Список персон

Курманов Мидхат Мазгутович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 2 августа 1959 года в с. Средний Сантимир Ново-Малыклинского района Ульяновской области.

Образование

Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова (Ленина), специальность — юрист
Ученая степень, звание: Доктор юридических наук.

Трудовая деятельность

1982-1992 гг. — оперуполномоченный ОБХСС, начальник ОБХСС, заместитель начальника МОБ — начальник ИДН, заместитель начальника Зеленодольского УВД МВД РТ.
1992-2004 гг. — Государственный Совет Республики Татарстан (член Президиума Государственного Совета, председатель Комиссии по вопросам законодательства, законности, регламента и депутатской этики).
2004-2013г. — министр юстиции Республики Татарстан.

Награды и звания

Почетное звание " Заслуженный юрист Республики Татарстан»,«Заслуженный юрист Российской Федерации», медаль I и II степени «За безупречную службу», медаль «В память 1000-летия Казани».

Женат, имеет двух сыновей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 03.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам