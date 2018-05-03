Список персон

Рыбушкин Николай Николаевич

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Рыбушкин Николай Николаевич Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, доцент кафедры уголовного права КФУ

Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение» (1980 г.). Владеет немецким языком.

Доцент кафедры уголовного права Казанского государственного университета.

Трудовая деятельность:

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Кандидат юридических наук.
Заслуженный юрист Республики Татарстан

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, 2Б
  • Телефон: +7(843) 231-51-03
  • Email: deputatfish@rambler.ru

Дата последнего обновления: 03.05.2018

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