Сколько задолжали потерпевшим проштрафившиеся дети видных деятелей Татарстана

Горячая десятка казанских уголовных дел сыновей и дочек влиятельных родителей

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Казани дошло до приговора дело о взятке 120 тысяч рублей сотрудницы Роспотребнадзора Лилии Вазиевой. Ее отец, в свое время руливший отделом Центра гигиены и эпидемиологии, попался на суммах покрупнее, но уже вышел по УДО после выплаты штрафа в 15 млн рублей. Дочка отделалась условным сроком. Без штрафа. Так повезло далеко не всем детям влиятельных родителей, попавшим под прицел Фемиды. Кто из них задолжал казне и потерпевшим, а чьи дела не дошли до суда — в материале «Реального времени».

Шестерых детей VIP-чиновников, судей, врачей и бизнесменов из нашей горячей десятки привлекали за мошенничество, парочку за аварийную езду, еще двух — за взятку и жестокое убийство. Все осужденные за мошенничество успели побывать на нарах.



Двое были реабилитированы. Еще одного водворили в психушку, а другой в суде примирился с потерпевшими и наказания не понес. Заметим, речь идет лишь о тех нарушениях закона, что стали предметом гласности.

Фото Ирины Плотниковой

1. Алексей Рыбушкин — сын депутата Госсовета республики и VIP-должник

В УДО отказали, поэтому отсидел по полной за аферу со взысканием мнимых долгов с городской казны бывший VIP-юрист исполкома Казани, сын депутата Госсовета РТ Алексей Рыбушкин. С учетом времени ареста его 5-летний срок по приговору истек в конце 2019-го, осталось выплатить уголовный штраф в 2 млн рублей и ущерб по уголовному делу. 31 октября 2019-го Вахитовский суд Казани постановил: взыскать все 75,4 млн рублей в солидарном порядке с Рыбушкина и второго участника всех 10 эпизодов хищений — экс-начальника юридического отдела финуправления горисполкома Юлдуза Гарипова. Трое их подельников должны ответить миллионами лишь по своим эпизодам. Решение уже вступило в силу. Причем Рыбушкин его не оспаривал.

Фото Олега Тихонова

2. Ильдар Курманов — сын экс-министра юстиции РТ

Не удостоился досрочного освобождения и Ильдар Курманов, отец которого после возбуждения дела добровольно покинул пост министра юстиции Татарстана и сейчас работает адвокатом. На Курманове-младшем висит долг аж в 62 млн рублей, взысканный в пользу потерпевшего по уголовному делу ООО «Интеллект и Право» (ИиП) — юрпредставителя сети «Леруа Мерлен-Восток». Сам размер хищения, согласно приговору, составил 47 млн рублей, однако Кировский райсуд Казани счел возможным взыскать с осужденного еще и проценты за пользование средствами в размере 15 млн рублей. Такое же решение Вахитовского райсуда Казани ранее было отменено как незаконное.

Напомним, в марте 2016-го Вахитовский райсуд Казани оправдал Курманова-младшего по семи эпизодам преступлений, но приговорил к 6 годам колонии общего режима за хищение 47 млн у ИиП под видом аванса на подключение первого в Казани гипермаркета «Леруа» к энергосетям. Обвиненный подчеркивал: часть обязательств выполнил — получил добро энергетиков на подключение строящегося ТК к сетям спорткомплекса «Татнефть-Арена» в Казани. Верховный суд РТ скостил срок Курманову вдвое и отправил его в колонию-поселение.

Фото vesti.ru

3. Эдуард Солдатов — несудимый сын экс-председателя суда

Лишился мантии, но сохранил свободу после пьяного проката сын экс-председателя райсуда Эдуард Солдатов. 6 июня 2010 года на Kia Sorento он насмерть сбил пешехода, был лишен статуса и пошел под суд. Но после выплаты семье покойного 1,5 млн рублей дело в суде было прекращено за примирением сторон. При этом водительских прав Солдатова тогда лишить не смогли — уголовной ответственности он избежал, а по административной истек срок давности. Без прав экс-судью оставили после нового ДТП в нетрезвом виде.

Ильдар Вазиев. Фото Ирины Плотниковой

4. Лилия Вазиева — осужденная дочь отсидевшего за взятки



На свободе с нечистой совестью оставил накануне бывшего эксперта отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Вахитовский райсуд Казани. Лилия Вазиева наказана условным сроком в 4 года за получение 120 тысяч рублей в качестве взятки от владельца кафе, на шум вентиляции которого жаловались местные жители. С этой суммой в октябре 2019 года ее поймали сотрудники ФСБ. Приговор в силу не вступил. Вину в коррупции Вазиева на следствии отрицала. Как и ее отец, бывший завотделом Центра гигиены и эпидемиологии РТ Ильдар Вазиев, которого приговорили к 6,5 года колонии со штрафом 28,5 млн рублей за взятки с выдачей санитарных разрешений на сотовые вышки. Впоследствии срок и штраф сократился и, выплатив рекордные 15,2 млн рублей, Вазиев-старший получил УДО.

Фото kp.ru

5. Владислав Гурылев — сын офицера Татвоенкомата

Примером замены мягкого наказания жестким может служить приговор 34-летнему сыну бывшего заместителя военкома Татарстана Владиславу Гурылеву. За мошенничество с перепродажей трех лизинговых авто BMW X6 и ущербом в 9,5 млн рублей он в феврале 2014-го получил 5 лет и месяц лишения свободы условно. Прокуратура стала требовать отмены мягкого приговора и повторного процесса в райсуде. Верховный суд Татарстана пошел дальше — произвел замену наказания прямо в апелляции. Отец осужденного продолжил службу в качестве начальника отдела подготовки и призыва. Судя по базе приставов, ущерб потерпевшей компании погашен.

Фото Ирины Плотниковой

6. Илья Застела — бизнесмен «со связями»

В декабре прошлого года 39-летний бизнесмен Илья Застела, сын бывшего представителя Общественной палаты Татарстана и «общественного контролера ЖКХ», получил 6 лет колонии за 11 эпизодов мошенничества на 264 млн рублей. Судом установлено — деньги похищались под видом инвестиций в производство, псевдовыкупа иномарок у «Татнефти» и поставки броневичка для резиденции президента РТ.

В марте 2020-го Верховный суд республики узаконил этот приговор, хотя защита настаивала на оправдании, а потерпевшие — на более суровом сроке, ставя под сомнение и законность в удовлетворении исковых требований лишь на 13 млн рублей, и снятие ареста с единственного имущества осужденного. В апелляционной инстанции потерпевшая Марина Кручинина утверждала: квартира в 63 кв. м на улице Фучика уплыла из-под ареста еще до приговора, по гражданскому решению Приволжского райсуда как залоговое имущество Застелы по его долговой расписке.

Возмущение у потерпевших вызвали и мизерные выплаты «миллионера» в счет погашения ущерба. Ренат Шайхсултанов предлагал вернуть эти выплаты назад: «Это черная шутка над потерпевшими — выплатил нам по 500 рублей, и это расценили как смягчающее обстоятельство. Считаю такое погашение унизительно». С учетом времени в СИЗО срок наказания Застелы истекает в начале 2021 года, на УДО он не подавал, однако продолжает настаивать на невиновности. Его адвокат подал жалобу в кассацию, настаивая на отмене либо смягчении приговора.

Фото: polit.ru

7. Егор Сосин — сын миллиардера, задушивший мать

В мае 2016-го Вахитовский райсуд Казани признал виновным в убийстве сына миллиардера Игоря Сосина, основателя сети «Старик Хоттабыч» и на тот момент совладельца компании OBI. Судом установлено: 20-летний Егор Сосин в казанском отеле «Корстон» под действием психотропных веществ жестоко избил и задушил свою мать. От уголовной ответственности за это преступление Сосин-младший был освобожден благодаря экспертизе, что выявила «признаки хронического психического расстройства, которое лишает и лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

По версии «Прайм Крайм», за Сосина-младшего хлопотали не только адвокаты, но и криминальный авторитет Захарий Калашов, он же Шакро Молодой.

После приговора Сосина водворили в казанскую психиатрическую больницу спецтипа, однако срок пребывания в ней местный суд продлевал лишь дважды. После сына олигарха перевели на спецлечение в Москву, и вот уже несколько лет вестей о местонахождении этого VIP-пациента нет.



Фото Ирины Плотниковой

8. Реабилитированные Владимир Швецов и Эллина Шайер

В ноябре 2017-го сотрудники БЭП и Следкома взялись за семью бывшего вице-премьера — министра транспорта Татарстана. Под домашний арест был отправлен сын экс-чиновника Владимир Швецов-младший, его подозреваемую сестру Эллину Шайер задерживать не стали. В ноябре 2020-го «дело Швецовых», фигурантом которого успел побывать и сам бывший министр, официально закрыли за отсутствием состава преступления. А экс-потерпевшего из этого закрытого дела по обвинениям следователей МВД РТ отдали под суд, обвинив в аферах в 250 млн рублей.

Впрочем, подсудимый Марат Исламов, бывший гендиректор «Пассажирского автотранспортного комбината» и «ФК «Дорстройинвест» продолжает настаивать на своей версии событий, а у суда возникли непредвиденные сложности с допросом потерпевших по его делу.

Фото Инны Серовой

9. Надир Акулов — сын «министра иностранных дел» республики

Из своего пятилетнего срока 34-летний казанский бизнесмен Надир Акулов отсидел половину с небольшим. В начале июля 2018-го Пестречинский райсуд, несмотря на возражения потерпевших, и прокуроры признали его достойным УДО. В том же месяце это решение утвердил Верховный суд Татарстана. Согласно базе судебных приставов, к сегодняшнему дню сын легендарного «министра иностранных дел», экс-главы департамента внешних связей республики Тимура Акулова так и не погасил 10,7 млн рублей по своему приговору. Эти деньги были похищены путем мошенничества с поставкой полипропилена у генерального директора ООО «Химпромтрейд» Дмитрия Штина.

Фото Ирины Плотниковой

10. Сергей Мельников — не досидевший сын судьи арбитража

В январе 2019-го по УДО вышел 24-летний сын судьи арбитража Сергей Мельников, оказавшийся за решеткой в июне 2018-го. Тогда Ново-Савиновский райсуд Казани признал его виновным в пьяной аварии с гибелью пассажира и тяжелыми травмами еще четырех человек, несмотря на примирение с потерпевшими. Такая же мировая спасла Мельникова от увеличения срока по делу об избиении соседа в подъезде.