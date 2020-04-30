100-летие ТАССР отметят в республике, когда спадет угроза коронавируса

Фото: из набора открыток "Казань", издательство "Планета", Москва, 1977 год

Празднование 100-летия ТАССР состоится в республике после улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

«Безусловно, 100-летие ТАССР — важная дата, будем ее отмечать, но вопрос пока неактуален. Вернемся к нему чуть позже, когда будем понимать, что жители республики в безопасности», — рассказала Галимова.

Ранее ЦБ выпустил монеты к 100-летию ТАССР.

