

25. Может ли компания из списка наиболее пострадавших быть обанкрочена?

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №428 для компаний из наиболее пострадавших отраслей введена полугодовая отсрочка на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Это значит, что ни один кредитор (не только государственный) не может подать заявление о признании такой компании-должника банкротом, даже если соблюдаются все условия, установленные ст. 3 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов введен также в отношении: системообразующих организаций, перечень которых утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики; стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ; стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой госполитики.

Узнать, распространяется ли мораторий на конкретную организацию, можно с помощью специального сервиса ФНС.

