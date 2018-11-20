Свободу не купишь? Казанский взяточник заплатил 15 миллионов и выходит по УДО

Все, что нажито непосильным трудом. В Татарстане впервые полностью погашен крупный кратный штраф за взятки

Фото: Ирина Плотникова

Достойным условно-досрочного освобождения признал накануне казанский суд осужденного за взятки в 1,9 млн рублей Ильдара Вазиева. За время нахождения за решеткой экс-заведующий отделом физфакторов Центра гигиены и эпидемиологии РТ добился сокращения своего штрафа с 28 до 15 млн рублей и выплатил его. Согласно приговору, коррупционные действия Вазиев совершал в интересах крупнейших операторов сотовой связи.

Заслуженный врач РТ работает в медчасти ИК



С учетом времени ареста срок посадки заслуженного врача РТ Ильдара Вазиева истекает лишь 9 октября 2020 года. Однако, по данным УФСИН по РТ, на свободу он может выйти уже 30 ноября — почти на 2 года раньше предусмотренного приговором срока. Если вчерашнее решение Приволжского райсуда Казани вступит в силу.

Администрация казанской колонии №18 дала этому зэку самые лучшие характеристики — 61-летний пенсионер работает в местной медчасти на добровольных началах, нарушений режима нет, заслужил восемь поощрений, участвует в общественной жизни колонии и даже играет на баяне и танцует. На заседании суда сам Вазиев просил освободить его по УДО, говорил, что больше не будет совершать преступлений, а займется воспитанием детей.

Представитель Казанской прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями Алмаз Галиев против удовлетворения ходатайства возражал, полагая, что цель наказания не достигнута. Суд с этим не согласился. И указал в решении, что, даже будучи лишенным свободы, Вазиев смог погасить 15 млн 200 тысяч рублей — уголовный штраф в пользу государства за полученные взятки. Отметим, что первоначальная сумма этого штрафа была почти вдвое больше.

В декабре 2015 года Советский райсуд Казани приговорил заведующего отделом физфакторов Центра гигиены и эпидемиологии РТ Ильдара Вазиева к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 28,5 млн рублей. Фото psbkazan.ru



На шести счетах арестовали 17 млн рублей

В декабре 2015 года Советский райсуд Казани приговорил заведующего отделом физфакторов Центра гигиены и эпидемиологии РТ Ильдара Вазиева к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 28,5 млн рублей, то есть в 15-кратном размере взятки. Кстати, обвинение в прениях просило о 9 годах колонии со штрафом 133 млн рублей, а подсудимый заявлял о невиновности.

Напомним, под следствием санитарный врач оказался после задержания с поличным сотрудниками ФСБ в октябре 2014 года в поселке Вознесенское. Судом установлено — он получил 200 тысяч рублей от соучредителя ООО «Эталонстройсвязь» — за беспрепятственную выдачу 25 санитарно-эпидемиологических заключений на размещение объектов сотовой связи в Татарстане, а всего в 2013—2014 годах по той же схеме нерядовому сотруднику Центра гигиены и эпидемиологии РТ было выплачено 1,9 млн рублей — в обмен на добро объектам «Вымпелкома», «МТС» и «Мегафона». Еще 2,775 млн рублей суд счел похищенными путем мошенничества у директора ООО «Генпроект Н», который по контракту с ЗАО «СМАРТС-Казань» должен был получить полный пакет документов, включая расчеты санитарно-защитной зоны для монтажа 400 вышек сотовой связи. А чужие расчеты Вазиев браковал.

На момент приговора подсудимый уже находился под стражей. Его арестовали еще в апреле 2015-го. Следствием также был наложен арест на имущество Вазиева: шесть банковских счетов с общей суммой в 17 млн рублей, три дома (общей площадью 496 кв. метров) с участками и две иномарки — «Ауди А6» (2014 год выпуска) и «Судзуки Гранд Витара» (2007 г.в.). Между тем зарплата самого Вазиева составляла 40 тысяч рублей. Такую разницу между официальными доходами и стоимостью приобретений обвиняемый в суде пытался объяснить и удачным вложением валюты, и старыми накоплениями с 80-х, когда он работал… дворником, тамадой и баянистом.

Суд заменил Тимофееву штраф за взятку 5 млн рублей реальным сроком в 4 года колонии, а через 3 года показательно наказанного отпустили по УДО. Фото evening-kazan.ru

Тимофеева наказали мягче

Апелляционная инстанция Верховного суда РТ в марте 2016 года согласилась с законностью приговора. Однако в августе того же года президиум ВС РТ прекратил преследование Вазиева по эпизоду мошенничества и признал за ним право на реабилитацию, не меняя приговор в части наказания. А в ноябре 2016-го Приволжский суд, применив поправки в УК, скостил Ильдару Вазиеву срок на 6 месяцев, а еще снизил размер уголовного штрафа до 15 млн 200 тысяч рублей — это 8-кратный размер взятки. Отметим, что и до, и после этого решения осужденный пытался добиться рассрочки по выплате штрафа. Однако в этом ему дважды отказывали, очевидно, помня о миллионах на арестованных счетах. В итоге штраф пришлось заплатить.

Других примеров погашения столь приличных сумм в качестве уголовных штрафов в Татарстане собеседники «Реального времени» в правоохранительных органах назвать не смогли. Вспоминали лишь федеральный пример с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, который, не признав вину в получении взятки 2 млн долларов, после вступления приговора в силу выплатил уголовный штраф в 130 млн рублей и теперь отбывает 8-летний срок.

Отметим, что самый крупный в Татарстане штраф за взятку — 300 млн рублей по делу о взятке главы Верхнеуслонского района Александра Тимофеева — в казну так и не попал. Имущества на нужную сумму у VIP-чиновника просто не нашли. Итоговое наказание для главы-взяточника оказалось даже мягче, чем для мздоимца-санврача. Суд заменил Тимофееву штраф за взятку 5 млн рублей реальным сроком в 4 года колонии, а через 3 года показательно наказанного отпустили по УДО.

Как выяснило «Реальное время», решение о досрочном освобождении Ильдара Вазиева спецпрокуратура намерена оспорить.