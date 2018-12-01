В Казани после уплаты рекордного штрафа освобожден заслуженный врач РТ
На свободу из казанской колонии №18 вышел накануне осужденный за взятки в 1,9 млн рублей экс-заведующий отделом физфакторов Центра гигиены и эпидемиологии РТ и заслуженный врач республики Ильдар Вазиев. Его освободили почти на год раньше срока.
Решение об УДО Вазиева было принято Приволжским райсудом Казани 19 ноября. Первоначально в прокуратуре планировали оспорить это постановление, однако в итоге ни жалоб, ни представлений в суд не поступило. Решение вступило в силу, и в УФСИН по РТ его исполнили.
Напомним, в декабре 2015 года Вазиев был признан виновным в получении незаконных вознаграждений за беспрепятственную выдачу санитарно-эпидемиологических заключений на размещение объектов сотовой связи в Татарстане.
Райсуд приговорил его к сроку 6,5 года колонии со штрафом 28,5 млн рублей. Впоследствии срок наказания сократился на шесть месяцев, а штраф до 15,2 млн рублей, и осужденный его полностью выплатил.
В региональном управлении федеральной службы судебных приставов подтверждают — Вазиев поставил рекорд по единовременной выплате уголовного штрафа в Татарстане.
За последние два года в республике возбуждено 2,8 тысяч исполнительных производств о взыскании уголовных штрафов на общую сумму более 142 млн рублей, за тот же период окончены и прекращены производства по таким же штрафам на 117,7 млн рублей.
При этом задолженность осужденных татарстанских штрафников на данный момент составляет 221 млн рублей.ПроисшествияБизнесУслугиОбщество Татарстан
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