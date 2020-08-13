ГАУ Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк
Общая информация
ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк» создан в качестве платформы для комплексного развития и поддержания стартап-проектов и ИТ-компаний на всех стадиях развития.
ИТ парк в Казани создан в 2009 году (30000 кв.м.) , в Набережных Челнах — в 2012 году (25000 кв.м.).
На сегодняшний день на территории ИТ парков размещены 143 компании, в которых работают 3408 сотрудников.
С августа 2020 года директор ИТ-парка — Александр Борисов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, РТ, Казань, ул. Петербургская, д. 52, г.
- Телефон: (843) 235-14-75
- Email: it.park@tatar.ru
- Сайт: https://itpark.tech/
Дата последнего обновления: 13.08.2020