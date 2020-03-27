Общепит в Татарстане принудили к закрытию

Фото: Илья Репин

Преждевременное самоизолирование

Как объявила накануне вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, с 28 марта все торговые центры республики закрываются до 5 апреля. Для отдельно стоящих заведений общепита пока установлен особый дезинфекционный режим и ограничена максимальная посадка — не более 20 человек в зале.

Но, как выяснило «Реальное время», ряд заведений вынуждены были приостановить работу уже сегодня. Некоторых к этому подтолкнули районные прокуроры.

Как закрываются ТЦ и кафе Казани

Сегодня утром открылись не все торговые центры Казани. ЦУМ, по всей видимости, планировал открыться и отработать последний день до начала длинных выходных. За полчаса до открытия у входа в ТЦ начал собираться народ, никаких объявлений о приостановке не было. Охранник торгового центра, дежуривший на парковке, на вопрос корреспондента о том, откроются ли двери по расписанию, к 9 часам утра, ответил положительно. Но к назначенному времени вход продолжал оставаться закрытым. В 9.10 за стеклянными дверями ТЦ появились администраторы, с объявлением: с 27 марта по 5 апреля ЦУМ временно приостанавливает работу.

Прогулялись корреспонденты «Реального времени» и по опустевшей улице Баумана: добрая половина кафе, туристических аттракционов, сувенирных лавок здесь тоже оказались закрыты «на карантин» до неопределенной даты, о чем свидетельствуют многочисленные объявления на дверях.

Зато точно ко времени сегодня открылись еще два торговых центра Вахитовского района — «Свита Холл» и «Кольцо». Администраторы подтвердили, что работать они планируют в штатном режиме до самого конца рабочего дня.

Соседний ТЦ «Республика», кажется, в последний день тоже решил получить последние капли выручки. К началу одиннадцатого здесь работали все магазины, включая мелкие точки по продаже сувениров и цветов.

В других районах Казани сегодня только готовятся к закрытию — но работают в штатном режиме. В «Тандеме» «Реальному времени» подтвердили, что весь персонал о грядущем карантине предупрежден — здесь к полудню стало неожиданно многолюдно. «Затариваются казанцы шмотьем впрок, а то ведь всю неделю без шопинга, бедняги», — подшучивают между собой продавцы, отпаривающие перед вынужденными длинными выходными последние партии одежды. Открыт и «Корстон», здесь каждому входящему мерят температуру.

Открытыми и готовыми к встрече клиентов оказались все фудкорты в ещё не закрытых казанских ТЦ. Персонал снабжен масками и перчатками, на столах — санитайзеры. Впрочем, ажиотажа из желающих пообедать на «вкусных бульварах» корреспонденты «Реального времени» не заметили. В огромных залах занято от силы по 5-7 столов, редкие посетители садятся как можно дальше друг от друга.

Как прокуроры «обошли» общепит

Накануне несколько предпринимателей из сферы общепита получили предостережения от лица прокуратуры Вахитовского района Казани — «Реальное время» располагает копией такого письма. На первый взгляд, оно безобидно: в нем напоминается об ограничениях в отношении спортивных и детских развлекательных центров, введенных еще 26 марта, и о наказании за нарушение противоэпидемических мероприятий — приостановке деятельности на срок до 90 дней. Самое интересное начинается со второй страницы:

«По имеющейся в прокуратуре Вахитовского района информации, заведение относится к категории организаций, деятельность которых временно ограничена. В частности, данные обстоятельства подтверждаются информацией, размещенной в сети Интернет и информационной платформе «2GIS» и иных источниках. Информации о временном приостановлении деятельности Вашего объекта в открытых источниках не обнаружена. Таким образом, высоковероятным является нарушение установленных ограничительных мероприятий», — говорится в письме с предостережением. То есть, рестораны и кафе (которые сейчас по закону еще могут работать) в письме от прокуратуры приравняли к другому списку заведений.

Глава Ассоциации рестораторов Татарстана Галина Шарафутдинова, рассказала, что прокуратура фактически провела массовый рейд по заведениям общепита — по ее информации, только в Вахитовском районе.

— Когда задавали вопрос, на каком основании должны закрываться — ведь в постановлении говорится только о фитнес-залах, развлекательных центрах и детских комплексах — были высказаны разные причины для каждого предприятия. Где-то стоял детский стульчик, сказали, что «у вас тут детский центр». Где-то увидели 60 посадочных мест и спросили, почему их не 20 — хотя ни одного посетителя в ресторане не было вообще. В том постановлении, на которое они ссылаются, вообще про это не написано, это в другом постановлении. И то там не сказано, что численность зависит от посадочных мест.

Шарафутдинова сообщила, что копии документов, выданных прокуратурой, рестораторы уже направили в Совет предпринимателей. Она также указала, что заведения общепита уже закупились продуктами на будущую неделю, так как их работа приостановке изначально не подлежала — и теперь это может обернуться еще одной статьей убытков.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев подтвердил «Реальному времени», что такие обходы действительно проводились, и не только в Вахитовском районе, а по всей республике. Заметным же рейд в центре стал, вероятно, из-за концентрации в центре заведений общепита.

— Предостережения выносились владельцам заведений с количеством посадочных мест больше 20. Это делалось на упреждение, чтобы у владельцев заведений не было соблазна посадить в зал больше 20 человек. Такая работа проводилась во всех районах республики, нарушений здесь мы не видим, — сообщил он.

Александр Артемьев, Ольга Голыжбина