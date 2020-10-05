ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан Татарстан
Гос. ведомства, Медицина, Органы федеральной власти
Общая информация
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» является некоммерческой организацией, обеспечивающей деятельность Управления Роспотребнадзора по РТ и Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту на территории Республики Татарстан.
Направления деятельности Центра:
- Санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и экспертизы (в том числе при действиях в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций);
- Обеспечение работы по проведению социально-гигиенического мониторинга, формированию федерального и регионального информационного фонда данных;
- Проведение статистического наблюдения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сфере защиты прав потребителей;
- Обеспечение деятельности по государственному учету инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), вызванных вредным воздействием факторов среды обитания в целях формирования государственных информационных ресурсов;
- Обеспечение деятельности по регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов.
Руководитель — Сизова Елена Петровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул. Сеченова, д. 13а
- Телефон: (843) 221-90-90
- Email: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
- Сайт: https://fbuz16.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2020