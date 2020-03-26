Каникулы в школах Татарстана продлили до 12 апреля

Власти Татарстана продлили школьные каникулы в РТ до 12 апреля. Это же касается спортивных и досуговых секций, музыкальных и художественных школ, сообщила глава республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок. Они стартовали с четверга, 19 марта.

Напомним, по России каникулы пройдут с 23 марта по 12 апреля.