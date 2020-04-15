Путин анонсировал безвозмездную раздачу бюджетных денег предпринимателям

Поддержку всем, каждому

Сегодня на совещании с правительством России президент страны Владимир Путин предложил сенсационную меру поддержки бизнеса в условиях коронавирусной пандемии. По поручению президента малым и средним предприятиям предоставят прямую безвозмездную помощь от государства — достаточно будет просто оставить заявку.

Единственное условие и требование для МСБ — максимальное сохранение занятости, не менее чем 90% от уровня на 1 апреля этого года. Объем поддержки будет рассчитываться с учетом численности работников на указанную дату и суммы в 12 130 рублей на сотрудника в месяц. «Обращение должно быть простым и удобным, с возможностью дистанционной подачи заявки», — подчеркнул президент

Как пояснил Путин, если заявка будет одобрена, то финансовая поддержка предприятию поступит начиная с 18 мая. Средства за май придут в июне.

Программу беспроцентных кредитов прокачают госгарантиями

Ранее в России в качестве еще одной меры поддержки запустили программу беспроцентных кредитов на зарплаты. Однако, как заметил Путин, сейчас эта программа работает неэффективно, банки не спешат выдавать такие кредиты. В связи с этим Путин поручил следующее: не менее 75% от объема таких кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков. «Надо дать возможность воспользоваться такими кредитами средним и крупным предприятиям», — добавил президент.

По поручению президента малым и средним предприятиям предоставят прямую безвозмездную помощь от государства — достаточно будет просто оставить заявку. Единственное условие и требование для МСБ — максимальное сохранение занятости, не менее чем 90% от уровня на 1 апреля этого года. Фото kremlin.ru

Путин также поднял вопрос перечня системно значимых предприятий и поручил правительству доработать этот список (а в проекте сейчас уже более тысячи компаний). Кроме того, Путин анонсировал для этих компаний новый кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Как объяснил президент, это поможет сохранить деятельность не только системно значимых предприятий, но и их партнеров.

Ставка по этим кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России — сейчас это 6%. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России.

Также Путин анонсировал дополнительную финансовую помощь регионам, доходы которых по разным причинам просели. Объем этой помощи составит 200 миллиардов рублей.

Их можно использовать гибко, в том числе на зарплаты бюджетникам, региональные меры поддержки бизнеса и социальные проекты.

— Ситуация динамично меняется, прошу оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются новые решения, как по экономике в целом, так и по отраслям, — добавил президент

В частности, в ближайшее время правительство обсудит положение дел и меры поддержки в строительной индустрии, автопроме и ряде других отраслей. Одну из них затронули уже сегодня — на поддержку авиационной отрасли направят сумму в 23 млрд рублей.