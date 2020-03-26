«Одобрение везде получили» — ГЖФ дал зеленый свет молодым внебюджетникам Татарстана
С этого года ГЖФ начинает сбор заявлений на соципотеку от молодых семей вне зависимости от того, бюджетники они или нет
Государственный жилищный фонд при президенте РТ значительно расширит условия участия в программе соципотеки молодых семей вне зависимости от того бюджетники они или работники предприятий. В ближайшее время ожидается выход постановления правительства РТ, которое и предоставит такие возможности уже в этом году семьям, где одному из супругов не более 35 лет. Об этом заявил накануне на встрече с журналистами глава ГЖФ Марат Зарипов. «Раньше квартиры у нас получали 50 молодых семей, а когда они дожидались новоселья, то это была не молодая семья», — признал он «упущения» в прежних правилах приема, отвечая на вопрос «Реального времени». А на фоне угрозы коронавирусной инфекции ГЖФ анонсировал готовность облегчить бремя выплат тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Съехать от тещи в «Салават купере»
Молодые семьи, вне зависимости от их места работы и социального статуса, могут стать участниками программы социальной ипотеки. ГЖФ расширяет доступ к льготному социальному жилью абсолютно новой категории граждан, запустив еще в прошлом году процедуру обсуждения проекта постановления кабинета министров среди заинтересованных ведомств. «Одобрение везде получили, остались технические моменты и все — начинаем работать», — сообщил глава ГЖФ Марат Зарипов. По его словам, с этого года молодые семьи могут начать подавать заявления для вступления в программу. «Более того, мы подготовили механизм, чтобы молодая семья по мере прибавления детей могла претендовать на жилплощадь большего размера, — добавил он. То есть с рождением ребенка семья может доплатить необходимую сумму и переехать в более просторное жилье.
Основной критерий участия молодых семей в соципотеке — возраст одного из супругов до 35 лет. Остальные детали будут дорабатываться с Минмолодежи и к моменту выхода постановления правительства РТ будут окончательно определены. Марат Зарипов признал, что молодые были незаслуженно забыты при разработке социальной программы, но теперь эти упущения будут исправлены. «Если раньше квартиры в ГЖФ получали 50 молодых семей и когда доходили, это была уже не молодая семья», — отметил он. Зато с этого года фонд настроен в разы увеличить выдачу квартир молодым.
Плюс 2 млн кв. м жилья молодым
— Сколько квадратных метров придется строить дополнительно?, — спросили у главы ГЖФ. Здесь руководство фонда опирается на данные Минмолодежи РТ. Ведомство заявило о потребности в жилье у 4 тысяч семей в республике. «Это прибавит около 2 млн кв. м жилья, — прогнозирует Марат Зарипов, уточнив, что берет в расчет метраж квартиры в 50 кв. м.
Но тут нужно понимать, что среди этого потока есть те, кто работает в бюджетной сфере или на предприятиях — плательщиках взносов в ГЖФ. «Может быть, эта молодая семья уже стоит в очереди как бюджетник, или как работник предприятия, — рассуждает он. А значит, эта цифра несколько «сожмется». Но все равно это даст молодым людям возможность улучшить свои жилищные условия. Это не самые богатые, но самые активные люди», — полагает глава ГЖФ.
Долго ждать своей очереди в Казани им не придется.«Очередность сокращается с опережением сроков», — заверил глава ГЖФ. Сегодня в столице заселяются те, кто должен был получить жилье в 2021 году. Вообще, говоря о времени ожидания, глава ГЖФ сообщил, что полностью ликвидирована предварительная очередь, а трехлетний срок нахождения в очереди — в прошлом. «Это значит, что сегодня вы идете в исполком, а завтра мы заключаем с вами договор», — сказал он, сделав оговорку о том, что первоначальный взнос в 10% никто не отменял. Иначе говоря, вы сможете получить квартиру спустя 18 месяцев с момента начала строительства вашего дома. Правда, глава ГЖФ признал, что не везде удается быстро ликвидировать очереди. По его словам, в некоторых районах есть проблемы с землей, поэтому иногда предлагаются альтернативные варианты.
В предстоящие 2 года объем жилищного строительства фонда составит в пределах 300 тысяч кв. м. А точнее, в этом году — 273 тысяч кв. м, сообщил Марат Зарипов. По сравнению с предыдущими годами это в полтора раза меньше. Глава ГЖФ объясняет снижение завершением программы ликвидации аварийного жилья. Зато «подтянуть» объемы поможет «молодежное крыло» программы.
По образцу «Светлой долины»
Победителем конкурса на проектирование универсальной концепции соципотечных 9–10-этажных домов для крупных городов РТ признан проект проектного бюро «АБ1», сообщил Марат Зарипов. Для наглядности он пояснил, что этот проект был исполнен при застройке ЖК «Светлая долина». Напомним, что в августе прошлого года ГЖФ объявил конкурс среди проектных бюро на разработку социального жилья, которое бы укладывалось в стоимость до 42 тысяч рублей за 1 кв. м. Как пояснил Марат Зарипов, прежде всего необходимо было подготовить концепцию домов с процентным соотношением жилых площадей к нежилым 75/25. Кроме того, жилье должно быть энергоэффективным и с оригинальным фасадным решением. В финал вышли три проектные компании. Архитектурное бюро «АБ-1» признано лучшим в разработке архитектурно-градостроительной концепции, ООО «Армида» — по объемно-планировочному решению, а ГУП «Татинвестгражданпроект» — по благоустройству и функциональному зонированию. По словам Марата Зарипова, концепция проектного бюро «Ак Барс Девелопмента» была одобрена президентом РТ для застройки микрорайона N2 в «Салават купере».
Она предусматривает строительство жилья по технологии панельного домостроения вместо монолитного. При этом изменится этажность жилья: вместо 18-этажных домов будут строиться 9-этажные. «Здесь мы убиваем сразу двух зайцев: во-первых, у АБД есть Казанский домостроительный комбинат. А во вторых, мы страхуемся от колебаний на рынке труда. Дело в том, что монолитчики, каменщики — товарищи сезонные. Там, где больше платят, они туда идут», — посетовал он. А наша задача — сдерживать цену! Хотя рост все равно идет, инфляция, — все это давит на строительные материалы». По его мнению, технология панельного домостроения позволит избежать скачков. «Сейчас проектируем, в будущем году запустим строительство», — заключил он. — По большому счету, чем отличаются наши дома от коммерческих. Да ничем!».
Задержки с выплатами рассмотрят индивидуально
Не обошли стороной и вопрос соципотечных каникул для тех семей, что оказались в сложной ситуации в условиях ограничений на время коронавируса. «Реальное время» поинтересовалось, не собирается ли фонд смягчить условия тем, кто оказался в вынужденном отпуске или временно без работы? Отвечая на этот вопрос, Марат Зарипов сообщил, что каждое обращение рассматривается индивидуально. По его словам, ГЖФ готов, как и прежде, облегчить бремя выплат тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но тогда им позднее придется заплатить больше. Обычно участники соципотеки успевают погасить ее за 5-6 лет, не растягивая на больший срок, сообщил он.
Первый парк и парковки
Основным местом строительства соципотечного жилья остается «Салават купере». С момента начала освоения территории построено 43 высотных многоквартирных дома. Но лишь в этом году здесь может появиться первый парк: ожидается, что его возведут к августу этого года. Он появится между вторым и третьим кварталами. Проект разработают в рамках Программы развития общественных пространств РТ. Вместе с тем, будет решена проблема парковочных мест в «Салават купере». Фонд принял решение устройства временных плоскостных парковок на земельных участках, свободных от строительства многоквартирных жилых домов. Всего на территории ЖК «Салават купере» планируется организовать семь плоскостных парковок с общим количеством более 3 000 машиномест. Парковки будут организованы поэтапно. Первая парковка будет размещена на территории 12-го квартала ЖК «Салават купере» и будет состоять из 205 парковочных мест.
Марат Зарипов прокомментировал острую проблему с продуваниями в квартирах. На сегодняшний день в 32 жилых домах есть жалобы от владельцев 338 квартир. Наибольшее количество замечаний в 10-м, 11-м и 13-м кварталах. Для капитального решения проблемы в домах с наибольшим количеством жалоб на продувания, Госжилфонд обратился в адрес Минстроя с просьбой дать поручение ТИГП выполнить полное обследование домов и дать техническое решение устранения проблемы. «Как только получим проектное решение — приступим к работам по устранению». По остальным домам ведется точечная работа на основе представленного ТИГП технического решения узла примыкания плиты перекрытия. Работы ведутся под надзором технического заказчика: утепление квартир ведется как путем вскрытия части фасада, так и изнутри квартиры. Например, в доме 12-4 за прошедшую неделю устранили замечания в 29 квартирах, из них в 27 квартирах — по продуваниям. В доме 12-1 осталось два замечания на продувание, в доме 12-2 — одно замечание.
комментарии
2. потом решили заняться коммерцией. Потом прикрыли, но сразу же открыли как для учителей, врачей, ну тех кто в бюджетной сфере, но не "так скажем", а как оно было на самом деле..
3. сейчас, видимо денежек стало мало кому то и решили ГОСУДАРСТВЕННЫЙ жилищный фонд сделать окончательно коммерческим э для всех? Али как?
4. и тут вопрос: а у него есть какие то преимущества с обычными застройщиками за счёт хотя бы наименования "государственный"?
5. вопрос связан с тем, что лень устав поднимать . Куда не залезу всегда, что ни будь да откопаю.. Вот и сейчас ломаю свою дурную голову надо тут пример, как говорят из жизни, приводить в подтверждение опуса? Или сделать вид, что тупой и серый и ничегошеньки не увидел?