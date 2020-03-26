Минниханов поручил закрыть торговые центры в Татарстане на период выходных

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил закрыть все торговые центры республики на период с 28 марта по 5 апреля. Работать в них будут только продуктовые магазины.

«Исключением в торговых центрах станут только магазины продуктов и аптеки, все остальное работать не будет. Фуд-корты, развлекательная система торговых центров на эту неделю приостанавливают свою деятельность», — сказала на брифинге в кабмине республики вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Напомним, что на этот период вводятся ограничения на работу предприятий общепита. Также продлены школьные каникулы.