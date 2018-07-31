Сын «министра иностранных дел Татарстана» Тимура Акулова выходит на свободу по УДО

Осужденный за мошенничество в особо крупном размере встал на путь исправления в рекордно короткий срок

Фото: Инна Серова

Условно-досрочно выйдет на свободу осужденный два с половиной года назад за мошенничество Надир Акулов — сын скончавшегося в мае экс-советника президента Татарстана, депутата Госдумы Тимура Акулова. Сегодня Верховный суд РТ оставил в силе решение Пестречинского райсуда об УДО для Акулова-младшего. Это разочаровало не только потерпевшего, фирме которого Надир Акулов должен в общей сложности порядка 16 миллионов рублей, но и другого его кредитора, которому Акулов, согласно решению суда, должен заплатить свыше полутора миллионов. О планах потерпевших и линии защиты Надира Акулова читайте в материале «Реального времени».

«Международный» скандал с инвестпроектом

Надир Акулов — сын депутата Госдумы шестого созыва Тимура Акулова, который целых двадцать лет, с 1991-го по 2011 год, занимал пост советника президента РТ по международным вопросам и носил неофициальное звание «министра иностранных дел Татарстана». Младший сын Тимура Акулова, Надир, согласно данным портала rusprofile.ru, являлся соучредителем ООО «Н-Пласт-М», просуществовавшего всего три года — с мая 2012-го по апрель 2015 года (второй учредитель фирмы — Марат Латыпов, учредитель ныне действующих ООО «Татарская усадьба, «Татарская слобода», «Татарская слобода Плюс», «Барс Тур» и «Межрегионального центра правовой поддержки»), а также директором ликвидированного в мае прошлого года ООО «Арта-медиа».

И как раз в 2012 году, когда «министр иностранных дел РТ» был избран депутатом Госдумы, имя Надира Акулова впервые засветилось в «международном» скандале. Бизнесмен Айрат Галавиев через суд потребовал с него долг в 1,5 миллиона рублей.

— Надир от имени полномочного представителя РТ в Туркменистане предложил мне реализовать инвестиционный проект в области поставки дизельного топлива из Туркменистана, — сообщил сегодня корреспонденту «Реального времени» присутствовавший на судебном заседании в качестве «болельщика» Рустем Фахрутдинов. — Он пояснил, что получение разрешения туркменского правительства на поставку топлива потребует денег, и взял эти полтора миллиона под расписку у Галавиева. Но фактически это были мои деньги, Галавиев лишь формально по моей просьбе выступал кредитором. А судился впоследствии за возврат долга с Акуловым уже я сам — по генеральной доверенности от Галавиева. Кроме договора займа сроком на два месяца Акулов предоставил мне гарантийное письмо на бланке полномочного представительства Татарстана в Туркменистане, из которого следовало, что в случае неплатежеспособности Надира Акулова его долг вернет представительство РТ.

«Надир от имени полномочного представителя РТ в Туркменистане предложил мне реализовать инвестиционный проект в области поставки дизельного топлива из Туркменистана», — сообщил Рустем Фахрутдинов



Не получив по истечении указанного в договоре срока ни топлива, ни денег, Галавиев обратился в суд. Тогда-то и выяснилось, что ни Акулов, ни второй человек, поставивший подпись на официальном бланке полномочного представительства РТ в Туркменистане, на момент заключения сделки там уже не работали.

Тяжба о взыскании с Надира Акулова в пользу Айрата Галавиева полутора миллионов долга, а также неустойки в 148 тысяч и процентов за пользование чужими денежными средствами — в общей сложности свыше 400 тысяч рублей, закончилась лишь в 2016 году. Однако деньги по вступившим в силу судебным решениям до сих пор не взысканы: Надир Акулов, по данным приставов-исполнителей, гол как сокол…

В том же 2012 году, когда Акулов-младший занял у Айрата Галавиева деньги на реализацию поставок в Татарстан туркменского топлива, он предложил казанскому бизнесмену Дмитрию Штину провести сделку по поставке в Татарстан 500 тонн туркменплена — полипропилена туркменского производства. Сделку предполагалось провести на условиях 50-процентной предоплаты, при этом договор был заключен между принадлежащим Дмитрию Штину ООО «Химпромтрейд» и зарегистрированным в 2011 году на некоего Динара Шайдуллина, а впоследствии — в декабре 2013 года — ликвидированным ООО «Казтехресурс». По словам Штина, Акулов заверил его, что эта фирма — надежный компаньон, но впоследствии оказалось, что г-н Шайдуллин отбывал в это время срок в исправительной колонии (по данным rusprofile.ru, в настоящее время в Казани под руководством ульяновского фермера Владимира Гудкова действует зарегистрированное также в 2011 году на его имя ООО «Эрида»).

— Предоплату в 10 миллионов 875 тысяч рублей я на счет ООО «Казтехресурс» перечислил, а туркменплена так и не получил, — сообщил корреспонденту «Реального времени» Дмитрий Штин. — Иск к «Казтехресурсу» Арбитражный суд удовлетворил, однако взыскать деньги с этой фирмы оказалось невозможно — выяснилось, что деньги были обналичены и похищены…

По словам Штина, Акулов заверил его, что эта фирма — надежный компаньон, но впоследствии оказалось, что г-н Шайдуллин отбывал в это время срок в исправительной колонии.

По версии следствия, ООО «Казтехресурс», получив «предоплату» за туркменплен, перечислило 3,5 миллиона рублей на расчетный счет казанского ООО «Эвертон» (ликвидировано в июне 2012 года), а знакомый Надира Акулова Александр Бжассо их обналичил. А еще 7,3 миллиона, как выяснило следствие, были перечислены в ижевский филиал башкирского ООО «Розничная сеть АЗС Салават» в счет погашения долга Акулова перед этой фирмой… Суду версия следствия показалась убедительной. 23 октября 2015 года Московский райсуд признал Надира Акулова виновным в умышленном хищении денежных средств в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В апелляционной инстанции это решение устояло, и Надир Акулов отправился в колонию в Пестречинский район Татарстана…

Полсрока — это достаточный срок

Но едва отбыв половину назначенного судом срока, Надир Акулов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как выяснило «Реальное время», за два с половиной года пребывания в колонии он прошел обучение по специальности «оператор швейного оборудования», находился на облегченных условиях содержания и заработал отличную характеристику, в которой указано, что осужденный Акулов принимает участие в работах по благоустройству исправительного учреждения и уже заработал десять поощрений.

13 июля Пестречинский райсуд, несмотря на возражения представителя прокуратуры и потерпевших, это ходатайство удовлетворил, освободив Акулова от дальнейшего отбывания наказания. Это решение было оспорено представителем потерпевших – ООО «Химпромтрейд», и сегодня дело рассмотрела апелляционная инстанция Верховного суда РТ.

Осужденный Акулов в судебном заседании не участвовал — попросил рассмотреть дело в его отсутствие. В суд были представлены справка о его доходах и справка о том, что ранее — до приговора Московского райсуда, вынесенного в 2015 году, он не был судим. Зато судья Верховного суда Мансур Камалов был явно удивлен количеством пожелавших присутствовать в зале суда: на заседание явилась «группа поддержки» из трех человек во главе с братом осужденного, потерпевший, владелец «Химпромтрейда» Дмитрий Штин, и Рустем Фахрутдинов — компаньон Айрата Галавиева, кредитора Акулова. Потерпевшему суд дал возможность высказаться в прениях.

— Полагаю, что судом первой инстанции не были учтены все обстоятельства, — произнес, явно волнуясь, Дмитрий Штин. — Акуловым не возмещен ущерб в полном объеме…

— Акулов возражает, он просит оставить решение Пестречинского райсуда в силе, — отреагировал представитель осужденного и напомнил, что у того недавно умер отец, а пожилая мать нуждается в его поддержке.

Прокурор Андрей Андронов поддержал ходатайство Акулова, указав, что тот на хорошем счету в исправительном учреждении

— Я, как физическое лицо, выплачиваю своим кредиторам задолженность, образовавшуюся вследствие действий Акулова, — продолжал Штин. — В суде Акулов говорил, что не признает свою вину и не раскаивается.

Но прокурор Андрей Андронов поддержал ходатайство Акулова, указав, что тот на хорошем счету в исправительном учреждении, имеет десять поощрений от администрации и частично возместил причиненный потерпевшим ущерб.

В итоге апелляционная инстанция оставила решение Пестречинского райсуда об условно-досрочном освобождении Надира Акулова в силе.

Защита до сих пор сомневается в свидетелях обвинения

— Он из 16 миллионов, которые мне должен, возместил всего 30 тысяч, — возмущался в коридоре суда Дмитрий Штин. — Я решение о его освобождении буду оспаривать! Есть высшие инстанции, есть Верховный суд России… Он же не раскаялся, вины не признал, о каком исправлении тут может идти речь!

Адвокат Надира Акулова Олег Шемаев подтвердил, что Акулов никогда не признавал себя виновным.



— Не оспаривая приговора суда, как адвокат могу сказать, что не считаю доказанным факт причастности моего подзащитного к организации, через которую были перечислены деньги, за хищение которых его осудили.

Дмитрий Штин и Рустем Фахрутдинов говорят, что будут настаивать на взыскании всех долгов с Надира Акулова. У них появилась надежда: до сих пор у Акулова не было имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, но после смерти отца он вместе с матерью и братом должен унаследовать значительную сумму и долю в недвижимости. Однако оба высказали предположение, что от своей доли наследства Акулов-младший может отказаться: тогда он де-факто останется при деньгах, а де-юре с него взять будет нечего.

Защита же до сих пор сомневается в добросовестности свидетелей обвинения.

Олег Шемаев подтвердил, что Акулов никогда не признавал себя виновным. Фото Ирины Плотниковой

— В ходе судебного рассмотрения дела один из свидетелей признал, что живет на доходы от обналичивания денежных средств, — пояснил причину своих сомнений Шемаев. — А другой свидетель, как я недавно узнал, является подозреваемым в незаконной банковской деятельности.

Что касается желания Надира Акулова возместить в соответствии с судебными решениями материальный вред потерпевшим, то Олег Шемаев о нем не осведомлен. Однако он дал понять, что пока его подзащитный находится в колонии, рассчитывать на это не приходится:

— В колонии заработки очень небольшие, и часть заработанного еще удерживается в пользу исправительного учреждения. От оставшейся суммы закон позволяет взыскать не больше половины. Поэтому мы, адвокаты, всегда говорим потерпевшим, что если человек будет лишен свободы на длительный срок, они долго не получат ничего, кроме морального удовлетворения…

А в ответ на высказанное корреспондентом «Реального времени» удивление по поводу лояльности суда, удовлетворившего ходатайство об УДО по истечении всего лишь половины назначенного Надиру Акулову по приговору срока лишения свободы, Шемаев заметил:

— Практика показывает, что в Татарстане раньше чем за год до истечения срока, как правило, не освобождают.

…Незадолго до Надира Акулова исключением из этого правила стал Рафис Купкенов, который также отбыл чуть больше половины срока наказания.