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ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан Татарстан

Гос. ведомства, Медицина, Органы федеральной власти

Общая информация

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» является некоммерческой организацией, обеспечивающей деятельность Управления Роспотребнадзора по РТ и Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту на территории Республики Татарстан.

Направления деятельности Центра:

  • Санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и экспертизы (в том числе при действиях в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций);
  • Обеспечение работы по проведению социально-гигиенического мониторинга, формированию федерального и регионального информационного фонда данных;
  • Проведение статистического наблюдения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сфере защиты прав потребителей;
  • Обеспечение деятельности по государственному учету инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), вызванных вредным воздействием факторов среды обитания в целях формирования государственных информационных ресурсов;
  • Обеспечение деятельности по регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов.

Руководитель — Сизова Елена Петровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул. Сеченова, д. 13а
  • Телефон: (843) 221-90-90
  • Email: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
  • Сайт: https://fbuz16.ru/

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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