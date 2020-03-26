Детсады Татарстана продолжат работу

Детские сады в Татарстане продолжат свою работу, сообщила на брифинге глава республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Это связано с тем, что нерабочая неделя не распространяется на лечебные учреждения, аптеки, продовольственные магазины и ряд предприятий. Поэтому родители, которые работают и обеспечивают жизнедеятельность республики, смогут привести своего ребенка в дошкольное учреждение.

Ранее сообщалось, что каникулы в школах Татарстана продлили до 12 апреля.