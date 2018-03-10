Из министров в адвокаты: «Не могу закрывать глаза на беспредел!»

Бывший глава министерства юстиции Татарстана Мидхат Курманов получил статус профессионального защитника

Фото: Лина Саримова

В казанской адвокатуре появился человек с министерским прошлым. Адвокатский экзамен сдал экс-глава Минюста РТ, заслуженный юрист Мидхат Курманов, добровольно ушедший в отставку после возбуждения уголовной дела против сына. «Деньги меня не интересуют!» — заявил «Реальному времени» о новом направлении своей работы Курманов-старший.

5 из 10 человек сдачу завалили



Освоить новую профессию в сфере права доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Мидхат Курманов решился в 58 лет. Говорит, и раньше консультировал участников гражданских судебных процессов, в том числе по судам с ТФБ и АСВ, а затем решил защищать людей и по уголовным делам. В статусе адвоката.

«Экзамен был 21 февраля. Сначала нас на тестирование запустили — его четыре человека из десяти завалили, на экзамене еще один провалился, получив вопрос по истории становления адвокатуры. Я готовился целый месяц и сдал», — рассказал «Реальному времени» Мидхат Курманов. А еще добавил: «А если бы в судьи пошел, экзамен, как доктору наук, сдавать не пришлось бы...»

Присягу Курманов уже принес. Торжественно поклялся: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией РФ, законом и кодексом профессиональной этики». Будущее место работы бывшего члена правительства Татарстана также известно — адвокатская консультация №11 (Вахитовский район Казани). Дело за малым — получить официальное удостоверение. Вручение, вероятнее всего, состоится уже после праздников.

По словам вице-президента Адвокатской палаты РТ Алевтины Сафроновой, выбор Курманова их не удивил. Да, министров в рядах современных казанских адвокатов еще не было, но несколько месяцев назад в сообщество вернулась экс-начальник территориального управления Росимущества Гульнара Сергеева.

«Если адвокат нужен — обращайтесь!»

«Деньги меня не интересуют», — сходу пояснил свой выбор Мидхат Курманов. Профессорская зарплата устраивает. Доктор юридических наук является совместителем на кафедре конституционного и административного права в Казанском федеральном университете.

— Просто хочется доказать, что адвокат — тоже человек и равноправный участник процесса, а не пятое колесо в телеге — порой ведь именно такое отношение. Не могу закрывать глаза на правовой беспредел! — сказал новоиспеченный защитник. — Хочется отстаивать интересы защиты и привлекаемых к ответственности в процессе! Надо все-таки людям помогать.

По словам Курманова, на каждом своем процессе в качестве защитника он планирует собирать материал и для будущих публикаций в научных журналах. Цель — осветить, как соблюдается равноправие сторон. «Так что если адвокат нужен — обращайтесь! В частности, по делам о клевете. А еще по экономическим — по первому образованию я бухгалтер», — заявил на прощание журналисту «Реального времени» экс-министр.

Сын сидел от звонка до звонка

Уроженец Ульяновской области Мидхат Курманов учился на юриста в том самом университете, где сейчас работает. Работу начинал в 1982 году оперуполномоченным зеленодольского ОБХСС — отделения по борьбе с расхитителями социалистической собственности, в новых реалиях подразделение занимается вопросами экономической безопасности и борьбой с коррупцией. Служил начальником ОБХСС, замначальника милиции общественной безопасности — начальником инспекции по делам несовершеннолетних и наконец замначальника Зеленодольского УВД.

Мидхат Курманов с 1992-го по 2004 год был депутатом Госсовета РТ, возглавлял парламентскую комиссию по вопросам законности, регламента и депутатской этики. Фото gossov.tatarstan.ru

С 1992-го по 2004 годы был депутатом Госсовета РТ, возглавлял парламентскую комиссию по вопросам законности, регламента и депутатской этики. Следующие девять лет занимал пост министра юстиции Татарстана. Ушел в отставку в ноябре 2013 года сам, после возбуждения уголовного дела против сына. Надеялся, что сможет доказать его невиновность.



Напомним, преследование Ильдара Курманова началось странно: новый прокурор Татарстана Илдус Нафиков до возбуждения дела публично заявил о том, что усматривает в его действиях взяточничество в особо крупном размере, а Следком по РТ привлек Курманова-младшего как подозреваемого в мошенничестве с выполнением контракта на 47 млн рублей по подключению к сетям строящегося гипермаркета «Леруа Мерлен» в Казани.

В суд дело бывшего начальника юротдела министерства энергетики РТ Ильдара Курманова ушло уже по восьми эпизодам преступлений (взятка среди них так и не появилась), и в марте 2016-го он был оправдан по семи эпизодам, но признан виновным в мошенничестве на те же 47 млн и наказан 6 годами колонии. Верховный суд РТ уполовинил этот срок, отправив не признавшего вину сына экс-министра в колонию-поселение. Причем сидеть обязал от звонка до звонка.





Курманов-младший в марте 2017 года вышел на свободу. Фото Олега Тихонова



На свободу Курманов-младший вышел в марте 2017 года. Приговор он и его отец продолжают оспаривать до сих пор. Пока добились только непубличных извинений от зампрокурора Татарстана Сергея Старостина за незаконное преследование по статьям УК РФ о легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями, неправомерных действиях при банкротстве и намеренном банкротстве, а также растрате.