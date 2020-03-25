Следующая неделя нерабочая, голосование по Конституции переносится: обращение Путина

Президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам страны в связи с пандемией коронавируса. Накануне глава государства посетил больницу в московской Коммунарке, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией. На сегодня в стране зарегистрированы 658 случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявлены еще 163 заболевших. «Реальное время» вело онлайн-трансляцию обращения президента к россиянам.

