Минниханов поручил закрыть торговые центры в Татарстане на период выходных
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил закрыть все торговые центры республики на период с 28 марта по 5 апреля. Работать в них будут только продуктовые магазины.
«Исключением в торговых центрах станут только магазины продуктов и аптеки, все остальное работать не будет. Фуд-корты, развлекательная система торговых центров на эту неделю приостанавливают свою деятельность», — сказала на брифинге в кабмине республики вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
Напомним, что на этот период вводятся ограничения на работу предприятий общепита. Также продлены школьные каникулы.Общество Татарстан
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