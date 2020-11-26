Бурганов Риф Габдрахманович

Общая информация

Родился 26 июня 1952 года в деревне Черный Ключ Черемшанского района РТ.

Образование

1975 г. — окончил стоматологический факультет КГМИ.

1995-1996 гг. — заочно учился в Казанском финансово-экономическом университете по специальности «менеджмент».

1998-2000 гг. — прошел обучение в докторантуре в институте экономики и предпринимательского права, защитил докторскую диссертацию.

Трудовая деятельность

1974-1979 гг. — работал врачом-стоматологом в стоматологических клиниках города Альметьевска и Набережные Челны.

1979-1981 гг. — в качестве главного врача возглавлял санаторий «Ливадия».

1981-1983 гг. — учился в ординатуре кафедры ортопедической стоматологии КГМИ, активно занимался научной работой. Работал на кафедре старшим лаборантом, преподавал лабораторную практику по ортопедической стоматологии.

1986-1995 гг. — главный врач детской стоматологической поликлиники № 6.

1993-1995 гг. — генеральный директор городской больничной кассы, был избран и утвержден Верховным Советом РТ членом правления Республиканской больничной кассы.

Работал заместителем генерального директора ПО «Татхимфармпрепараты».

Работал главным врачом стоматологического центра «Рифэль», является владельцем группы компаний «Рифэль».

Награды и звания

Заслуженный врач РТ (2003).



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