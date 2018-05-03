Рыбушкин Николай Николаевич
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, доцент кафедры уголовного права КФУ
Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение» (1980 г.). Владеет немецким языком.
Доцент кафедры уголовного права Казанского государственного университета.
Трудовая деятельность:
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Кандидат юридических наук.
Заслуженный юрист Республики Татарстан
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, 2Б
- Телефон: +7(843) 231-51-03
- Email: deputatfish@rambler.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018