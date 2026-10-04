Аптечная корзина в Казани достигла в сентябре 6 938 рублей

Аптечные продажи в столице Татарстана увеличились на 3%

Фото: Михаил Захаров

В сентябре аптечные продажи в Казани увеличились на 3%, а средняя стоимость корзины достигла 6938 рублей. Такие данные приведены в «Индексе Megapteka.ru».

Спрос на простудные средства в Казани вырос на 50%, на препараты от инфекций — на 20%. Продажи контрацептивов упали на 29%, средств для ЖКТ — на 9%.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

В целом по России аптечный рынок в сентябре вырос на 8,3% в рублях к августу на фоне начала простудного сезона. Средняя стоимость корзины по 28 городам увеличилась на 1%, до 6 971 рубля.

В августе продажи в Казани росли быстрее — на 6%, при этом средняя стоимость корзины тогда снижалась на 3%, до 6 711 рублей.

Зульфат Шафигуллин