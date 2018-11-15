ООО Рифэль
Общая информация
Стоматологическая клиника «Рифэль» предлагает помощь опытных врачей, использующих передовые технологии и современные материалы.
На базе стоматологической клиники «Рифэль» проводятся услуги в области пародонтологии (гингивэктомия, шинирование челюсти, профессиональная чистка аппаратом Air Flow, ультразвуком, лечение слизистой, склерозирующая терапия), ортопедии (металлокерамическая коронка, цельнокерамическая коронка, коронка на оксиде циркония, коронка на каркасе из благородных металлов, бюгельные съемные протезы). Осуществляется хирургический прием (резекция верхушки корня, цистоэктомия, цистотомия, сепарация многокорневого зуба, остеотомия, гемисекция, ампутация, реплантация, гингивопластика, вестибулопластика, френулопластика, имплантология, операции по синус лифтингу), терапевтический прием (лечение кариеса, пульпита, периодонтита, наложение композитных пломб, вкладок, фторпрофилактика), отбеливание зубов (домашнее, кабинетное, лампой Zoom), ортодонтический прием (исправление прикуса любой сложности брекет системой).
Директор — Бурганов Риф Габдрахманович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 52 А пом. 1
- Телефон: +7 919-629-10-28
- Сайт: www.rifel.ru
Дата последнего обновления: 15.11.2018