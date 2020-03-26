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Детсады Татарстана продолжат работу

15:32, 26.03.2020
Детсады Татарстана продолжат работу
Фото: tatarstan.ru

Детские сады в Татарстане продолжат свою работу, сообщила на брифинге глава республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Это связано с тем, что нерабочая неделя не распространяется на лечебные учреждения, аптеки, продовольственные магазины и ряд предприятий. Поэтому родители, которые работают и обеспечивают жизнедеятельность республики, смогут привести своего ребенка в дошкольное учреждение.

Ранее сообщалось, что каникулы в школах Татарстана продлили до 12 апреля.

ОбществоОбразование Татарстан
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