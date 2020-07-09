В Казани за взятку 120 тысяч не посадили эксперта Роспотребнадзора

Фото: «Реальное время»

К 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком приговорил сегодня Вахитовский райсуд Казани специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по РТ Лилию Вазиеву. Она признана виновной в получении взятки 120 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Судом установлено, что вышеназванную сумму обвиняемая озвучила владельцам кафе в центре Казани в ходе проверки на шум заведения от жильцов соседних домов. А кроме того, предупредила — есть основания требовать закрытия заведения через суд.



4 октября 2019-го, после получения денег, Вазиеву задержали, после чего она призналась — да, получила деньги, но это не взятка — поскольку в ходе проверки жалоба на шум не подтвердилась — проблемы жителям создавало не кафе.

«При назначении наказания судом учтены обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие вину обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной», — пояснила пресс-секретарь Вахитовского райсуда Татьяна Салова.

Ранее по коррупционному делу был осужден отец Вазиевой.