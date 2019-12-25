Почем «броневичок» для Кремля: в Казани осужден лжепоставщик правительства Татарстана

Казанский суд приговорил за аферы на четверть миллиарда рублей сына общественного контролера ЖКХ

Фото: Ирина Плотникова

Шесть лет колонии общего режима получил за 11 афер сын бывшего члена Общественной палаты Татарстана Илья Застела. Его признали виновным в хищениях под видом выкупа иномарок «Татнефти», закупки бронированного джипа для резиденции президента Татарстана и инвестиций в производство — всего на 264 млн рублей. При этом суд удовлетворил иски потерпевших лишь на 14 млн рублей и исключил из доказательств явку с повинной. Если приговор устоит, на свободу Застела-младший выйдет через полтора года.

«Госзакупки» для Кабмина и выкуп лимузинов у нефтяников



Три года провел в СИЗО владелец компании «Лидертрейд» Илья Застела в ожидании решения по своему делу. С учетом закона о пересчете сроков — день ареста за полтора в колонии — он уже отбыл 4,5 года.

Разбираться в деле Застелы Вахитовский райсуд Казани начал еще в феврале 2018-го, но через восемь месяцев вернул материалы прокурору, усмотрев процессуальные нарушения. В декабре 2018-го дело вернулось в суд и вчера под председательством судьи Руфины Газизовой дошло до приговора.

Его оглашение заняло почти шесть часов. Близких подсудимого в зале суда не было. К финалу подошли лишь экс-партнер Застелы по фирме «Клондайк» и брат потерпевшего Марат Миннебаев, а также потерпевший Ренат Шайхсултанов, лишившийся 3,5 млн рублей в 2016 году. Согласно приговору, Шайхсултанов доверился Застеле-младшему, который якобы «задружился на хоккее» с топ-менеджером ПАО «Татнефть», заключил договор на выкуп подержанных иномарок нефтяников. Партнера он просил помочь оборотными средствами.

Оглашение приговора заняло почти шесть часов. Близких подсудимого в зале суда не было

Как установил Вахитовский суд, в числе приятелей Застелы-младшего было немало поверивших в договоры с «Татнефтью», выигранные тендеры на поставку дорогих и красивых машин в Кабмин Татарстана, «Таттехмедфарм», дирекцию Казанского вертолетного завода и в резиденцию президента Татарстана. В Кремль, согласно приговору, подсудимый обязался поставить бронированный автомобиль марки BMW.

К слову, все эти организации еще на предварительном следствии открестились от каких-либо сделок с Ильей Застелой и связанными с ним компаниями «Лидертрейд», «Фаворит Моторс», «Моторс-Ф» и «Клондайк».

Обманутыми по эпизодам «госзакупок» признали восемь человек, потерявших от 1,4 до 14 млн рублей. «Я точно знаю, что некоторые из обманутых просто не стали писать заявления», — рассказал один из потерпевших после оглашения приговора. С его слов, Застела позиционировал себя в качестве директора автосалона с большими связями, убеждал в прибыльности инвестиций и действительно порой по несколько месяцев выплачивал «дивиденды» с оборотных средств, прежде чем исчезнуть.

Еще один эпизод дела Застелы связан с хищением из салона автомобиля BMW X6 xDrive за 3,5 млн рублей путем обмана и подделки подписей. Судом установлено — у Застелы машину приобрели перекупщики и уже через два дня продали чебоксарцу. Тот ни в чем не виноват, но остался без денег и без авто — машину в ходе следствия забрали на спецстоянку.

Обманутыми по эпизодам «госзакупок» признали восемь человек, потерявших от 1,4 до 14 млн рублей

Телефон из будущего и оставленные без рассмотрения иски

Два самых масштабных эпизода похождений Застелы следователи МВД Татарстана оценили в 259 млн рублей. Потерпевшими признали бизнесмена Алексея Кручинина, его супругу и их фирмы. На пару с Кручининым Застела-младший в 2012-м открывал автосалон «Фаворит» в казанском ТЦ «Сувар Плаза». Согласно приговору, начиная с 2013 года подсудимый под разными предлогами тянул с партнера деньги на приобретение больших партий авто, обещая то по 100 тысяч рублей с каждой Toyota Land Cruiser, закупленных оптом в Арабских Эмиратах, то по 50 тысяч рублей с подержанных железных коней торговой сети «Эдельвейс».

Как и в истории с «госзакупками», часть полученных средств Застела возвращал Кручинину под видом прибыли от совместного бизнеса и настаивал на расширении дела. В итоге Кручинин заявил о хищении 100 млн рублей, и следователи с этим согласились. А вот суд счел факт мошенничества доказанным, однако иск Кручинина оставил без удовлетворения, посчитав, что для определения ущерба в гражданском процессе потребуется помощь специалистов.

Самый весомый эпизод связан с так называемыми инвестициями в «Коттон Клаб». На следствии ущерб был оценен аж в 158,9 млн рублей по четырем фирмам Кручинина. Судом установлено: Застела убедил Кручинина вложиться в закупки гигиенической продукции компании «Коттон Клаб», действуя от имени руководителя этой фирмы — своего тестя Ильдара Гараева. Тот якобы гарантировал поставки на 10% дешевле отпускной цены и рассчитывал на долю в прибыли от реализации. По факту товаров «Коттона» Кручинин не наблюдал — лишь давал команду перечислять миллионы на счета фирм, что менялись как перчатки. Реквизиты контрагентов в бухгалтерию неизменно поставлял Застела, в директорах этих «прокладок» числились его знакомые и племянник.

Деньги уходили якобы на закупку товара, а потом возвращались как прибыль, правда, куда меньшими суммами. Так, со счетов кручининского «Химтека» за пару лет утекло 244 млн, из которых вернулись лишь 186 млн, оставшиеся 58 млн суд счел похищенными лично Ильей Застелой. После «Химтека» закупки проводили через «Эверест» (ущерб 46,9 млн) и «Кардинал» (22,5 млн).

При этом ущерб «Мегахимгрупп» в 31 млн рублей по той же схеме суд счел недоказанным и исключил из объема обвинения. Свое решение судья Руфина Газизова мотивировала так: «Предъявленное обвинение Застеле в этой части не соответствует объективным доказательствами предварительного расследования».

Два самых масштабных эпизода похождений Застелы следователи МВД Татарстана оценили в 259 млн рублей

По версии следствия, Застела обсуждал условия поставок с Кручининым от имени Гараева с марта по конец мая 2013 года года с номера своего мобильного телефона. Вот только этот номер, как установлено судом, был зарегистрирован в Поволжском отделении ПАО «МегаФон» лишь в июне 2014 года. Судья привела и показания потерпевшего Кручинина, полагавшего, что Застела мог сменить оператора с сохранением номера телефона, но указала: «Предположения не могут быть положены в основу обвинительного приговора».

Сокращенный до 127,9 млн рублей ущерб по эпизоду «Коттон Клаба» суд взыскивать в уголовном порядке не стал. Представитель Кручининых, адвокат Андрей Петров сообщил «Реальному времени» — приговор будет оспорен. Обжаловать вердикт намерены еще минимум двое потерпевших, в том числе Ренат Шайхсултанов, который не услышал в приговоре о судьбе своего иска в 3,5 млн рублей. «После оглашения мне сказали, будто я в суде говорил — сам буду подавать иск в гражданском порядке, но ничего такого не было!» — возмущается он.

Действительно, по истории «госзакупок» обманутыми признаны восемь человек, при этом удовлетворено лишь пять гражданских исков на 14 млн рублей.

Защита настаивала на оправдании

В прениях гособвинитель Рамиль Галеев просил для Застелы 8 лет несвободы, суд вчера оценил 11 эпизодов афер с ущербом 264 млн рублей в 6 лет колонии общего режима.

Защита осталась недовольна. Подсудимый и его адвокат Олег Камалов настаивали на полном оправдании по всем эпизодам, а суд таких оснований не нашел.

По версии Застелы-младшего, друзей-инвесторов историями про выигранные гостендеры он не обманывал, и задолжал им меньше, чем они насчитали. По эпизоду «Коттон Клаба» в суде обвиняемый заявлял — предложение поставки продукции исходило от тестя, он всего лишь свел его с партнером и больше ничего не знает. Считает, что схема перевода денежных сумм по счетам нужна была Кручинину для повышения оборота и получения кредитов.

Подсудимый и его адвокат Олег Камалов настаивали на полном оправдании по всем эпизодам, а суд таких оснований не нашел

На суде было установлено: перед своим исчезновением в октябре 2016 года Застела позвонил Кручинину со словами, что все кидает, и на фоне серьезного стресса лег в стационар психиатрической больницы. После задержания в декабре 2016-го написал явку с повинной, а в процессе пытался поставить все допросы и очные ставки той поры под сомнение — мол, находился под действием психотропных препаратов. Пришлось суду допрашивать лечащих врачей, которые показали, что психотропы подсудимый не принимал, его диагноз опасений не внушал и позволял участвовать в следственных действиях.

В то же время судья Руфина Газизова признала недопустимым доказательством явку с повинной Застелы — как полученную уже после его задержания и без разъяснения конституционных прав фигуранту.

По делу были допрошены и близкие подсудимого, включая бывшую жену Асию Гараеву и отца, руководителя регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, экс-представителя Общественной палаты РТ Михаила Застелу. Суд не поверил словам родственников про угрозы Илье Застеле со стороны Кручинина и написанную под давлением расписку на 600 млн, посчитав, что лично свидетелями этих событий родственники не были.

Напомним, ранее Михаил Застела настаивал — его сын с деньгами дел не имел, занимался в салоне лишь машинами: «Он выполнял техническую функцию, покупал и продавал. А деньги шли другим людям, которые этим занимались. Его вина в том, что он давал неправильные расписки...»

В ходе следствия по арест попали доли в двух квартирах, а также мебель и вся импортная бытовая технику в них — от холодильника с тостером до пылесоса с утюгом, а еще двуспальная кровать, шесть стульев и другая недешевая мебель. Суд, к недовольству потерпевших, арест с квартир снял.

Точку в этой истории ставить рано.