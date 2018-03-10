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Из министров в адвокаты: «Не могу закрывать глаза на беспредел!»

10:00, 10.03.2018 35

Бывший глава министерства юстиции Татарстана Мидхат Курманов получил статус профессионального защитника

Из министров в адвокаты: «Не могу закрывать глаза на беспредел!» Фото: Лина Саримова

В казанской адвокатуре появился человек с министерским прошлым. Адвокатский экзамен сдал экс-глава Минюста РТ, заслуженный юрист Мидхат Курманов, добровольно ушедший в отставку после возбуждения уголовной дела против сына. «Деньги меня не интересуют!» — заявил «Реальному времени» о новом направлении своей работы Курманов-старший.

5 из 10 человек сдачу завалили

Освоить новую профессию в сфере права доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Мидхат Курманов решился в 58 лет. Говорит, и раньше консультировал участников гражданских судебных процессов, в том числе по судам с ТФБ и АСВ, а затем решил защищать людей и по уголовным делам. В статусе адвоката.

«Экзамен был 21 февраля. Сначала нас на тестирование запустили — его четыре человека из десяти завалили, на экзамене еще один провалился, получив вопрос по истории становления адвокатуры. Я готовился целый месяц и сдал», — рассказал «Реальному времени» Мидхат Курманов. А еще добавил: «А если бы в судьи пошел, экзамен, как доктору наук, сдавать не пришлось бы...»

Присягу Курманов уже принес. Торжественно поклялся: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией РФ, законом и кодексом профессиональной этики». Будущее место работы бывшего члена правительства Татарстана также известно — адвокатская консультация №11 (Вахитовский район Казани). Дело за малым — получить официальное удостоверение. Вручение, вероятнее всего, состоится уже после праздников.

По словам вице-президента Адвокатской палаты РТ Алевтины Сафроновой, выбор Курманова их не удивил. Да, министров в рядах современных казанских адвокатов еще не было, но несколько месяцев назад в сообщество вернулась экс-начальник территориального управления Росимущества Гульнара Сергеева.

«Если адвокат нужен — обращайтесь!»

«Деньги меня не интересуют», — сходу пояснил свой выбор Мидхат Курманов. Профессорская зарплата устраивает. Доктор юридических наук является совместителем на кафедре конституционного и административного права в Казанском федеральном университете.

— Просто хочется доказать, что адвокат — тоже человек и равноправный участник процесса, а не пятое колесо в телеге — порой ведь именно такое отношение. Не могу закрывать глаза на правовой беспредел! — сказал новоиспеченный защитник. — Хочется отстаивать интересы защиты и привлекаемых к ответственности в процессе! Надо все-таки людям помогать.

По словам Курманова, на каждом своем процессе в качестве защитника он планирует собирать материал и для будущих публикаций в научных журналах. Цель — осветить, как соблюдается равноправие сторон. «Так что если адвокат нужен — обращайтесь! В частности, по делам о клевете. А еще по экономическим — по первому образованию я бухгалтер», — заявил на прощание журналисту «Реального времени» экс-министр.

Сын сидел от звонка до звонка

Уроженец Ульяновской области Мидхат Курманов учился на юриста в том самом университете, где сейчас работает. Работу начинал в 1982 году оперуполномоченным зеленодольского ОБХСС — отделения по борьбе с расхитителями социалистической собственности, в новых реалиях подразделение занимается вопросами экономической безопасности и борьбой с коррупцией. Служил начальником ОБХСС, замначальника милиции общественной безопасности — начальником инспекции по делам несовершеннолетних и наконец замначальника Зеленодольского УВД.

Мидхат Курманов с 1992-го по 2004 год был депутатом Госсовета РТ, возглавлял парламентскую комиссию по вопросам законности, регламента и депутатской этики. Фото gossov.tatarstan.ru

С 1992-го по 2004 годы был депутатом Госсовета РТ, возглавлял парламентскую комиссию по вопросам законности, регламента и депутатской этики. Следующие девять лет занимал пост министра юстиции Татарстана. Ушел в отставку в ноябре 2013 года сам, после возбуждения уголовного дела против сына. Надеялся, что сможет доказать его невиновность.

Напомним, преследование Ильдара Курманова началось странно: новый прокурор Татарстана Илдус Нафиков до возбуждения дела публично заявил о том, что усматривает в его действиях взяточничество в особо крупном размере, а Следком по РТ привлек Курманова-младшего как подозреваемого в мошенничестве с выполнением контракта на 47 млн рублей по подключению к сетям строящегося гипермаркета «Леруа Мерлен» в Казани.

В суд дело бывшего начальника юротдела министерства энергетики РТ Ильдара Курманова ушло уже по восьми эпизодам преступлений (взятка среди них так и не появилась), и в марте 2016-го он был оправдан по семи эпизодам, но признан виновным в мошенничестве на те же 47 млн и наказан 6 годами колонии. Верховный суд РТ уполовинил этот срок, отправив не признавшего вину сына экс-министра в колонию-поселение. Причем сидеть обязал от звонка до звонка.


Курманов-младший в марте 2017 года вышел на свободу. Фото Олега Тихонова

На свободу Курманов-младший вышел в марте 2017 года. Приговор он и его отец продолжают оспаривать до сих пор. Пока добились только непубличных извинений от зампрокурора Татарстана Сергея Старостина за незаконное преследование по статьям УК РФ о легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями, неправомерных действиях при банкротстве и намеренном банкротстве, а также растрате.

Ирина Плотникова
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 35

комментарии

  • Анонимно 10 марта
    Моя дочь у него училась. Студентам очень нравился. Человек с большой буквы.
    Удачи Вам во всем!!!
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  • Анонимно 10 марта
    А 47 миллионов то в итоге где? Куда делись?
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    Анонимно 10 марта
    Куда, куда.
    Куда надо - туда и делись.
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    Анонимно 10 марта
    в карман положил уж. Посидеть ради 47 млн. под домашним арестом и пару месяцев в тюремной камере (не с уголовниками же сидел, а в более-менее нормальных условиях) можно
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    Анонимно 12 марта
    Что за бред!!!
    Ничего не доказано!!! Непубличные извинения доказательство невиновности..
    Мидхат Мазгутович- замечательный человек!
    Вперёд! до конца! у Вас всё получится!
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    Анонимно 10 марта
    Куда, куда.
    Куда надо - туда и делись.
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  • Анонимно 10 марта
    Очень жаль, когда беда постучит в ворота, только тогда понимаешь, что жил как-то не так!
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  • Анонимно 10 марта
    Очень хороший человек удачи
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    Анонимно 10 марта
    Даже джентльмен УДАЧИ
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  • Анонимно 10 марта
    Да, выпал из обоймы, принципиальный што-ле? Только когда он учился в КГУ (Казанский Государственный университет), это по-видимому конец 70-х, бухгалтерского факультета там не было, на бухгалтера учились в КФЭИ, ну или в техникуме. Потом учиться мало, поработать надо.
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    Анонимно 10 марта
    Тема его дипломной работы в КГУ: "Применение бухгалтерских познаний при расследовании уголовных дел".
    Кстати, урманов М.М. был признан "Лучшим начальником отделения БХСС МВД СССР"
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  • Анонимно 10 марта
    По первому образованию бухгалтер (сельскохозяйственный техникум)
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  • Анонимно 10 марта
    Те, кого деньги не интересуют - участвуют в делах в качестве представителей. Более алчные получают статус адвоката и работают только за гонорар
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    Анонимно 10 марта
    Дорогой. Представитель в уголовном деле не участвовать. Может только адвокат.
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    Анонимно 10 марта
    Дешевый, в понедельник зайди в любой суд, не обязательно в Татарстане, посмотри как участвуют представители по уголовным делам. Удивительно, как ещё докторскую защитил?
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  • Анонимно 10 марта
    по уголовным делам защиту могут осуществлять только адвокаты
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  • Анонимно 10 марта
    Поздравляем. Теперь появился человек, который сможет возглавить Адвокатскую палату РТ.
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  • Анонимно 10 марта
    Понятно, интересуют только УГОЛОВНЫЕ дела по хищению СОБСТВЕННОСТИ в особо крупном размере (не меньше 47 лямов). Опыт работы в этой сфере имеется ;-)
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    Анонимно 10 марта
    В том-то и дело! Удалось же ему добиться оправдательного приговора по 7 статьям и переквалификации на статью по предпринимательской деятельности. Так что у него все впереди.
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  • Анонимно 10 марта
    Статья для того, чтоб не забыли? Помним про 47 украденных млн, помним итак
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  • Анонимно 10 марта
    Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 N 188-О : “Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, определяя обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту в качестве принципа уголовного судопроизводства, устанавливает, что данное право они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя (часть первая статьи 16); в качестве защитников по уголовному делу допускаются адвокаты (часть вторая статьи 49 и статья 50). Вместе с тем применительно к судебной стадии уголовного процесса одним из способов защиты от предъявленного обвинения, который не только не запрещен, но и прямо закреплен частью второй статьи 49 УПК Российской Федерации, является приглашение для участия в судебном заседании по ходатайству обвиняемого в качестве защитника наряду с адвокатом одного из его близких родственников или иного лица, которое допускается к такому участию по определению или постановлению суда; при производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката”.
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    Анонимно 10 марта
    Курманова старшего по ходатайству Ильдара не допустили и большой судья сказал, что он будет мешать процессу и при этом ему же. Оно и понятно, если бы Курманов М. участвовал в процессе, то не позволил бы фальсифицировать протокол и привлекать заведомо невиновного.
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    Анонимно 10 марта
    Надо учесть, что Курманов не может быть всем родственником
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  • Анонимно 10 марта
    сам все это развел в бытность министра, теперь одумался... не люблю таких... не видят чужое страдание, пока на собственной шкуре не узнает, как все устроено...
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  • Анонимно 10 марта
    теперь он в мечети бывает по пятницам. Не знаю про намаз 5-тикратный, но в мечети бывает. Думаю он как начинающий, но раз уж его сердце раскрыли для ЭТОГО, значит есть за что. Инша Аллах он сможет реализовать себя в вопросах религии настолько полноценно, что будет счастлив в обоих мирах, ведь когда-то это происходит с каждым. Надеюсь и сын на правильном пути. Если даже что-то было криминальное, важно осознание этого и желание вернуть все дела в начальное максимально справедливое положение. Всем добра, ребята. Аминь.
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  • Анонимно 10 марта
    Молодец. Надо и судьям после отставки дать возможность поработать адвокатами. Пусть увидят отечественное судопроизводство под другим углом.
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  • Анонимно 10 марта
    Молодец!!! Надо проверить этот Леруа , и как они зашли и через кого зашли в Казань - не так ли Анатолий Андреевич ?)))
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  • Анонимно 10 марта
    Бодался с УФСИН, думал, что раз дохтор наук, то ведомство опрокинет как два пальца об асфальт, ни хрена, его в стоило быстро поставили! Думаю, что адвокат из него на первых порах точно будет хреновый, здесь практика от науки ой как далеко.
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  • Анонимно 11 марта
    Был министром - работал на семейный курман, сейчас займётся тем же в адвокатуре. В чем сенсация?
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  • Анонимно 11 марта
    а вопрос о 47 млн. (куда они-то делись? их вернули обратно?) - самый неудобный. И Курманов-старший НИГДЕ об этом никогда не рассказывает. Читал его многие интервью за три года, он этот вопрос всегда обходит стороной.
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  • Анонимно 11 марта
    Надеюсь, что адвокатов среди комментаторов нет. В противном случае - это противные люди и вовсе не защитники. Алчные и невостребованные адвокаты страшней безграмотных судей, прокуроров и прочих правоохренителей. Люди! Будьте добрее! У него все получится.
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  • Анонимно 11 марта
    гульнара сергеева решила в адвокатах скрыться от возмездия. То, что она творила в должности руководителя ТУ Росимущества - это преступление
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  • Анонимно 12 марта
    «Деньги меня не интересуют!» — заявил «Реальному времени» о новом направлении своей работы Курманов-старший.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/91884-kazanskiy-ministr-kurmanov-ushel-v-advokaty

    А что ж тогда в суд подает и по полмиллиона требует со СМИ, которые писали по делу КУрманова? На словах одно, а на деле - другое.
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  • Юрий Припузов 12 марта
    поддерживаю коллегу -адвоката, тем более, что до 1991 года тоже служил в
    МВД. (начальник ОБХСС МВД УВД г. Якутска). Я думаю Мидхат все свои знания и опыт приложит для повышения престижа и авторитета адвокатской профессии. Здесь он не случайный человек. Будьте смелее и принципиальнее - у вас все получиться.
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  • Анонимно 13 марта
    Уважаю Курманова, он какой-то человечный что-ли!!! Мидхат Мазгутович держите марку, а мы, те люди, которые вас уважают, а вас есть за что уважать, поддержим!!!
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