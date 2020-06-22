Осужденные юристы исполкома Казани не отбились от иска на 74,5 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Верховный суд Татарстана поддержал решение райсуда о взыскании 74,5 млн рублей в пользу исполкома Казани с четырех экс-сотрудников муниципалитета. Отмены этого решения добивались ответчики — бывший первый замначальника правового управления города и сын депутата Госсовета РТ Алексей Рыбушкин, а также юристы Леонид Ляпахин, Альберт Мухутдинов и Юлдуз Гарипов.

Сумма исковых требований — это установленный ущерб по уголовному «делу юристов» исполкома. Приговор обвиняемым в мошенничестве с взысканием фиктивных долгов с городской казны был вынесен Кировским райсудом Казани в 2018 году. А в 2019-м Вахитовский райсуд удовлетворил иск потерпевшего муниципалитета.

Рыбушкин решение на 74,5 млн рублей не оспаривал. Мухутдинов уверял, что не был извещен о заседании первой инстанции и не мог защищать свои права, Ляпахин указывал на незаконное взыскание госпошлины. Ну а досудебщик Гарипов настаивал — ущерб не доказан и вообще бывшим работодателем пропущен срок исковой давности.

Апелляционная инстанция Верховного суда РТ отклонила эти доводы. Возместить похищенное осужденных обязали в солидарном порядке. При этом на Рыбушкина и Гарипова финансовые требования возложены в полном размере иска, на Мухутдинова — в размере 36,7 млн, на Ляпахина — 19,9 млн рублей.