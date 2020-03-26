КХЛ приняла единственно верное решение, но все равно умудрилась напортачить

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Накануне Континентальная хоккейная лига «выкатила» наконец долгожданное заявление о завершении сезона-2019/2020. Однако даже приняв единственно правильное в данной ситуации решение, КХЛ умудрилась в очередной раз обнаружить проблему, о которой все подозревали, но громко не говорили. «Реальное время» рассказывает, как КХЛ меняет условия окончания сезона на ходу, почему президент лиги Алексей Морозов сдал свой первый и сложнейший экзамен в новом качестве на троечку и какова вероятность того, что ФХР продавит продолжение сезона летом.

В КХЛ все по-старому: даже отменив сезон, лига противоречит сама себе и меняет решения

Решение поставить, наконец, точку в форс-мажорном сезоне было принято Континентальной хоккейной лигой накануне, 25 марта, и, пожалуй, его можно считать наиболее верным и логичным из тех, что могло принять руководство лиги в сложившейся ситуации. Хотя и сильно запоздалым. Призывы к такому решению звучали еще полторы недели назад, когда легионеры «Салавата» и «местные» игроки «Ак Барса» через СМИ уговаривали Алексея Морозова закончить уже это представление. Случилось это, таким образом, лишь спустя две недели после последнего сыгранного в сезоне матча.

Вчера все поначалу выглядело довольно грамотно — КХЛ обнародовала официальное заявление, где по пунктам четко расписала причины принятия такого решения. Указывались и досрочное снятие с турнира двух иностранных клубов (а следовательно, и утрата спортивного принципа), и консультации с представителями оставшихся команд, ну и, разумеется, главный пункт — о заботе о здоровье спортсменов и болельщиков. Однако дальше что-то пошло не так.

Во-первых, уже в первый же час лига поправила саму себя. Ее заявление поначалу иллюстрировала картинка с Кубком Гагарина на черном фоне и надписью: «КХЛ досрочно завершает сезон-2019/20. Обладатель Кубка Гагарина определен не будет».

Однако уже через час в той же публикации появилось «слегка» видоизмененное изображение. В новой редакции картинки информация о том, что чемпион определяться не будет, была убрана.

В тексте самого заявления, впрочем, изначально присутствовала строчка, которая перечеркивает смысл первоначальной иллюстрации. Она информирует, что решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Что это было? Внезапное осознание, что картинка и текст противоречат друг другу, или все-таки в лигу поступил «волшебный звоночек»? Остается только догадываться.

Позже председатель совета директоров рижского «Динамо», член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис заявил, что лига все-таки определит чемпиона:

«Решение будет принято в спокойном режиме, без паники. Мы соберемся дистанционно, проголосуем. Дайте нам время подумать над нюансами решения», — сказал он.

Что-то нам подсказывает, что имя чемпиона мы все-таки услышим, и еще больше подозрений, что оно будет состоять из аббревиатуры.

ЦСКА продавливал продление сезона?

Любители хоккея, которые следят за отечественным чемпионатом, конечно, в курсе, что для ЦСКА нынешний сезон был определяющим. Армейцы получили от генерального спонсора («Роснефть») солидные инвестиции, и президенту Игорю Есмантовичу нужно было срочно «оправдать» эти вложения, а именно — брать второй Кубок Гагарина.

Кроме того, Есмантович прекрасно понимает, что лидеры ЦСКА (Капризов, Сорокин, Слепышев, Марченко и другие) уже в следующем сезоне окажутся за океаном, а при новом потолке зарплат в 900 млн набрать подобную команду будет уже практически невозможно. Так что упускать сезон, в котором ЦСКА был так близко к заветной цели, ему, естественно, совсем неинтересно.

В кулуарах ходят разговоры, что КХЛ действительно намеревалась завершить сезон, как только «Барыс» заявил о своем снятии с розыгрыша Кубка Гагарина. Однако якобы звонок с Ленинградского проспекта или даже из самого бывшего Ленинграда заставили Алексея Морозова и его команду «подумать еще раз».

— Вопрос, «хороший Алексей Морозов президент или плохой», — не суть важен, — размышлял на страницах «Реального времени» спортивный комментатор Александр Кузмак. — Важно то, что он не самостоятелен. Ведь если клубы — будь то ЦСКА, «Ак Барс» или СКА — действительно лоббируют свои интересы, это в любом случае было бы невозможно в лиге, где равные условия для всех участников. А у нас в этой ситуации они очевидно неравные.

Не желали заканчивать сезон и в Санкт-Петербурге, где тоже рассчитывали сыграть в финале. Да и Федерация хоккея России вряд ли так просто сдастся и отпустит сезон КХЛ недоигранным. Тот же президент ФХР Владислав Третьяк уже намекнул:



— В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне. Также в случае стабилизации обстановки ФХР вернется к переговорному процессу с КХЛ о возможности проведения спортивных мероприятий в рамках данного сезона, — заявил Третьяк.

Морозов плохо сдал первый же экзамен

Во всей этой ситуации Алексею Морозову не позавидуешь. Вряд ли человека без должного опыта (если только не считать таковым президентство в МХЛ) можно назвать антикризисным менеджером. Но по стечению обстоятельств новый глава лиги уже в начале своего правления столкнулся со сложнейшей ситуацией, в которой пришлось принимать судьбоносные решения.

Возможно, именно с этим связано его замешательство и долгое молчание. Команда нового президента все это время ждала отмашки от госорганов и «факса» из Федерации хоккея России.

Более того, Морозов до последнего выжидал, что скажет IIHF по поводу чемпионата мира в Швейцарии, хотя все было очевидно еще те самые полторы недели назад, когда Рене Фазель честно признался, что шансы на проведение ЧМ в срок ничтожно малы.

— Есть вариант, что сезон не будет доигран, но я даже не хочу думать об этом. Будем ждать решения ИИХФ по ЧМ, — говорил тогда Морозов.

Накануне президент КХЛ все-таки высказался о долгожданном окончании эпопеи. И, если верить его словам, решение о завершении сезона было принято своевременно:

— Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным, — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Аргумент о желании не нарушать подготовку к следующему сезону выглядит не совсем убедительным. Соответствующий пункт имеется и во вчерашнем официальном заявлении лиги.

«Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате», — говорится в официальном заявлении.

Однако, как известно, в той же НХЛ даже при варианте, что доигрывать нынешний сезон будут в середине лета, ни о каком урезании или смещении сезона следующего речи не идет — все варианты рассчитаны на полноценный сезон 2020/2021. Вряд ли в старейшей лиге мира сидят менеджеры, которые не смогли бы учесть влияние позднего окончания сезона на следующий.

Выглядит все это так, что в КХЛ наконец-то приняли правильное решение, которого от нее ждали давно, а теперь, словно в подтверждение его правильности, выдвигают «для веса» дополнительные аргументы.

Каким будет президентство Алексея Морозова, покажет время, однако первый, пусть и сложнейший, экзамен на новой должности ему дался очень сложно и не без серьезных ошибок.