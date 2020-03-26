Мусульманам Татарстана рекомендовали воздержаться от пятничной молитвы

Духовное управление мусульман Республики Татарстан ужесточило требования к посетителям мечетей. Так, муфтият рекомендовал воздержаться от посещения мусульманских храмов для совершения пятничной молитвы. Это связано с мерами, принятыми против распространения коронавируса нового типа.

«Воздержаться от посещения пятничной молитвы (джума), пропущенную пятничную молитву заменить выполнением полуденного намаза (зухр, ойлэ)», — говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.

В случае если пятничную молитву в мечети отменить невозможно, в молельне должны быть проведены все санитарно-противоэпидемические мероприятия. В культовое здание следует допускать только тех, кто пришел в медицинских масках и совершил дезинфекцию рук.

О приостановке проведения пятничной молитвы (джума-намазов) руководители храмов должны заранее оповестить прихожан и получить разрешение регионального казыя.

Ранее сообщалось, что в мечетях Татарстана усилили санитарные меры для профилактики распространения вирусных инфекций в связи с введением на территории республики особого санитарно-эпидемиологического режима.

