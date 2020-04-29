Власти Татарстана в этом году продлили конкурс по программе «Земский учитель»
Кабмин РТ продлил конкурсный отбор участников программы «Земский учитель». Прием документов, который должен был завершиться 15 апреля, продлится до 30 июня
Также продлеваются и все остальные этапы конкурса: экспертная оценка заявок, определение победителей и размещение информации о победителях на официальных сайтах.
Победителей определят с 6 по 8 июля. Соответствующее постановление подписал во вторник, 28 апреля, премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Напомним, что программа «Земский учитель» предполагает единовременную компенсационную выплату учителям, переехавшим в сельскую местность. Размер выплаты составляет 1 млн рублей.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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