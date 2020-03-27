Чемпион Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/20 определен не будет

Текущий сезон Единой лиги ВТБ по баскетболу завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт организации. Ситуацию с прекращением сезона прокомментировала генеральный директор лиги Илона Корстин.

«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой лиги ВТБ продолжать нецелесообразно», — заявила Корстин.

Также она сообщила, что чемпион Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип. Кубок Белова также разыгран не будет.

Ранее матчи Единой лиги ВТБ были приостановлены сроком до 10 апреля из-за коронавируса. Чуть позже о своем снятии с чемпионата сообщил эстонский «Калев», у представителя которого был подтвержден диагноз.

Напомним, также о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина объявила КХЛ.

