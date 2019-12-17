Следком прекратил преследование детей бывшего вице-премьера Татарстана
В Татарстане после двух лет расследования закрыли уголовные дела против Эллины Шайер и ее брата Владимира Швецова, выяснило «Реальное время». Следком пришел к выводу об отсутствии в их действиях состава преступления по всем эпизодам дела.
Годом раньше СК признал право на реабилитацию за Владимиром Швецовым-старшим, бывшим вице-премьером Татарстана и бывшим замруководителя департамента строительства Москвы.
На старте расследования главу семьи подозревали в превышении должностных полномочии на должности главы Миндортранса РТ. Претензии были связаны с имуществом ПАО «ПАК», которое оказалось в залоге у фирм одной семьи. Детей бывшего министра обвиняли в мошенничестве на 60 млн рублей — с выкупом этого залога гендиректором «ПАКа» Исламов.
В итоге в суд ушло уголовное дело самого Исламова, по обвинению в аферах на 250 млн рублей.
Детали — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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