Итоги дня: безвозмездная денежная помощь бизнесу, разрешение работать парикмахерским в Татарстане, новый iPhone SE
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 апреля.
- Сегодня на совещании с правительством России президент страны Владимир Путин предложил сенсационную меру поддержки бизнеса в условиях коронавирусной пандемии. По поручению президента малым и средним предприятиям предоставят прямую безвозмездную помощь от государства — достаточно будет просто оставить заявку. Также Путин предложил направить 200 млрд рублей на поддержку регионов.
- Корпорация Apple представила iPhone SE второго поколения. Новый гаджет будет стоить от 39,9 тыс. рублей. Модель получила мощный процессор A13 Bionic, который также используют в iPhone 11 и 11 Pro.
- В Казани скончался фронтовик Юрий Величко, у которого коллекторы выбивали «долги» за коммунальные услуги. О смерти ветерана «Реальному времени» сообщил его сын. Прощание с ветераном состоится в четверг, в 11.00, по адресу Чуйкова, 54а.
- Тесты на коронавирусную инфекцию жителей Татарстана будут подтверждать в Центре гигиены и эпидемиологии Татарстана. Ранее для подтверждения диагноза тесты отправляли в Новосибирск, Нижний Новгород и Москву.
- Российские ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. «От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении.
- Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона. По числу выявленных случаев лидируют США (609 тыс.), Испания (177 тыс.) и Италия (162 тысячи.). За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса. Новые заболевшие числятся в 65 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.
- Кабмин РТ будет устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в условиях ЧС или режима повышенной готовности. Как пояснили сегодня на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ, соответствующий законопроект был разработан для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на распространение коронавирусной инфекции.
- Чиновники Татарстана начали раскрывать доходы за 2019 год, первыми это сделали члены Госсовета РТ. Так, председатель парламента Фарид Мухаметшин получил доход в размере 38,9 млн рублей.
- Роспотребнадзор в Татарстане разрешил парикмахерским работать в период режима самоизоляции при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Об этом заявила замглавы управления ведомства по региону Марина Трофимова. Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев отметил, что в ближайшее время кабмин Татарстана опубликует соответствующее постановление.
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