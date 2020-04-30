ФПП Татарстана выделяет 200 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса

Фото: Максим Платонов

25 миллиардов для бизнеса республики

На поддержку бизнеса в Татарстане будет направлено более 25 млрд рублей — с учетом республиканских и федеральных программ.



Как сообщила Лилия Галимова, с понедельника начался прием заявок на участие в республиканских программах поддержки организаций, не вошедших в федеральный перечень пострадавших отраслей. На их спасение в регионе выделяется 1,3 миллиарда рублей.



Как сообщила Лилия Галимова, с понедельника начался прием заявок на участие в республиканских программах поддержки организаций, не вошедших в федеральный перечень. Фото Максима Платонова

Фонд поддержки предпринимательства выделяет 200 млн на льготные микрозаймы

Организации, не относящиеся к «пострадавшим отраслям», могут рассчитывать на специальные республиканские программы поддержки. Например, можно взять льготный кредит от 100 тыс. рублей на срок до 2 лет под 1% годовых (на первые 6 месяцев). Это поможет предпринимателям решить вопросы с закупкой сырья, оплатой услуг, приобретением оборудования и выплатой заработной платы. На предоставление льготных микрозаймов будет направлено 700 млн рублей (500 млн — из средств республиканского бюджета и 200 млн руб. — из Фонда поддержки предпринимательства). Эти деньги помогут спасти около 400 предприятий.

Также предпринимателям предлагаются программы субсидирования процентной ставки по кредитам, поручительства Гарантийного фонда республики на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели с нулевой комиссией на первые полгода. Это еще 274,8 млн рублей (115,8 млн — республиканских средств и 159 млн — федеральных).

Для участия в республиканских программах предприятие должно выполнить минимум условий: сохранить 90% штата и подтвердить потери в выручке не менее 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В перечень вошли торговля непродовольственными товарами и деятельность музеев и зоопарков. Фото Максима Платонова

Реструктуризация долгов

180,6 млн рублей получат предприниматели на реструктуризацию долга. Из республиканского бюджета на эти цели будет выделено 100 млн рублей. Еще 80,6 млн составят средства федерального бюджета. С 27 апреля поступило 11 заявок, уже выдано 79,5 млн рублей.



Получить поддержку смогут предприятия, у которых выручка снизилась на 30% по сравнению со среднемесячными показателями прошлого года. При этом работодатель должен сохранить не менее 90% штата на 1 апреля.



Перечень наиболее пострадавших отраслей расширился — в него вошли торговля непродовольственными товарами и деятельность музеев и зоопарков. Почти 45 тысяч предприятий МСБ получили отсрочку от уплаты налогов или продление по уплате страховых взносов.

Оплата услуг доставки

Предприятия, которые сейчас зарабатывают доставкой еды и напитков, получат субсидии на оплату этих услуг. На эти цели направлено 28 млн рублей. Предполагается, что помощь дойдет до 200 предприятий.

Предприятия, которые сейчас зарабатывают доставкой еды и напитков, получат субсидии на оплату этих услуг. Фото Максима Платонова

Индивидуальный подход

На прошлой неделе власти опубликовали списки системообразующих организаций в отраслях промышленности, сельского хозяйства и информатизации и связи. В федеральные списки включены 52 организации Республики Татарстан. По предварительным данным, 25 компаний (11 транспортных предприятий, восемь промышленных и шесть предприятий в сфере энергетики) получат содействие в индивидуальном режиме.

На крупные и средние предприятия из пострадавших отраслей расширят программу выдачи беспроцентных кредитов на зарплату. Для таких кредитов выдвигается условие: сохранение численности персонала на весь период кредитования.



Также предприятиям из списка системообразующих со следующей недели начнут выдавать льготные кредиты. Под это банкам выделяются 24-миллиардные субсидии. Предприятие может взять кредит до 1 млрд рублей сроком до года для пополнения оборотных средств в объеме их среднемесячного запаса. Это делается для поддержания ликвидности предприятий в условиях замедления оборота денег из-за снижения экономической активности.



Ольга Плешкова