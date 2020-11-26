Бурганов Риф Габдрахманович
Общая информация
Родился 26 июня 1952 года в деревне Черный Ключ Черемшанского района РТ.
Образование
1975 г. — окончил стоматологический факультет КГМИ.
1995-1996 гг. — заочно учился в Казанском финансово-экономическом университете по специальности «менеджмент».
1998-2000 гг. — прошел обучение в докторантуре в институте экономики и предпринимательского права, защитил докторскую диссертацию.
Трудовая деятельность
1974-1979 гг. — работал врачом-стоматологом в стоматологических клиниках города Альметьевска и Набережные Челны.
1979-1981 гг. — в качестве главного врача возглавлял санаторий «Ливадия».
1981-1983 гг. — учился в ординатуре кафедры ортопедической стоматологии КГМИ, активно занимался научной работой. Работал на кафедре старшим лаборантом, преподавал лабораторную практику по ортопедической стоматологии.
1986-1995 гг. — главный врач детской стоматологической поликлиники № 6.
1993-1995 гг. — генеральный директор городской больничной кассы, был избран и утвержден Верховным Советом РТ членом правления Республиканской больничной кассы.
Работал заместителем генерального директора ПО «Татхимфармпрепараты».
Работал главным врачом стоматологического центра «Рифэль», является владельцем группы компаний «Рифэль».
Награды и звания
Заслуженный врач РТ (2003).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, ул. Академика Губкина, д. 52 А пом. 1
- Телефон: (919 -629-10-28
- Email: info@rifel.ru
- Сайт: www.rifel.ru
Дата последнего обновления: 26.11.2020