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ГАУ Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк

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Общая информация

ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк» создан в качестве платформы для комплексного развития и поддержания стартап-проектов и ИТ-компаний на всех стадиях развития.

ИТ парк в Казани создан в 2009 году (30000 кв.м.) , в Набережных Челнах — в 2012 году (25000 кв.м.).

На сегодняшний день на территории ИТ парков размещены 143 компании, в которых работают 3408 сотрудников.

С августа 2020 года директор ИТ-парка — Александр Борисов.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420074, РТ, Казань, ул. Петербургская, д. 52, г.
  • Телефон: (843) 235-14-75
  • Email: it.park@tatar.ru
  • Сайт: https://itpark.tech/

Дата последнего обновления: 13.08.2020


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