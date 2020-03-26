«Одобрение везде получили» — ГЖФ дал зеленый свет молодым внебюджетникам Татарстана

С этого года ГЖФ начинает сбор заявлений на соципотеку от молодых семей вне зависимости от того, бюджетники они или нет

Фото: Роман Хасаев

Государственный жилищный фонд при президенте РТ значительно расширит условия участия в программе соципотеки молодых семей вне зависимости от того бюджетники они или работники предприятий. В ближайшее время ожидается выход постановления правительства РТ, которое и предоставит такие возможности уже в этом году семьям, где одному из супругов не более 35 лет. Об этом заявил накануне на встрече с журналистами глава ГЖФ Марат Зарипов. «Раньше квартиры у нас получали 50 молодых семей, а когда они дожидались новоселья, то это была не молодая семья», — признал он «упущения» в прежних правилах приема, отвечая на вопрос «Реального времени». А на фоне угрозы коронавирусной инфекции ГЖФ анонсировал готовность облегчить бремя выплат тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Съехать от тещи в «Салават купере»

Молодые семьи, вне зависимости от их места работы и социального статуса, могут стать участниками программы социальной ипотеки. ГЖФ расширяет доступ к льготному социальному жилью абсолютно новой категории граждан, запустив еще в прошлом году процедуру обсуждения проекта постановления кабинета министров среди заинтересованных ведомств. «Одобрение везде получили, остались технические моменты и все — начинаем работать», — сообщил глава ГЖФ Марат Зарипов. По его словам, с этого года молодые семьи могут начать подавать заявления для вступления в программу. «Более того, мы подготовили механизм, чтобы молодая семья по мере прибавления детей могла претендовать на жилплощадь большего размера, — добавил он. То есть с рождением ребенка семья может доплатить необходимую сумму и переехать в более просторное жилье.

Основной критерий участия молодых семей в соципотеке — возраст одного из супругов до 35 лет. Остальные детали будут дорабатываться с Минмолодежи и к моменту выхода постановления правительства РТ будут окончательно определены. Марат Зарипов признал, что молодые были незаслуженно забыты при разработке социальной программы, но теперь эти упущения будут исправлены. «Если раньше квартиры в ГЖФ получали 50 молодых семей и когда доходили, это была уже не молодая семья», — отметил он. Зато с этого года фонд настроен в разы увеличить выдачу квартир молодым.

Фото kazanfirst.ru

Плюс 2 млн кв. м жилья молодым



— Сколько квадратных метров придется строить дополнительно?, — спросили у главы ГЖФ. Здесь руководство фонда опирается на данные Минмолодежи РТ. Ведомство заявило о потребности в жилье у 4 тысяч семей в республике. «Это прибавит около 2 млн кв. м жилья, — прогнозирует Марат Зарипов, уточнив, что берет в расчет метраж квартиры в 50 кв. м.

Но тут нужно понимать, что среди этого потока есть те, кто работает в бюджетной сфере или на предприятиях — плательщиках взносов в ГЖФ. «Может быть, эта молодая семья уже стоит в очереди как бюджетник, или как работник предприятия, — рассуждает он. А значит, эта цифра несколько «сожмется». Но все равно это даст молодым людям возможность улучшить свои жилищные условия. Это не самые богатые, но самые активные люди», — полагает глава ГЖФ.

Долго ждать своей очереди в Казани им не придется.«Очередность сокращается с опережением сроков», — заверил глава ГЖФ. Сегодня в столице заселяются те, кто должен был получить жилье в 2021 году. Вообще, говоря о времени ожидания, глава ГЖФ сообщил, что полностью ликвидирована предварительная очередь, а трехлетний срок нахождения в очереди — в прошлом. «Это значит, что сегодня вы идете в исполком, а завтра мы заключаем с вами договор», — сказал он, сделав оговорку о том, что первоначальный взнос в 10% никто не отменял. Иначе говоря, вы сможете получить квартиру спустя 18 месяцев с момента начала строительства вашего дома. Правда, глава ГЖФ признал, что не везде удается быстро ликвидировать очереди. По его словам, в некоторых районах есть проблемы с землей, поэтому иногда предлагаются альтернативные варианты.

В предстоящие 2 года объем жилищного строительства фонда составит в пределах 300 тысяч кв. м. А точнее, в этом году — 273 тысяч кв. м, сообщил Марат Зарипов. По сравнению с предыдущими годами это в полтора раза меньше. Глава ГЖФ объясняет снижение завершением программы ликвидации аварийного жилья. Зато «подтянуть» объемы поможет «молодежное крыло» программы.

«Здесь мы убиваем сразу двух зайцев: во-первых, у АБД есть Казанский домостроительный комбинат. А во вторых, мы страхуемся от колебаний на рынке труда», — отметил Зарипов. Фото Романа Хасаева

По образцу «Светлой долины»

Победителем конкурса на проектирование универсальной концепции соципотечных 9–10-этажных домов для крупных городов РТ признан проект проектного бюро «АБ1», сообщил Марат Зарипов. Для наглядности он пояснил, что этот проект был исполнен при застройке ЖК «Светлая долина». Напомним, что в августе прошлого года ГЖФ объявил конкурс среди проектных бюро на разработку социального жилья, которое бы укладывалось в стоимость до 42 тысяч рублей за 1 кв. м. Как пояснил Марат Зарипов, прежде всего необходимо было подготовить концепцию домов с процентным соотношением жилых площадей к нежилым 75/25. Кроме того, жилье должно быть энергоэффективным и с оригинальным фасадным решением. В финал вышли три проектные компании. Архитектурное бюро «АБ-1» признано лучшим в разработке архитектурно-градостроительной концепции, ООО «Армида» — по объемно-планировочному решению, а ГУП «Татинвестгражданпроект» — по благоустройству и функциональному зонированию. По словам Марата Зарипова, концепция проектного бюро «Ак Барс Девелопмента» была одобрена президентом РТ для застройки микрорайона N2 в «Салават купере».

Она предусматривает строительство жилья по технологии панельного домостроения вместо монолитного. При этом изменится этажность жилья: вместо 18-этажных домов будут строиться 9-этажные. «Здесь мы убиваем сразу двух зайцев: во-первых, у АБД есть Казанский домостроительный комбинат. А во вторых, мы страхуемся от колебаний на рынке труда. Дело в том, что монолитчики, каменщики — товарищи сезонные. Там, где больше платят, они туда идут», — посетовал он. А наша задача — сдерживать цену! Хотя рост все равно идет, инфляция, — все это давит на строительные материалы». По его мнению, технология панельного домостроения позволит избежать скачков. «Сейчас проектируем, в будущем году запустим строительство», — заключил он. — По большому счету, чем отличаются наши дома от коммерческих. Да ничем!».

Задержки с выплатами рассмотрят индивидуально

Не обошли стороной и вопрос соципотечных каникул для тех семей, что оказались в сложной ситуации в условиях ограничений на время коронавируса. «Реальное время» поинтересовалось, не собирается ли фонд смягчить условия тем, кто оказался в вынужденном отпуске или временно без работы? Отвечая на этот вопрос, Марат Зарипов сообщил, что каждое обращение рассматривается индивидуально. По его словам, ГЖФ готов, как и прежде, облегчить бремя выплат тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но тогда им позднее придется заплатить больше. Обычно участники соципотеки успевают погасить ее за 5-6 лет, не растягивая на больший срок, сообщил он.



Основным местом строительства соципотечного жилья остается «Салават купере». Фото Максима Платонова

Первый парк и парковки

Основным местом строительства соципотечного жилья остается «Салават купере». С момента начала освоения территории построено 43 высотных многоквартирных дома. Но лишь в этом году здесь может появиться первый парк: ожидается, что его возведут к августу этого года. Он появится между вторым и третьим кварталами. Проект разработают в рамках Программы развития общественных пространств РТ. Вместе с тем, будет решена проблема парковочных мест в «Салават купере». Фонд принял решение устройства временных плоскостных парковок на земельных участках, свободных от строительства многоквартирных жилых домов. Всего на территории ЖК «Салават купере» планируется организовать семь плоскостных парковок с общим количеством более 3 000 машиномест. Парковки будут организованы поэтапно. Первая парковка будет размещена на территории 12-го квартала ЖК «Салават купере» и будет состоять из 205 парковочных мест.

Марат Зарипов прокомментировал острую проблему с продуваниями в квартирах. На сегодняшний день в 32 жилых домах есть жалобы от владельцев 338 квартир. Наибольшее количество замечаний в 10-м, 11-м и 13-м кварталах. Для капитального решения проблемы в домах с наибольшим количеством жалоб на продувания, Госжилфонд обратился в адрес Минстроя с просьбой дать поручение ТИГП выполнить полное обследование домов и дать техническое решение устранения проблемы. «Как только получим проектное решение — приступим к работам по устранению». По остальным домам ведется точечная работа на основе представленного ТИГП технического решения узла примыкания плиты перекрытия. Работы ведутся под надзором технического заказчика: утепление квартир ведется как путем вскрытия части фасада, так и изнутри квартиры. Например, в доме 12-4 за прошедшую неделю устранили замечания в 29 квартирах, из них в 27 квартирах — по продуваниям. В доме 12-1 осталось два замечания на продувание, в доме 12-2 — одно замечание.

