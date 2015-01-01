Дело Швецовых
Сюжет 15 материалов
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- Бизнес 31 янв, 13:49 7 Больничная койка спасла Швецова-старшего от ареста? Как выяснило «Реальное время», подозреваемого в афере бывшего вице-премьера РТ освободили по состоянию здоровья под обязательство о явке
- Бизнес 16 нояб, 18:01 4 Дело Швецовых: «У меня цель — доказать свою невиновность» 10 фактов о скандале вокруг семьи бывшего вице-премьера РТ и зама главного строителя Москвы: бизнес подозреваемой дочери, фирмы без директоров, преступление или экономический спор