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Каникулы в школах Татарстана продлили до 12 апреля

15:14, 26.03.2020
Каникулы в школах Татарстана продлили до 12 апреля
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана продлили школьные каникулы в РТ до 12 апреля. Это же касается спортивных и досуговых секций, музыкальных и художественных школ, сообщила глава республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок. Они стартовали с четверга, 19 марта.

Напомним, по России каникулы пройдут с 23 марта по 12 апреля.

ОбществоОбразование Татарстан
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