100-летие ТАССР отметят в республике, когда спадет угроза коронавируса
Празднование 100-летия ТАССР состоится в республике после улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.
«Безусловно, 100-летие ТАССР — важная дата, будем ее отмечать, но вопрос пока неактуален. Вернемся к нему чуть позже, когда будем понимать, что жители республики в безопасности», — рассказала Галимова.
Ранее ЦБ выпустил монеты к 100-летию ТАССР.
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