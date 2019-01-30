ВИП-заключенный Рыбушкин: «Почему-то суд эту фантазию поддержал»

Осужденные за липовые иски к казне на 74,5 млн юристы исполкома Казани оказались перед выбором — надежда на оправдание или УДО

Фото: Олег Тихонов

Верховный суд Татарстана не нашел оснований для оправдания сына депутата Госсовета РТ Алексея Рыбушкина и двух его коллег. Трое бывших юристов исполкома Казани накануне требовали отмены своего приговора, ссылаясь и на отсутствие нажитых на афере в 74,5 млн рублей богатств, и на противоречивые показания свидетелей на фоне отсутствия иных доказательств. В итоге суд лишь смягчил приговор одному из фигурантов и пересчитал сроки, подарив всей троице право на условно-досрочное освобождение.

«Зачетный» срок Рыбушкина истекает через год



Посадили команду казанских юристов в июле 2018 года, а на свободу они могут выйти уже в ближайшие месяцы. С учетом пересчета сроков главный фигурант дела Алексей Рыбушкин отсидел почти четыре года из пяти, назначенных судом. Вместе с уголовным штрафом в 2 млн рублей. До колонии не уволенный первый замначальника правового управления исполкома Казани, сын депутата Госсовета Татарстана пока не доехал — с 10 мая 2016 года он находится в СИЗО.

Экс-подчиненный Рыбушкина — начальник отдела правового управления исполкома Леонид Ляпахин большую часть следствия провел под домашним арестом, под стражу его взяли по приговору Кировского райсуда Казани в июле 2018 года. Но к сегодняшнему дню успел отсидеть из 3 лет и 6 месяцев уже 2 года и 10 месяцев — с учетом отбытого под стражей (день в СИЗО за полтора в колонии общего режима) и домашним арестом (день за день). Штраф 800 тысяч выплачивать не спешил.

Куда меньше с пересчетом повезло бывшему юрисконсульту управления культуры Альберту Мухутдинову — почти год судебного следствия он провел под подпиской, даже устроился на новую работу — мерчендайзером. По приговору он получил 3 года колонии, из которых пока отсидел лишь 2 года, то есть меньше Ляпахина с Рыбушкиным. Впрочем, забегая вперед, Мухутдинов — единственный из тройки, кому Верховный суд РТ скостил срок и уголовный штраф.

Согласно приговору, участники аферы в 2011—2014 годах фабриковали липовые договоры за 2005 год между коммерсантами и исполкомом Казани, а также подтверждающие справки о долгах бюджета перед поставщиками услуг. Фото Романа Хасаева

Для справки: Кировский райсуд Казани счел доказанными 10 эпизодов хищения средств бюджета Казани на 74,5 млн рублей. Согласно приговору, участники аферы в 2011—2014 годах фабриковали липовые договоры за 2005 год между коммерсантами и исполкомом Казани, а также подтверждающие справки о долгах бюджета перед поставщиками услуг. Дальше бумажные поставщики переуступали право требования иной фирме, а в суд уходили иски к исполкому, которые члены команды юристов талантливо проигрывали.

Легкость бюджетных выплат можно объяснить подозрениями в получении взяток сотрудником департамента казначейства. Работу он потерял, но под суд не пошел — дело казначея закрыли за истечением срока давности привлечения. Зато в апреле 2017 года 5 лет лишения свободы условно получил досудебщик — бывший начальник юридического отдела финуправления исполкома Казани Юлдуз Гарипов. Он полностью признал вину по всем 10 эпизодам и дал показания против подельников.

Мухутдинов: «Разве цель, чтобы мой ребенок голодал и плохо одевался?»

Жалобы на приговор подали четыре адвоката и трое их подзащитных. На зал Верховного суда РТ они вчера смотрели из камеры казанского СИЗО-2. Звук из камеры в зал видео-конференц-связь передавала хорошо. Осужденным повезло меньше. Они жаловались. «Слышно ужасно. Половины слов не понимаем», — объяснял Алексей Рыбушкин апелляционной тройке.

После краткого доклада о сути жалоб суд задал вопрос в СИЗО Альберту Мухутдинову — писал ли он явку с повинной на предварительном следствии. «Да, было такое… По первому эпизоду», — не сразу вспомнил юрист и мерчендайзер. Затем подтвердил — явку писал добровольно, но сейчас вину не признает. А приговор суда считает несправедливым.

«Да, было такое… По первому эпизоду», — не сразу вспомнил юрист и мерчендайзер

— Если бы я участвовал в хищении, разве я не покупал бы хорошие машины и квартиры, не ездил бы за границу?.. При назначении штрафа в 500 тысяч суд не учел, что для меня и семьи это огромная сумма. Разве цель, чтобы мой ребенок голодал и плохо одевался?

Адвокат Мухутдинова Даниил Коротков заявил — все доказательства против его клиента строятся исключительно на показаниях досудебщика Гарипова, но и он не говорит о каком-либо сговоре юристов исполкома.

Рыбушкин: «Наказания чрезмерны, даже если бы я совершал эти преступления»

Осужденный Алексей Рыбушкин до ареста представлял интересы исполкома в арбитражном споре по «лишним» этажам «Свея». В Верховном суде РТ он бился за свою свободу. «Нет ни одного свидетельского показания, что я выполнял эти действия. Соответственно, в суде эти доказательства и не рассматривались. Это чистая фантазия следователей и прокурора. И почему-то суд эту фантазию поддержал», — заявил он.

Отдельно остановился Рыбушкин на шестом эпизоде дела и процитировал приговор: «Судом установлено, что я получил от неустановленного лица 13 млн 659 тысяч 242 рубля». А затем продолжил: «Однако место, время, обстоятельства и само лицо, от которого я получил 13 млн, не установлены. Нет ни одного свидетеля, что эти факты были. Но сумма до рубля и копейки известна. Это как?» По мнению осужденного, эпизод шесть — «большое предположение, которое узаконил суд».

Защитник Рыбушкина также усомнился в достоверности показаний досудебщика Гарипова (на фото)

Также ВИП-юрист мэрии сослался на свидетелей, показания которых райсуд, по его мнению, признавал и отвергал выборочно, иногда кусками из одного и того же протокола. В последнем слове Рыбушкин упрекнул прокуроров, мол, ни одного довода защиты опровергнуть не смогли. «Приговор незаконен, а наказания чрезмерны, даже если бы я совершал эти преступления», — сказал он.

Защитник Рыбушкина также усомнился в достоверности показаний досудебщика Гарипова. В его допросах сохранились данные о причастности к хищениям некоего действующего федерального судьи и сотрудника Минздрава, в действиях которых следствие состава не увидело, напомнил Верховному суду адвокат Валерий Кошкин. «Всех, кого можно и нельзя, он просил сделать виновными, только не себя», — добавил он о Гарипове и попросил оправдать Рыбушкина.

«Исполнительный комитет считает приговор суда законным»

Леонид Ляпахин рассказал о двух из четырех эпизодах своего обвинения, связанных с защитой интересов исполкома по тем самым липовым искам. «Гарипов думает, что я знал о способе хищения, однако в материалах [гражданского дела] указано — я просил об отказе в иске, просил назначить экспертизу документов, — вспоминал он процессы Вахитовского суда. — Да, я не указал на пропуск исковой давности, но если бы я тогда это сделал, то фактически признал бы иск».

Адвокат Ляпахина Олег Петров считает, что одно лишь ходатайство об экспертизе доказывает невиновность его клиента: «Надо быть умалишенным, чтобы, зная о подделке, просить проверить документы». Реальный виновник хищения ушел от наказания, считает защитник: «Документы изготавливал он, представлял в суд он, инструктировал свидетелей, как вести себя, он. А к чему его осудили? К условному лишению свободы».

Леонид Ляпахин рассказал о двух из четырех эпизодах своего обвинения, связанных с защитой интересов исполкома по тем самым липовым искам

Представитель потерпевшего исполкома Лилия Каяшова (сейчас она занимает должность осужденного Гарипова) выступила кратко: «Исполнительный комитет считает приговор суда законным».

Прокурор Михаил Пронин просил оставить решение райсуда без изменения. Он заявил — виновность Рыбушкина, Ляпахина и Мухутдинова подтверждается совокупностью всех доказательств. «Где прокурор увидел совокупность? Есть показания одного человека», — парировал в финале прений Рыбушкин.

Но апелляционная инстанция никого не оправдала. Хотя нашла основания изменить приговор — признала явку с повинной Мухутдинова смягчающим обстоятельствам и снизила ему наказание до 2 лет и 10 месяцев колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей, что на 2 месяца и 100 тысяч меньше определенного Кировским райсудом. Далее Верховный суд РТ применил поправки о зачете сроков, а в остальной части менять приговор не стал.

Будут ли осужденные юристы биться за честное имя и дальше, пока неясно. «Зачетные» поправки и отбытые две трети срока по приговору позволяют им уже сегодня направить ходатайство об условно-досрочном освобождении. Помехой в этом может стать гражданский иск потерпевшего муниципалитета о солидарном взыскании 74,5 млн рублей. В рамках уголовного дела его подавать не стали. Ждали вступления приговора в силу.