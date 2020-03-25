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Следующая неделя нерабочая, голосование по Конституции переносится: обращение Путина

16:21, 25.03.2020 2 Сюжет: Коронавирус COVID-19

«Реальное время» провело онлайн-трансляцию выступления президента страны

Следующая неделя нерабочая, голосование по Конституции переносится: обращение Путина

Президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам страны в связи с пандемией коронавируса. Накануне глава государства посетил больницу в московской Коммунарке, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией. На сегодня в стране зарегистрированы 658 случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявлены еще 163 заболевших. «Реальное время» вело онлайн-трансляцию обращения президента к россиянам.

Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 мар
    все очень неожиданно
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  • Анонимно 25 мар
    ...... "Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках облагаются налогом. В России пока нет. Президент предложил установить 13%-ный налог на процентный доход физлиц с вкладов размером более 1 миллиона рублей. " Как же, нужно поддержать крупный бизнес. Слов нет.......
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