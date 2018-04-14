Владимир Швецов: «Меня шантажируют и придумывают уже четвертое уголовное дело!»

Неарест отставного министра Татарстана с обвинениями в адрес Следкома обернулся новым задержанием — за челнинскую крышу, и новым вызовом скорой

Фото: Амин Галямов

Сегодня в Казани был освобожден и на выходе из суда вновь задержан 62-летний Владимир Швецов — бывший замдиректора департамента строительства Москвы и бывший вице-премьер Татарстана. Ранее все обвинения в свой адрес он назвал наветами со стороны бывшего партнера, обвинив Следком в нежелании разбираться. Следователь же представил суду обвиняемого пенсионера как фактического руководителя семейной преступной группы, занимавшейся хищением средств, в том числе бюджетных. Как выяснило «Реальное время», новое задержание Швецова связано с оцененным в 7,5 млн рублей ремонтом крыши челнинского «Камазобщепита».

Налоговое дело по крыше ударило по отцу и дочке



Пятое по счету дело в отношении Швецовых Следком возбудил сегодня еще до начала рассмотрения ходатайства об аресте VIP-фигуранта.

Как утверждают источники «Реального времени», следователи подозревают Владимира Швецова-старшего, его дочь Эллину Шайер и неустановленных лиц в афере с незаконным возмещением НДС на 1,3 млн рублей. В 2015-м году компания «Камазобщепит», в которой рулила дочь отставного чиновника, собственными силами и руками нанятых гастарбайтеров провела ремонт крыши и коммуникаций здания. Работы обошлись в сумму не более миллиона рублей, однако в налоговую ушли документы — якобы их выполняла сторонняя фирма, причем за 7,5 млн рублей. Так компания смогла вернуть налог на добавленную стоимость с завышенной, как считают в Следкоме, суммы затрат. Более того, в новом деле уже есть показания, что часть гастарбайтеров за ту челнинскую крышу денег не получили.

Шайер была директором в «Камазобщепите», однако следователи считают, что ее действиями руководил отец. Впрочем, о возбуждении нового, налогового, дела на заседании суда следователь второго отдела Следкома по РТ Ильнар Гайнуллин не сказал ни слова.

К чести руководства суда, в итоге и ворота, и значимый процесс открыли



«Я действительно болен»

Заседание суда было назначено на 10 часов, однако самого Швецова оперативники УЭБиПК доставили почти за час до начала заседания. Примечательно, что через конвойные ворота суда на территорию пропустили и одного приближенного к оперативным кругам журналиста. Через них же в суд попали дочь обвиняемого Инесса Дроздецкая и адвокаты Радмир Галимов и Ринат Вильданов (оба в прошлом следователи), а также следователь второго отдела Следкома по РТ Ильнар Гайнуллин. При этом главные ворота суда оставались закрытыми. И как позже призналась сотрудница охраны, ей поступали противоречивые указания — открывать ли их вообще. К чести руководства суда, в итоге и ворота, и значимый процесс открыли.

Наручники с 62-летнего Владимира Швецова сняли в зале суда, перед водворением в «клетку». Эту процедуру обвиняемый VIP-пенсионер пережил совершенно спокойно. После двух ночей в полицейском изоляторе выглядел он неплохо — без галстука и костюма, но чисто выбрит и спокоен. На входе поздоровался с дочкой.

Перед началом заседания адвокат Галимов попросил приобщить к материалам дела справки о том, что у его подзащитного гипертония третьей степени и сахарный диабет второго типа. Оба заболевания входят в установленный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, сказал адвокат. «Я действительно болен, — подтвердил Швецов. — Давление на уровне 180, сахар — 11. Весь первый квартал находился на лечении в Чеховской больнице (она же РКБ-2, ныне клиника КФУ, — прим. ред.), плюс в Пироговской клинике в Москве».

Также к материалам были приобщены положительные характеристики Швецова с места жительства и бывшей работы — департамента строительства Москвы, треста «Мосэлектротягстрой», а еще благодарности мэра Москвы Собянина, президента Татарстана Минниханова и дипломы доктора экономических наук и доктора Российской академии транспорта. «Прошу приобщить и госнаграды. В июле месяце 2017 года «Орден дружбы» президент России подписал, есть медали за содействие сотрудникам ФСБ и за участие в переписи», — обратился к суду награжденный.

Наручники с 62-летнего Владимира Швецова сняли в зале суда, перед водворением в «клетку»



Следком: свидетель заявил о фикции и давлении Швецовых

В суде следователь Гайнуллин заявил, что решение о новом задержании Швецова-старшего было принято после попытки оказать давление на свидетелей. Он сказал, что ранее Швецов стал подозреваемым по делу о хищении субсидий из бюджета на сумму 4,46 млн рублей, выделенных на строительство жилья для молодых семей из числа работников сельской местности. Деньги были выделены на строительство 10 домов, дома построены, но в итоге они оказались в собственности не граждан, а ЗАО «Авангард» — семейной фирмы бывшего вице-премьера РТ, полагает следствие. Потерпевшим по этому эпизоду признан Минсельхозпрод Татарстана.

«С 2007-го по 2015 год Швецов, никакой должности в ЗАО «Авангард» не занимая, изначально контролировал всю деятельность ЗАО с целью получения средств под субсидии. Он велел дочери и иным лицам подобрать граждан, которые будут участвовать в данной программе фиктивно», — изложил суду версию следствия Гайнуллин.

Дальше он рассказал, что ряд этих работников теперь утверждают, что «вообще не знают, что участвовали в программе — их подписи были подделаны», а ряд других признаются — участвовали, причем потому, что «уговаривал сам Швецов, убеждая: их участие — формальный процесс, никакого криминала не будет». Дальше следователь сказал, что на свидетелей оказывается давление, в чем признался один человек. «Он показал: на него вышла дочь Швецова — Шайер и попросила встретиться с доверенным лицом», — сообщил представитель Следкома, добавив, что на встрече свидетелю предложили давать показания, что он «ничего не помнит и желал участвовать в программе». Однако свидетель, по словам следователя, «не поддался» — «дал правдивые показания, что был вынужден участвовать в программе формально и никаких домов не получал».





После двух ночей в полицейском изоляторе выглядел Швецов неплохо — без галстука и костюма, но чисто выбрит и спокоен



Следствие опасается связей обвиняемого

Именно попытка давления, как объяснил Гайнуллин, стала толчком для повторного задержания Швецова-старшего 12 апреля. Причем в тот же день на него возбудили еще одно дело с ущербом 4,5 млн рублей — по заявлению экс-директора ЗАО «Авангард» и директора «ПАКа» Марата Исламова, бывшего партнера семьи обвиняемого. «Он пояснил, что Швецов, действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, обманным путем получил у него доверенность на реализацию квартиры, пообещав после реализации вернуть денежные средства, но никаких средств не было».

13 апреля все дела Швецовых соединили в одном производстве и предъявили задержанному обвинения уже по трем эпизодам — упомянутым выше субсидиям, квартире и по хищению 60 млн рублей, полученных от Исламова в обмен на залоговое имущество «ПАКа». По этому эпизоду также привлекаются дочь и сын Швецова, сын с ноября 2017-го находится под домашним арестом.

Главу семьи следователь попросил отправить в СИЗО. Он заявил, что тот действовал «с прямым умыслом из личной заинтересованности для улучшения положения своей семьи», а еще напомнил — с 1995-го по 2007 год Швецов занимал должность вице-премьера Татарстана, значит, «имеются связи во властных структурах и правоохранительных органах». Кроме того, Следком располагает информацией, что Швецов, несмотря на статус пенсионера, «осуществляет» некую деятельность в Москве и «может скрыться от уголовного преследования, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства» и прочее.

Завершил свое выступление следователь намеком, что VIP-фигурант может быть причастен и к другим фактам хищения денежных средств.





Защиту интересовало — есть ли доказательства тому, что обвиняемый чинит препятствия следствию



«Действия по противодействию предпринимаются совместно»

Адвокат обвиняемого Радмир Галимов поинтересовался у следователя — кто являлся директором «Авангарда» в период получения субсидий и строительства домов? «Являлся Исламов, Ваша честь. Но, согласно показаниям свидетелей, он был номинальным руководителем, никаких решений не принимал», — ответил Гайнуллин, обращаясь к суду.

— На каком основании он являлся номинальным — он подписывал документы. Он являлся директором! — вмешался Швецов.

— Я говорю по показаниям свидетелей, которые говорят, что за Исламова документы подписывала Шайер, отвечал следователь.

«Неправда!» — возмутилась шепотом дочь обвиняемого Инесса Дроздецкая.

Адвокат продолжил: «А кто потерпевший?» — «Министерство сельского хозяйства. Оно признало: дома были оформлены на «Авангард» незаконно, средства похищены». Дальше выяснилось, что ранее избранную меру пресечения — обязательство о явке — Швецов не нарушал, вызовы следователя не игнорировал.

Защиту интересовало — есть ли доказательства тому, что обвиняемый чинит препятствия следствию? «Все махинации по представленным материалам… проводились с ведома и по указанию Швецова… И все он лично контролировал», — отвечал следователь, добавив, что оказывалось давление на свидетелей «с указанием на Швецова». «Там речь идет о дочери. Или отец за дочерей отвечает?» — удивился защитник. В ответ представитель силового ведомства сообщил: «Следствие считает — преступление совершено в группе и действия по противодействию также предпринимаются совместно».

Проанализировав представленные документы, представитель надзорного ведомства встал на сторону защиты



Швецов: «Это чистый навет!»

Судья Расим Шакирьянов спросил у обвиняемого, сколько всего дел на него возбуждено. Ответ Владимира Швецова по сути содержал его позицию по всем обвинениям:

— Считаю, по всем четырем делам, которые заведены на моих детей и на меня, обвинения не соответствуют действительности! Не рассматривается заявление на Исламова, который украл у членов моей семьи акции на 49%. По другим уголовным делам — то же самое.

Швецов сообщил суду, что программа по строительству домов для молодых семей на селе действует до 2020 года и «подразумевает замену тех или других участников». По словам обвиняемого, именно Исламов, как директор ЗАО «Авангард», получал бюджетные деньги, строил дома и распределял их. А уже после этого другой директор (Эллина Шайер, — прим. ред.) продолжила работу.

— Мы считаем, у следствия предвзятое отношение, — продолжил свою речь Владимир Швецов. — Есть вопросы и в отношении квартиры. Не расследуется опять-таки, по какой причине квартиры эти, находясь в фирме ( которая на 50% принадлежит моей семье, а на 50% Исламову), становятся собственностью Исламова. Дальше сам Исламов дал доверенность на продажу квартиры на любых условиях, это тоже есть в деле. То, что следствием предъявляется нам, — это чистый навет со стороны Исламова!.. А наши заявления и показания не читают!..

Швецов заявил также, что ни с кем из свидетелей не встречался и давления не оказывал. Он просил учесть состояние его здоровья и оставить на свободе. «Меня шантажируют и придумывают вот уже четвертое уголовное дело!» — закончил он свое выступление.

Помощник прокурора Советского района Артур Юсупов уточнил, где и с кем живет обвиняемый. Оказалось, в доме на Борисковской — вместе с супругой и обвиняемыми по делу дочерью и сыном. Причем последний отбывает домашний арест по тому же адресу. Правда, защита представила сведения, что у семьи имеется и другая недвижимости в Вороновке, а также снятый дом — на тот случай, если суд сочтет нужным избрать домашний арест и изолировать подследственных отца с сыном.

Проанализировав представленные документы, представитель надзорного ведомства встал на сторону защиты. «Ходатайство следствия не поддерживаю и прошу отказать в избрании меры пресечения», — заявил Юсупов.

Как только было готово решение суда, которого Швецов, его дочь и адвокат ждали у крылечка храма правосудия, как следователь объявил обвиняемому о новом задержании



Минуты свободы

В совещательной комнате судья пробыл не дольше пяти минут и в итоге согласился с прокурором. Выйдя из «клетки», Швецов обнял дочку, от комментариев журналистам отказался. Радостным не выглядел, скорее озабоченным. Недалеко от здания суда его ждал белоснежный «Ленд Крузер», однако буквально через 15 минут выяснилось — домой освобожденный не поедет.

Как только было готово решение суда, которого Швецов, его дочь и адвокат ждали у крылечка храма правосудия, как следователь объявил обвиняемому о новом задержании. Инесса Дроздецкая расплакалась, видя, как отца уводят на внутреннюю парковку суда. Оттуда его под конвоем доставили в Следком по РТ — для ознакомления с постановлением о новом, налоговом, деле и допроса в качестве подозреваемого.

По данным источников «Реального времени», допрос закончился новым вызовом скорой. Швецова доставили в больницу.

P.S.: После оказания медицинской помощи задержанного на 48 часов отправили в изолятор временного содержания.