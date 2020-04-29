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Власти Татарстана в этом году продлили конкурс по программе «Земский учитель»

00:26, 29.04.2020
Власти Татарстана в этом году продлили конкурс по программе «Земский учитель»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабмин РТ продлил конкурсный отбор участников программы «Земский учитель». Прием документов, который должен был завершиться 15 апреля, продлится до 30 июня

Также продлеваются и все остальные этапы конкурса: экспертная оценка заявок, определение победителей и размещение информации о победителях на официальных сайтах.

Победителей определят с 6 по 8 июля. Соответствующее постановление подписал во вторник, 28 апреля, премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Напомним, что программа «Земский учитель» предполагает единовременную компенсационную выплату учителям, переехавшим в сельскую местность. Размер выплаты составляет 1 млн рублей.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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