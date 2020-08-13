ГАУ Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк

Общая информация

ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк» создан в качестве платформы для комплексного развития и поддержания стартап-проектов и ИТ-компаний на всех стадиях развития.

ИТ парк в Казани создан в 2009 году (30000 кв.м.) , в Набережных Челнах — в 2012 году (25000 кв.м.).

На сегодняшний день на территории ИТ парков размещены 143 компании, в которых работают 3408 сотрудников.

С августа 2020 года директор ИТ-парка — Александр Борисов.

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