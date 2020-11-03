Курманов Мидхат Мазгутович
Общая информация
Родился 2 августа 1959 года в с. Средний Сантимир Ново-Малыклинского района Ульяновской области.
Образование
Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова (Ленина), специальность — юрист
Ученая степень, звание: Доктор юридических наук.
Трудовая деятельность
1982-1992 гг. — оперуполномоченный ОБХСС, начальник ОБХСС, заместитель начальника МОБ — начальник ИДН, заместитель начальника Зеленодольского УВД МВД РТ.
1992-2004 гг. — Государственный Совет Республики Татарстан (член Президиума Государственного Совета, председатель Комиссии по вопросам законодательства, законности, регламента и депутатской этики).
2004-2013г. — министр юстиции Республики Татарстан.
Награды и звания
Почетное звание " Заслуженный юрист Республики Татарстан»,«Заслуженный юрист Российской Федерации», медаль I и II степени «За безупречную службу», медаль «В память 1000-летия Казани».
Женат, имеет двух сыновей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 03.11.2020